Flávio Bolsonaro aterrizó en Miami en un vuelo privado que salió de Argentina.

Tras una breve parada en Ecuador, el excandidato a presidente en Brasil llegó a Estados Unidos con su familia.

En medio de un escándalo internacional y las especulaciones acerca de dónde se encontraba, Flávio Bolsonaro llegó a Miami este miércoles a las 10:30 hora argentina, en un avión privado que despegó el martes desde Puerto Iguazú.

El avión privado Gulfstream G40 llevó a bordo al senador brasileño junto su familia, y había despegado desde Argentina con destino a Estados Unidos. Según trascendió, en la ciudad estadounidense el presidente Donald Trump le otorgaría asilo político.

Consultado por el paradero de Bolsonaro, el presidente de Estados Unidos dijo desconocerlo en la noche del martes, aunque deslizó: “Realmente no sé dónde está, pero escuché que estaba en la Argentina".

Bolsonaro abandonó Brasil dos días después de perder las elecciones frente a Lula Da Silva. La decisión se habría tomado el lunes, luego de que el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenara la retención de su pasaporte personal y diplomático y tenía prohibido salir del país.

La Policía Federal canceló el documento brasileño, pero el italiano sigue siendo válido, con el que logró viajar junto a su esposa y dos hijas menores de edad.

La restricción de su salida del país estaría vinculada con una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con los vínculos entre el legislador y el abogado Willer Tomaz, quien también aparece en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas.

Además, en las últimas horas la justicia brasileña abrió una nueva causa contra Bolsonaro por "articular con el gobierno de Estados Unidos para una injerencia extranjera en las elecciones".

La investigación menciona al vicepresidente estadounidense J.D.Vance como uno de los protagonistas de esta operación que implicaría el financiamiento irregular de la campaña y la manipulación en redes sociales.

Bolsonaro aterrizó en Miami en un vuelo privado que salió de Argentina junto a su esposa y dos hijas.

Frente a esta situación, Trump dijo este martes por la noche que aprobaría el ingreso de los Bolsonaro a su país porque son "personas decentes". Acotó que la elección del domingo, en la que Luiz Inácio Lula da Silva se impuso 51,7% a 48,2%, "fue terrible".

Cómo fue el viaje de la familia Bolsonaro de Argentina a Miami

En medio de versiones cruzadas, Flávio Bolsonaro y su familia habrían ingresado ayer por la noche al país a bordo de una combi gris con patente brasileña al aeropuerto de Puerto Iguazú, alrededor de las 22:30 horas.

La aeronave de la empresa Baires Fly, despegó desde el aeropuerto de Puerto Iguazú este miércoles las 0:21. De acuerdo al rastreo publicado en FlightRadar24, cuando partió de Misiones, la aeronave sobrevoló el territorio paraguayo.

Horas más tarde del despegue, la agencia migratoria argentina difundió un comunicado a través de la red social X en el que informó sobre el ingreso de cuatro integrantes de la familia Bolsonaro a territorio argentino. Según indicaron, el legislador cruzó los controles "con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal".

El plan de viaje presentado por la empresa tenía como destino final Guayaquil, Ecuador. Según revelaron, sería una escala para llegar a su destino definitivo en Estados Unidos. La ruta elegida evitó sobrevolar el territorio brasileño.

Desde el diario La Nación indicaron que el asesor del presidente Milei, Santiago Caputo, estuvo en Misiones al momento de la partida de la aeronave privada, por lo que crecen las sospechas de colaboración del gobierno argentino en el escape del senador del Partido Liberal.

El gobierno de Milei dijo que no saltó en la frontera ningún pedido de captura ni impedimento legal para que Bolsonaro y su familia ingresen al país, más allá de que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre De Morais, rechazó el lunes último la posibilidad de que Bolsonaro viajara al exterior

Aunque la versión inicial del gobierno argentino negaba una cooperación con Bolsonaro, por la madrugada se confirmó esta maniobra a través de Migrciones.