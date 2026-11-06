La Conmebol tiene US$14 millones congelados en el banco que desató la crisis en Paraguay

Los fondos estaban invertidos en el banco, cuyo cierre dejó a millones de clientes sin acceso a su dinero y hasta derivó en la renuncia del Presidente de la Nación.

En medio del escándalo de la intervención por problemas de solvencia de Ueno Bank , una de las entidades financieras más populares de Paraguay que terminó en la renuncia del presidente de la Nación, Santiago Peña, se conoció que la Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebo l ) tenía invertido una gran cantidad de fondos en la entidad.

La entidad que preside Alejandro Domínguez sostuvo que la inversión que tenían en Ueno Bank equivale al 2,5% de sus ingresos y que dispone de los recursos para cumplir con sus obligaciones deportivas.

Se trata de unos US$14,3 millones que estaban invertidos en el banco paraguayo, cuyo cierre dejó a millones de clientes sin acceso a su dinero. La confederación quedó entre los principales depositantes afectados, a pocas semanas de las finales de sus dos torneos de clubes.

En las últimas horas se conoció que esos fondos estaban colocados en certificados de depósito de ahorro, conocidos como CDA. Según la información difundida por medios paraguayos, la inversión ascendía a 85.470 millones de guaraníes. Son depósitos pactados a un plazo determinado a cambio de una rentabilidad.

Qué pasará con los pagos de los premios de Libertadores y Sudamericana

Por el momento, Domínguez descartó que el problema bancario comprometa el calendario o el pago de los premios.

El campeón de la Copa Libertadores 2026 recibirá US$25 millones, mientras que el de la Copa Sudamericana cobrará US$10 millones. Los subcampeones tendrán premios de US$7 millones y US$2,5 millones, respectivamente. Esos montos se suman a lo que los equipos acumularon en las etapas anteriores.

La entidad con sede en Luque aseguró que la crisis bancaria no afecta los premios de sus torneos. (Foto: Reuters / César Olmedo).

La primera definición será la de la Sudamericana: Boca enfrentará a Atlético Mineiro el 21 de noviembre, a las 19.30 de la Argentina, en Barranquilla, Colombia.

Una semana después, el 28 de noviembre, Estudiantes y Palmeiras jugarán por la Libertadores en el estadio Centenario de Montevideo, desde las 17.

Los futbolistas también tenían ahorros en Ueno Bank

La crisis alcanzó también a integrantes de la selección paraguaya. En un comunicado difundido por su capitán, Gustavo Gómez, los jugadores reconocieron que resultaron afectados y reclamaron una intervención inmediata del Gobierno y la Justicia para identificar y sancionar a los responsables.

El plantel puso el acento en las familias trabajadoras y en quienes quedaron sin posibilidad de usar sus ahorros. "Nosotros también fuimos víctimas de esta situación", expresaron. Además, anticiparon que cada futbolista evaluará por su cuenta las acciones legales que correspondan.

Por otra vía, el representante y abogado Rodrigo Codas contó a ABC Cardinal que ya había diez jugadores de la selección interesados en una demanda colectiva. Explicó que se trata de futbolistas que juegan en el exterior y conservaban ahorros en la entidad, aunque no operaban a diario con ella.

Los jugadores de Paraguay reconocieron que también fueron afectados por el cierre de Ueno Bank. (Foto: Reuters / Kyle Ross).

El problema también afecta a quienes viven de las ligas paraguayas. Rogelio Delgado, titular de Futbolistas Asociados del Paraguay, informó que el gremio estaba realizando un censo de jugadores con cuentas en Ueno. Parte de ellos cobraba sus salarios a través del banco.

El banco que patrocinaba a la selección y a los clubes

El Banco Central ordenó el martes la intervención y disolución de Ueno por sus problemas de solvencia. La medida implicó el cierre de sucursales y el cese de las operaciones de una entidad con unos 2,9 millones de usuarios.

Ueno mantenía un contrato de patrocinio de US$12 millones por cuatro años con la Asociación Paraguaya de Fútbol, cuyo vencimiento estaba previsto para 2026. También tenía acuerdos comerciales con Olimpia y Cerro Porteño.

La APF ratificó la continuidad de sus torneos y expresó su respaldo a los clubes y futbolistas afectados. El miércoles, el estadio Defensores del Chaco amaneció sin la publicidad del banco, que tampoco apareció en los dos primeros partidos de la fecha 18 del campeonato.