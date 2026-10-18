La segunda convocatoria de las Becas Gregorio Álvarez reunió 2.812 solicitudes para carreras terciarias y universitarias. Ya aprobaron 438 becas y continúa la revisión de los pedidos.

Becas en Neuquén: cuántos estudiantes recibirán el pago en octubre y qué falta resolver.

La segunda convocatoria de las Becas Gregorio Álvarez para estudiantes de nivel Superior cerró con 2.812 solicitudes de toda la provincia de Neuquén . La iniciativa está destinada a acompañar a quienes transitan los dos últimos años de sus carreras terciarias o universitarias y necesitan apoyo económico para completar su formación.

Del total de postulaciones recibidas, 438 ya fueron aprobadas , mientras que el resto permanece en proceso de análisis de la documentación o en etapa de revisión.

Desde la coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio de Educación informaron que los estudiantes cuyas solicitudes sean aprobadas antes del 18 de octubre cobrarán el beneficio alrededor del 20 de este mes.

La fecha de pago está sujeta a la aprobación de cada solicitud, por lo que quienes todavía tienen su trámite en revisión deberán esperar la resolución correspondiente.

Cuántos estudiantes se anotaron por región

La convocatoria alcanzó a estudiantes de distintas localidades de Neuquén, con una mayor concentración de solicitudes en la región Confluencia. La distribución informada fue la siguiente:

Confluencia: 1.095 solicitudes.

Región del Pehuén: 511.

Alto Neuquén: 421.

Comarca: 362.

Los Lagos del Sur: 224.

Vaca Muerta: 126.

Limay: 54.

Los números reflejan el alcance territorial de la segunda convocatoria, que buscó acompañar a estudiantes de toda la provincia durante el tramo final de su formación académica.

Terciarios y universitarios: cómo se repartieron las solicitudes

La demanda se distribuyó de manera relativamente equilibrada entre las dos modalidades de educación Superior. Un total de 1.449 postulaciones correspondieron a carreras terciarias, mientras que otras 1.363 fueron de estudiantes universitarios.

El programa contempla a quienes cursan de manera presencial, tanto en su localidad como fuera de ella, y también a quienes estudian a distancia mediante modalidades online.

Qué busca la ampliación de las becas

La segunda convocatoria se enmarca en la ampliación del Plan Becas Gregorio Álvarez al nivel Superior, destinada a estudiantes que cursan los dos últimos años de sus carreras.

El gobernador Rolando Figueroa defendió la medida al señalar que el objetivo es evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por dificultades económicas cuando están cerca de recibirse.

La iniciativa apunta a favorecer la continuidad educativa y la graduación de futuros profesionales y técnicos, con el propósito de que puedan contribuir al desarrollo social, económico e industrial de las distintas regiones neuquinas.

La inscripción se habilitó a fines de septiembre y permaneció abierta hasta el miércoles pasado. Con el cierre de esta etapa, continúa el análisis de los expedientes para determinar qué estudiantes accederán al beneficio.