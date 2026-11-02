Fuertes gritos alertaron a los vecinos. El sospechoso está siendo buscado y tratarán de establecer si tenía problemas de adicciones y salud mental.

Horror en Cuenca XVI: decapitó a su gato, mató a un perro y decía que veía fenómenos paranormales en su casa.

Este lunes por la madrugada los vecinos de Cuenca XVI vivieron momentos de suma tensión al escuchar fuertes alaridos por parte de la casa de un vecino. Al ingresar, la Policía encontró una escena escalofriante: un gato decapitado y un perro asesinado.

El Ministerio Público Fiscal confirmó a LM Neuquén que el caso está a cargo de la fiscal Julieta González de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales. Las diligencias a cargo de la Comisaría 18 comenzaron por la mañana recabando información de vecinos y familiares porque en la casa no había personas .

Entre las medidas, la fiscal solicitó la realización de una necropsia de las mascotas asesinadas , mientras se llevan adelante trabajos por parte de peritos de criminalística, un veterinario y el equipo de la Municipalidad de Neuquén.

Mató al gato, al perro y huyó

"Pedimos colaboración a personal idóneo, Matías Pablone, médico veterinario, por directivas de la fiscalía interviniente se está dando el rango documental con fotografía, planimetría, elementos para saber todas las circunstancias que rodean a este hecho", indicó el comisario de la 18, Sergio Huanque.

Acerca de la dinámica aseguró que todavía no existen precisiones porque la pareja del sospechoso tampoco fue encontrada en la vivienda.

El comisario explicó que tomaron intervención a partir de una alerta vecinal de barrio Cuenca XVI. "Nos llama una persona y dice que a las 5 de la madrugada escuchó a un vecino que vociferaba frases que daban cuenta de una alucinación", dijo. A la luz del delito de maltrato animal, agregó que las hipótesis son que el hombre atravesaba "problemas de salud mental o adicción".

Lo cierto es que al arribar al domicilio la particular escena de un crimen los sorprendió: "Encontramos el can muerto y el gato decapitado, posteriormente encontramos a otros familiares que daban cuenta que esta persona les había indicado que en la vivienda estaban sucediendo fenómenos paranormales".

En particular, mencionó que el hijastro de la persona involucrada tomó conocimiento a partir de testimonios de los vecinos que pedían que alguien se acerque y colaboró con la investigación policial para ubicarlo. Entre los pasos a seguir luego de que sea ubicado y demorado por la Policía sería su traslado a Fiscalía para la pericia psiquiátrica.

Allanamientos por maltrato animal en Neuquén: rescataron a dos perros sin agua ni alimento

Dos perros que se encontraban en malas condiciones de salud y sin contar con elementos básicos para su cuidado fueron rescatados durante dos allanamientos realizados en distintos barrios de la ciudad de Neuquén. Los animales, un macho de avanzada edad y una perra mestiza, quedaron bajo resguardo de Bienestar Animal de la Municipalidad, donde recibirán atención y los cuidados necesarios para favorecer su recuperación.

Los procedimientos se llevaron adelante en el marco de investigaciones por presunto maltrato animal y fueron realizados por personal de la División Delitos Ambientales de la Policía de Neuquén, en un trabajo conjunto con la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales y el área municipal de Bienestar Animal.

Uno de los allanamientos tuvo lugar en una vivienda del barrio Melipal y el segundo en el barrio Bouquet Roldán. En ambos domicilios, los efectivos constataron situaciones que requirieron una intervención inmediata.

El subcomisario Jonathan Malabe explicó que en el primer domicilio ubicado en el barrio Melipal encontraron a un perro macho de avanzada edad que presentaba un delicado estado general con extrema delgadez. El animal tenía una condición corporal extremadamente baja.

No le daban agua ni comida

La propietaria manifestó que tenía previsto realizarle estudios veterinarios por los problemas de salud que presentaba el perro. Sin embargo, ante las condiciones constatadas durante el allanamiento, se dispuso su inmediato resguardo. La mujer inicialmente se mostró molesta por el procedimiento, aunque finalmente entregó al animal y comprendió que la medida tenía como objetivo protegerlo y garantizar que recibiera la atención que necesitaba.

El segundo procedimiento se realizó en el barrio Bouquet Roldán. Allí, los efectivos encontraron a una perra mestiza que tampoco contaba con las condiciones mínimas necesarias para su cuidado. De acuerdo con lo informado por Malabe, el animal tampoco tenía agua ni alimento disponible y el lugar que funcionaba como refugio era precario.

"La cucha que le había armado eran dos pallets de madera. No hay ningún tipo de resguardo para cuando llueve, por ejemplo. El animal igual se va a mojar", describió el subcomisario.

La perra también presentaba un bajo peso corporal y en mal estado físico general. "Los dos estaban desnutridos", afirmó Malabe. Durante el procedimiento, la persona que se encontraba inicialmente en la vivienda manifestó que la perra no era de su propiedad y, según indicó el jefe policial, intentó desligarse de la responsabilidad por el animal.

Posteriormente se presentó el propietario de la vivienda, quien tampoco colaboró inicialmente con el procedimiento. El hombre se negó a brindar sus datos de identificación, por lo que finalmente fue demorado.

Malabe aclaró que el hombre tenía además un pedido de paradero vigente, aunque señaló que esa situación no estaba vinculada con la causa por la que se realizó el allanamiento. Además, ya había sido entrevistado previamente por personal de Bienestar Animal que le había indicado la necesidad de mejorar las condiciones en las que se encontraba la perra y brindarle un espacio adecuado de resguardo. Sin embargo, durante el allanamiento se constató que las condiciones no habían sido modificadas de manera suficiente.