Diez balazos, un joven tuerto y una condena que desató la polémica

Realizó múltiples disparos contra un grupo y dejó a una de las víctimas con graves secuelas permanentes. Tras un acuerdo judicial, recibió una de las penas más bajas.

Cristian Agustín Martínez fue condenado por tres homicidios en grado de tentativa, agravados por el uso de arma de fuego. Para una de las víctimas, las consecuencias del ataque fueron peores porque le dio en la cabeza y le provocó riesgo de vida y secuelas permanentes como la pérdida de visión de un ojo.

El hombre que atacó a tiros a tres jóvenes en el barrio Independencia de Neuquén fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo. La sentencia se dictó este martes, durante una audiencia de procedimiento abreviado en la que la jueza de garantías Carina Álvarez avaló el acuerdo presentado por la fiscalía y la defensa.

La fiscal del caso, Lorena Juárez, y el asistente letrado Maximiliano Jávega solicitaron que se impusiera dicha pena. Además, pidieron que las partes renunciaran a los plazos de impugnación para que la condena quedara firme de inmediato y se pudiera disponer la detención del acusado para comenzar a cumplir la pena.

El condenado fue declarado responsable por un acuerdo que contó con la conformidad de las tres víctimas. La jueza hizo lugar a los planteos, impuso la pena acordada y dejó firme la condena ante la renuncia a los plazos procesales.

Diez disparos contra un grupo de jóvenes

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el ataque ocurrió el 5 de junio de 2025, entre la 1.10 y las 3.30 de la madrugada, en la vereda de una vivienda del barrio Independencia, en la ciudad de Neuquén.

Martínez viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por otra persona. Al llegar al lugar donde estaba reunido un grupo de jóvenes, descendió del vehículo y efectuó alrededor de diez disparos con un arma calibre 9 milímetros, dirigidos contra los cuerpos de las víctimas. Después, escapó.

La investigación determinó que el ataque estuvo motivado por conflictos previos entre el agresor y uno de los jóvenes. Tiempo después, el responsable pudo ser apresado.

Le fracturó el cráneo de un disparo

Las consecuencias más graves fueron para una de las víctimas, que recibió impactos de bala en la cabeza. Las heridas le provocaron una fractura de cráneo, la pérdida permanente de la visión de uno de sus ojos y un riesgo de vida que requirió su internación en terapia intensiva.

Los otros dos jóvenes también resultaron heridos durante el ataque aunque con menor gravedad: uno recibió un disparo en el muslo y el otro, en el antebrazo.

La responsabilidad penal de Martínez fue establecida a partir de la investigación realizada por la fiscalía junto con la Policía de Neuquén. Con la condena de cumplimiento efectivo y la renuncia a los plazos de impugnación, se habilitó el inicio inmediato de la ejecución de la pena.

Homicidio del petrolero en pleno centro: lo imputaron por cóctel de drogas, golpearlo y robarle millones

Tras un mes de incertidumbre por el hallazgo de Alejandro Fabio Vallejos, un trabajador petrolero muerto en su departamento del centro neuquino, el Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó al presunto responsable. La descripción del crimen mostró el modus operandi al estilo de los viudos negros: abuso de confianza, un cóctel de drogas, golpes, transferencias millonarias y una fuga a otra provincia.

La formulación de cargos por homicidio en ocasión de robo estuvo a cargo de la fiscal del caso Guadalupe Inaudi quien expuso el resultado de los exámenes complementarios de la autopsia forense, que explican la causa de la muerte: "Le suministró una alta dosis de diazepam combinada con alcohol y cocaína".

La imputación la realizó durante una audiencia el 30 de septiembre por la mañana en la Ciudad Judicial, donde mostró las certezas y el cambio de rumbo de la investigación que había iniciado con la causa caratulada como muerte dudosa.

Maria Isabel Sanchez

Drogas y golpes: así fue el brutal crimen del petrolero en el centro neuquino

De acuerdo a la información provisoria reunida por el MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido entre la noche del 31 de agosto y las primeras horas de la madrugada del 1 de septiembre en el departamento ubicado en Diagonal 25 de Mayo al 300.

Vallejos y G.N.M. se conocían previamente. Eso explica por qué la puerta de entrada al departamento no había sido forzada, cuando la empleada de limpieza ingresó a la vivienda y encontró sin signos vitales a su empleador.

La teoría del caso muestra que alrededor de las 21 del lunes, el acusado llegó al domicilio de la víctima, quien lo esperaba en la vereda. Luego, ambos ingresaron al departamento, como quedó filmado en cámaras de seguridad.

La fiscalía planteó que en el interior, y con el objetivo de robarle dinero y bienes, el acusado drogó a la víctima: "le suministró una alta dosis de diazepam, sustancia perteneciente al grupo de las benzodiacepinas, combinada con alcohol y cocaína".

Luego, lo golpeó en el rostro, provocándole diversas lesiones en un ojo, una ceja, una mejilla y un maxilar.

Debido a la violencia ejercida durante el robo, se produjo la muerte de Alejandro Fabio Vallejos. Según la autopsia, "de forma preliminar, fue por una falla de bomba cardíaca con edema pulmonar secundario, presentando como causa de muerte una congestión cardiopulmonar", precisó Inaudi.