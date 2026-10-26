Amenazó de muerte a su pareja con un cuchillo carnicero y atacó a quienes defendieron a la mujer

La mujer pudo escapar de su pareja y encontró ayuda de dos trabajadores estatales que recorrían el barrio. Se fijó un mes de prisión preventiva.

Durante la intervención estatal para que deponga el ataque con cuchillo, el violento les tiró un tronco y piedrazos.

Dentro de la escalada de violencia de género en Neuquén se registró un nuevo episodio donde un hombre persiguió a su pareja con un cuchillo mientras la amenazaba de muerte. Luego, agredió a las autoridades que justo recorrían el lugar y defendieron a la mujer.

El grave hecho ocurrió durante la tarde del jueves 22 de octubre , en una vivienda del barrio Toma El Nido ubicado en el oeste y la meseta de la capital neuquina.

Según la acusación presentada por el fiscal del caso Manuel Islas y la asistente letrada Vanesa Muñoz , el imputado, identificado como E.L.G., discutió con su pareja, en el marco de una relación atravesada por la violencia de género .

Amenazó de muerte a su pareja con un cuchillo carnicero

La escena de violencia escaló a tal punto que la mujer escapó de la casa para pedir ayuda, mientras que el hombre la persiguió por la calle con un cuchillo tipo carnicero mientras le gritaba que la iba a matar.

Durante la audiencia realizada el viernes, ambos representantes de la unidad fiscal de Violencia Contra las Mujeres explicaron que las autoridades gubernamentales presenciaron la secuencia de manera fortuita al estar realizando tareas comunitarias en el sector.

Según explicaron, dos trabajadores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social de la provincia identificaron el ataque machista en curso y para proteger a la mujer, interpusieron la camioneta oficial en el camino del agresor.

Agredió con un tronco y piedras a los trabajadores estatales

Luego de cruzar la camioneta, los estatales le pidieron que se detuviera pero el hombre arrojó un tronco contra el parabrisas así como piedrazos que causaron daños a la carrocería.

Mientras los trabajadores intentaban contenerlo, la mujer regresó a la vivienda para resguardarse y cerró con llave. El imputado, que no logró ser retenido por los trabajadores, fue hasta la casa pero como ella se negó a abrirle la puerta, rompió los vidrios del frente y dañó la puerta de ingreso.

Además, al no poder golpearla a su pareja el hombre desplegó su violencia contra la moto de la mujer y detallaron que rompió partes plásticas, cachas y luces.

Sebastian Fariña Petersen

Mientras tanto, los vecinos de Toma El Nido llamaron a efectivos de la Comisaría 18 que acudieron al lugar. El hombre estaba en el patio delantero, armado con un caño y un ladrillo. Por más que intentó golpear a los efectivos estos lograron detenerlo.

Prisión preventiva por un mes

Tras formularle cargos, Islas y Muñoz solicitaron que el imputado permaneciera en prisión preventiva durante cuatro meses para evitar riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, así como garantizar la protección de la integridad de la mujer y de los testigos.

Entre los argumentos, los representantes del MPF destacaron que el hombre había cumplido una condena de tres años de prisión efectiva que finalizó en junio de este año y había sido declarado reincidente por primera vez.

La defensa no cuestionó la acusación, pero se opuso a la prisión preventiva y propuso que el hombre cumpliera prisión domiciliaria en la casa de su padre, con monitoreo electrónico.

Finalmente, el juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos tal como los presentó la fiscalía: amenazas calificadas, daño por cuatro hechos y atentado a la autoridad, todo en concurso real.

Luego fijó un plazo de cuatro meses para la investigación e hizo lugar al pedido de prisión preventiva, pero solo por un mes, con el objetivo de resguardar los testimonios pendientes y revisar la necesidad de mantener la medida a medida que avance la investigación.