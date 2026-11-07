En llamas en la Ruta 237: un impresionante incendio de un camión obligó a cortar el tránsito

El siniestro ocurrió este viernes por la noche a la altura del kilómetro 1523. Las pérdidas fueron totales.

El incendio comenzó en las últimas horas de la noche del viernes.

Un impresionante incendio generó preocupación durante la noche de este viernes 6 de noviembre sobre la R uta Nacional 237 , cuando un camión de grandes dimensiones ardió en llamas y obligó al despliegue de un gran operativo que incluyó el corte total de circulación sobre el camino.

De acuerdo a la información a la que accedió LM Neuquén , el vehículo transportaba 28 toneladas de pellets de maní cuando comenzó a prenderse fuego. Las pérdidas fueron totales.

El hecho ocurrió durante la noche de ayer, alrededor de las 23:42 , a la altura del kilómetro 1523 , en inmediaciones del puente sobre el río Collón Curá.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 51 de Villa Traful, personal del Destacamento Collón Curá y Bomberos, que acudieron al sector y encontraron el transporte de cargas completamente incendiado, con un importante foco ígneo y una gran columna de humo.

Gentileza: Vialidad Nacional

Qué dijo el conductor del camión

Este medio pudo confirmar que el camión era conducido por un hombre de 62 años de nacionalidad chilena. Afortunadamente, logró abandonar el vehículo por sus propios medios y resultó ileso. Pese a la magnitud del incendio, no necesitó asistencia médica.

Respecto al vehículo involucrado, se supo que era un camión marca MAN, modelo TGX, de color blanco, perteneciente a la empresa Patagonia Trans.

Al momento de ser entrevistado, el transportista explicó a los efectivos que había iniciado su recorrido en la provincia de Córdoba y se dirigía hacia el Paso Internacional Cardenal Samoré, con destino a Chile.

En el semirremolque trasladaba aproximadamente 28.000 kilos de pellets de maní.

Cómo comenzó el incendio

El hombre explicó que, al llegar al sector del puente sobre el río Collón Curá, escuchó una fuerte explosión proveniente de la parte inferior de la cabina. Instantes después, el vehículo comenzó a incendiarse.

Ante esta situación, el hombre consiguió salir rápidamente del transporte y ponerse a resguardo. Las llamas avanzaron sobre la estructura del camión y provocaron su destrucción total.

Por el momento, se investigan las causas que originaron el incendio.

Gentileza: En contacto con la gente

Cuál es el estado de la Ruta 237

El incendio generó un importante despliegue de seguridad sobre la Ruta Nacional 237. Cuando arribaron los efectivos de la Comisaría 51, personal del Destacamento Collón Curá ya había dispuesto la interrupción completa del tránsito en ambos carriles.

En el sector trabajaron agentes policiales que realizaron las primeras actuaciones y mantuvieron el corte preventivo mientras aguardaban la llegada de Bomberos.

A las 00:20 del sábado 7 de noviembre, Vialidad Nacional confirmó que la circulación se encontraba totalmente restringida para todo tipo de vehículos a la altura del kilómetro 1523.

La medida se mantuvo durante la madrugada de este sábado mientras se desarrollaban las tareas de seguridad en el sector. A través de un segundo comunicado emitido a las 7:45, las autoridades informaron que la calzada se encuentra reducida y solicitan extrema precaución a quienes circulen por la zona.

Por el momento, el camión continúa sobre la cinta asfáltica, a la espera de ser retirado por su compañía aseguradora.