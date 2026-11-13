La casa de estudios patagónica cuenta con distintas líneas de ayuda para acompañar a los estudiantes durante sus carreras. Los requisitos.

Becas UNCO y Progresar: cómo postularse a las becas internas de residencia, ayuda económica o comedor

Los jóvenes que quieran iniciar una carrera universitaria pueden acceder al sistema de becas que otorga la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) . Esta ayuda, que no es solo económica, busca acompañar a los alumnos y facilitar su permanencia durante lo que dure su estudio.

Entre las principales alternativas se encuentran las becas de ayuda económica , residencia y comedor , que buscan responder a diferentes necesidades de quienes cursan o desean comenzar una carrera. La universidad también articula con programas nacionales y provinciales , entre ellos las Becas Progresar , que otorga el Gobierno nacional. Esta alternativa tiene requisitos propios y se tramita por separado a los beneficios de la UNCo .

Esta beca es un monto fijo mensual que busca contribuir a cubrir los gastos que implica estudiar una carrera universitaria. Está destinada a estudiantes que necesitan asistencia financiera para afrontar gastos de transporte, materiales, alojamiento, alimentación y otras necesidades relacionadas con su formación.

La beca de ayuda económica de la UNCo otorga $120.000 mensuales. Claudio Espinoza

El beneficio se entrega durante un período de 12 meses, comprendido entre abril y marzo. El monto actual es de $120.000 mensuales, tras una actualización de casi el 50% otorgada en octubre pasado.

Los requisitos generales para solicitarla son:

Tener finalizados los estudios secundarios y no adeudar materias, en el caso de los ingresantes.

No contar con un título terciario o universitario.

Los estudiantes extranjeros deben tener convalidado su título secundario.

Acreditar la situación académica y socioeconómica mediante la documentación solicitada.

Para otorgar esta beca se realiza una evaluación que contempla las condiciones económicas del estudiante y de su grupo familiar, por lo que se solicitarán comprobantes de ingresos, gastos y situación habitacional.

Beca de residencia, la posibilidad de alojamiento gratuito

En este caso, la beca no consiste en una ayuda económica, sino que se trata de facilitar el alojamiento a estudiantes que necesitan trasladarse de su localidad de origen para cursar una carrera en la UNCo y no cuentan con recursos suficientes para afrontar este gasto.

La universidad otorga alojamiento para aquellos que vivan a más de 20 kilómetros de la sede de estudios. Sebastián Fariña Petersen

El beneficio consiste en la asignación de una plaza en alguna de las residencias universitarias disponibles. El requisito geográfico establecido por la UNCo es que el domicilio familiar se encuentre a más de 20 kilómetros de distancia de la unidad académica en la que se cursan los estudios.

Para acceder al beneficio, se deben cumplir con los requisitos generales del sistema de becas: haber finalizado el secundario, no poseer un título terciario o universitario y acreditar su situación socioeconómica.

Beca de comedor para la asistencia alimentaria

La otra alternativa es la beca de comedor, un beneficio pensado para facilitar el acceso de los estudiantes a la comida durante jornadas universitarias, aliviando así un gasto cotidiano.

En las unidades académicas donde está habilitada, el beneficio permite acceder gratuitamente al comedor, de acuerdo con las condiciones y la disponibilidad establecidas por cada sede. En general, la evaluación para otorgar esta ayuda considera la situación socioeconómica del estudiante y la necesidad de asistencia alimentaria.

Cómo postularse a las becas de la UNCo

El trámite para solicitar las becas propias de la casa de estudio es presencial. Una vez obtenida la documentación solicitada, se debe sacar con anticipación un turno por WhatsApp al 2944 71-0152 para la entrevista de inscripción y la entrega de la documentación en papel (original y copia). Solo debe concurrir el estudiante.

La UNCo ofrece más de 80 carreras en sedes de Neuquén y Río Negro.

La UNCo dispone de lugares de inscripción tanto en Neuquén como en Río Negro, con atención al público de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 15:30 hs. Las direcciones informadas son:

Neuquén capital

Dirección de Becas (Buenos Aires 1400).

Cipolletti

Facultad de Ciencias Médicas (Sede Toschi: Los Arrayanes y Av. Toschi. En diciembre, únicamente los días miércoles 3, 10 y 17).

Facultad de Ciencias de la Educación (Hipólito Yrigoyen 1969).

General Roca

Facultad de Lenguas (Av. Mendoza 2151)

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Mendoza y Perú)

Viedma

Centro Universitario Regional Zona Atlántica (Monseñor Esandi y Ayacucho)

Villa Regina

Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos (25 De Mayo Y Reconquista)

San Martín de los Andes

Asentamiento Universitario San Martín de los Andes (Pasaje de la Paz 235)

San Carlos de Bariloche

Centro Regional Universitario Bariloche (Quintral 1250)

Becas Progresar en noviembre de 2026: requisitos, monto y cómo inscribirse

Además de los beneficios propios de la UNCo, los estudiantes también pueden acceder a las Becas Progresar, el programa de asistencia económica del Gobierno nacional que depende de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

Este beneficio cuenta con distintas líneas, aunque actualmente solo está abierta la inscripción al Progresar Formación Profesional (también conocida como Progresar Trabajo), destinada a personas que realizan cursos de capacitación reconocidos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). La convocatoria seguirá disponible hasta el 27 de noviembre próximo. Y su monto es de $35.000 mensuales.

Las becas de la UNCo se pueden complementar con otras asistencias nacionales o provinciales. Claudio Espinoza

Los estudiantes de la UNCo pueden postularse al Progresar siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el Gobierno nacional. Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de al menos cinco años en el país y DNI.

Tener entre 17 y 25 años si se trata de estudiantes ingresantes.

Los estudiantes avanzados pueden acceder hasta los 30 años.

Los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Haber finalizado el secundario y no adeudar materias.

Estudiar o ingresar a una carrera de grado o pregrado reconocida oficialmente en una institución pública.

Cumplir con las condiciones de regularidad y avance académico establecidas por el programa.

Para quienes ya comenzaron una carrera, se exige tener al menos el 50% de las materias aprobadas según el plan de estudios y el año de cursada. También deben acreditar avances académicos durante el ciclo lectivo.

Cómo inscribirse en las Becas Progresar

La inscripción se realiza de manera digital y es independiente del trámite de las becas propias de la UNCo. Los pasos son: