Macabro femicidio: un perro descubrió el cuerpo de una mujer descuartizado y semienterrado

Vecinos de la mujer aseguraron que no veían a la víctima hace más de un mes.

Días atrás se encontró semienterrado el cuerpo de una mujer dentro de una bolsa El hallazgo ocurrió luego de que un perro comenzó a escarbar y dejó al descubierto lo que parecía ser una mano humana. Ahora la Justicia investiga un presunto femicidio .

El martes pasado alrededor de las 15 horas, en el sector de la exruta Pescadores y en inmediaciones de la avenida Circunvalación - en la ciudad de San Luis - una alerta llegó a través de un llamado al 911, que advertía que un cadáver podía estar casi completamente cubierto por tierra y maleza.

Fuentes policiales revelaron que se trataba de Gabriela Vanesa Centeno, una mujer de 42 años que fue golpeada, degollada y posteriormente asesinada. Después de su muerte, el cuerpo fue desmembrado y parte de los restos quedaron dentro de una bolsa junto al lugar donde había sido enterrado.

El principal sospechoso por el crimen es su pareja, Raúl "Vaca" Bullones, de 29 años, quien fue detenido en Mendoza tres días después de eludir a los efectivos policiales y contaba con pedido de captura nacional.

Los escalofriantes detalles de la autopsia

La autopsia arrojó detalles estremecedores. Gabriela había sufrido golpes en al cara y el pecho, como también una lesión cortante en el cuello. De acuerdo al informe preliminar, su cuerpo llevaba poco más de un mes enterrado.

Los restos estaban en una fosa ubicada en el mismo espacio donde se levantaba la casilla de Bullones. El cuerpo habría sido envuelto en una frazada y cubierto con tierra, mientras que un catre colocado encima disimulaba el lugar donde estaba enterrado.

"Cuando el perro empezó a escarbar, encontró el lugar donde habían enterrado a la señora", relató un testigo a El diario de la República.

La investigación permitió reconstruir parte de la historia de la pareja y conocer las señales que habían despertado preocupación entre los familiares de la víctima y los vecinos de la zona, quienes aseguraron que las peleas eran frecuentes entre ellos.

Anyelén, hermana de Gabriela, reveló en diálogo con El Chorrillero que la joven se había distanciado de buena parte de su familia porque esperaba que aceptaran su relación con Bullones, algo que no ocurría. El hombre llegó a convivir con ella y sus hijos, quienes tampoco aprobaban el vínculo.

"Ella era la única que lo iba a visitar a la cárcel, porque ni su propia familia iba a verlo", expresó su hermana. El agresor estuvo preso por robos y episodios de violencia de género.

La coartada del femicida y su detención en Mendoza

Vecinos reclamaron que hacía aproximadamente un mes y medio que no veían a Gabriela y "Vaca" aseguraba que había regresado a Mendoza, su ciudad de origen, en un auto solicitado mediante una aplicación.

Por el momento, esta explicación no logró ser corroborada por los investigadores. Así, una de las principales incógnitas es establecer si los restos corresponden a la mujer. Las autoridades no confirmaron oficialmente la identidad ni el sexo de la persona encontrada.

Cuando se descubrió el cuerpo, Bullones ya no se encontraba en San Luis y era intensamente buscado por la Policía. Finalmente, fue localizado y detenido este viernes por la tarde en el barrio Santa Teresita, de la ciudad de Las Heras, en Mendoza.

El hombre quedó a disposición de la Justicia y se esperaba su traslado a San Luis para responder por el crimen. La investigación deberá establecer las circunstancias del asesinato y reconstruir qué ocurrió durante las semanas en las que Gabriela permaneció desaparecida.