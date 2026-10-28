Conmebol largó la venta de entradas para la final de Copa Sudamericana: los valores.

También se dio a conocer como podrán hacer los hinchas de Boca para acceder a los tickets del partido a disputarse en Barranquilla, Colombia.

La Conmebol habilitó este miércoles la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 , que enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia .

El proceso de venta se desarrollará en etapas sucesivas a través de la plataforma oficial sudamericana.eleventickets.com y contempla una primera fase reservada para el público local. Desde las 12:00, hora de Colombia (14:00 en Argentina), las personas de nacionalidad colombiana residentes en el país pudieron acceder de forma exclusiva a entradas de Categoría 2. Cada comprador con documento de identidad colombiano puede adquirir hasta cuatro tickets, que admiten nominación y transferencia por única vez, siempre entre ciudadanos del país.

Esta franja horaria se extenderá hasta el viernes 30 de octubre, cuando se abrirá la venta general. A partir de ese día, a las 12:00 (hora colombiana), cualquier interesado podrá comprar entradas de Categorías 1 y 2 sin restricción de nacionalidad.

Según informó la Conmebol, los valores de las entradas varían de acuerdo con la ubicación en el estadio. Las tribunas Norte y Sur, donde se ubicarán respectivamente las parcialidades de Boca Juniors y de Atlético Mineiro, tendrán un costo de 90 dólares. La tribuna Occidental, considerada la más cara del recinto, llegará hasta los 250 dólares.

Las ubicaciones de las parcialidades

La tribuna Oriental quedó reservada para el público colombiano, considerado neutral para esta final, durante la primera etapa de venta, en el marco de la Categoría 2. La Conmebol continúa en negociaciones con Boca Juniors y Atlético Mineiro para definir la política de venta de la Categoría 3, destinada a los sectores exclusivos de los simpatizantes de cada equipo. El organismo precisó que esa etapa también se gestionará únicamente a través de la plataforma oficial y que la fecha de inicio se comunicará próximamente por los canales institucionales.

La AFA informó, por su parte, que las entradas para la parcialidad de Boca Juniors saldrán a la venta el 3 de noviembre, aunque todavía no trascendió la cantidad de tickets disponibles para los hinchas del club argentino ni el mecanismo específico de distribución.

El cruce entre Boca Juniors y Atlético Mineiro marcará la primera vez que Colombia es sede de la final única de la Copa Sudamericana desde que el torneo adoptó ese formato. Boca buscará su tercer título en la competencia, después de haberla conquistado en 2004 y 2005, mientras que el equipo brasileño intentará sumar su primera corona en el certamen. La Conmebol recomendó a los hinchas interesados en viajar a Barranquilla completar el pre-registro en la plataforma oficial para agilizar el proceso de compra una vez que se habiliten las etapas correspondientes a cada categoría.

Mientras tanto, en el calendario de Boca asoma el duelo contra River de este domingo en la Bombonera, el enfrentamiento contra Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo Clausura (podría consagrarse en la tabla anual), la espera por la confirmación de los playoffs del torneo local, las semifinales de Copa Argentina contra Banfield el 14 de noviembre, y siete días después la gran final de la Sudamericana.