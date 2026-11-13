Mediante un decreto oficial, la traza neuquina se sumará al plan nacional de participación público-privada. Los detalles de la medida y los plazos de licitación.

El Gobierno nacional concesionará la Ruta 237 y proyectan peajes en el corredor hacia la cordillera

El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 1358/2026 la incorporación de la Ruta Nacional 237 , en el territorio de Neuquén, dentro del proyecto denominado Red Federal de Concesiones para su explotación bajo el sistema de peaje y participación público-privada.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial con la firma del presidente de la Nación y el ministro de Economía, otorga un plazo de doce meses a la Secretaría de Transporte para convocar a licitación pública nacional e internacional , aprobar los pliegos y adjudicar los contratos. Además de esa vía, se incluyen otros 26 caminos a nivel nacional.

Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad actuará como Autoridad de Aplicación encargada de la supervisión y control del corredor, en el marco de las políticas de reorganización administrativa dispuestas por la Ley de Bases.

El punto de partida para la sanción de esta medida fue un relevamiento de Vialidad Nacional sobre sectores cuya gestión permanece a cargo del Estado y cuyo resultado identificó caminos susceptibles de incorporarse al sistema por sus características, niveles de tránsito y necesidades de infraestructura.

La medida contempla su construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, además de la prestación de servicios al usuario. El relevamiento inicial tiene carácter técnico y deberá complementarse con estudios económicos, jurídicos y tarifarios, a partir de lo cual surgirá la conformación definitiva de los corredores.

El decreto no determina los tramos a ser licitados ni la extensión de los mismos, lo que implica que será definido por Transporte en cada caso.

Extensión y localidades conectadas

La traza incluida en el esquema abarca unos 360 kilómetros totalmente asfaltados que constituyen el eje de integración norte-sur en territorio neuquino. El recorrido inicia en el empalme con la Ruta Nacional 22 —en cercanías de Arroyito, en conexión directa con la capital de Neuquén— y finaliza en su intersección con la Ruta Nacional 40, en las inmediaciones de Confluencia Traful y los lagos Traful y Nahuel Huapi.

A lo largo de su extensión, el corredor vincula puntos estratégicos y centros urbanos clave como Villa El Chocón, Picún Leufú —situada sobre la margen norte del embalse Ezequiel Ramos Mexía— y Piedra del Águila. Este es el principal enclave de servicios para viajeros y nodo cercano al complejo hidroeléctrico homónimo. Además, incluye el paraje Collón Curá.

Asimismo, mediante sus empalmes con las rutas 40 y 234, funciona como el acceso terrestre natural desde el Alto Valle hacia destinos cordilleranos como Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Villa Traful y San Carlos de Bariloche.

Relevancia económica y energética

La inclusión de la Ruta 237 responde a su rol central en la estructura productiva y logística de la Patagonia norte, destacándose en tres áreas fundamentales: