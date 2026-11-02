Ya están abiertas las inscripciones para el programa Becas Deportivas 2027: cómo y dónde anotarse

Alcanza a atletas neuquinos que integran las selecciones argentinas juveniles y/o mayores de disciplinas olímpicas.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén , a través del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, puso en marcha una nueva edición del Programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento Deportivo , que tiene como propósito fortalecer el desarrollo deportivo y acompañar las trayectorias de atletas que forman parte de los seleccionados nacionales.

La iniciativa busca reconocer el esfuerzo y la dedicación que implica sostener un proceso de preparación y competencia de alto nivel. Asimismo, tiene como objetivo contribuir al crecimiento de deportistas que proyectan su participación en los principales escenarios del deporte nacional e internacional.

Se trata de una política pública enmarcada en las acciones que lleva adelante el Gobierno para promover y fortalecer el deporte en sus distintos niveles, generando oportunidades y acompañando a los representantes neuquinos en cada etapa de su formación y desarrollo competitivo.

En este sentido, el programa busca respaldar a quienes han alcanzado instancias de representación nacional y continúan trabajando para mejorar su rendimiento y alcanzar nuevos objetivos deportivos.

Cuáles son los requisitos

La Provincia informó a los dirigentes de las federaciones los requisitos que deberán cumplir los deportistas que aspiren a la beca provincial, consistente, entre otras cosas, en una ayuda financiera destinada a apoyar su carrera deportiva.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre.

Los postulantes deberán ser integrantes de preselección o selección nacional con posibilidades de participar en competencias internacionales oficiales, sean estas del ámbito sudamericano, panamericano, mundial u olímpico.

La documentación necesaria

Asimismo, la documentación deberá ser remitida a la Secretaría de Deportes por la respectiva federación deportiva provincial o nacional de la disciplina que practica el aspirante, los padres o el mismo deportista.

Deberá ser presentada en un archivo digital en formato PDF al correo electrónico [email protected] y deberá estar avalada por la federación o la constancia de designación de la Confederación Argentina como integrante de una selección o preselección nacional.

Además, el archivo deberá contener el currículum que incluya los antecedentes deportivos del aspirante, con un detalle de todas las actuaciones deportivas provinciales, nacionales e internacionales hasta dos años anteriores a la presentación del formulario de inscripción inclusive.

La documentación también deberá contener la foto del DNI y domicilio actualizado del atleta y, en caso de ser el deportista menor de edad, deberá estar acompañada de la fotografía del DNI con domicilio actualizado de los padres, tutores o responsables del menor.

Entre los requerimientos también se deberá presentar constancia del CBU del atleta o de los padres —si el atleta es menor—; acta de nacimiento (para menores de edad); certificado de apto físico actualizado; programa de entrenamiento con los respectivos micro y macrociclos de entrenamiento en el periodo actual; calendario deportivo anual, como también los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Otros de los requisitos serán la presentación del certificado de antecedentes provinciales y nacionales, que se puede realizar en la página de la Policía de la provincia de Neuquén, y, por último, la constancia de no deudor alimentario.