Encontraron restos del cuerpo de una joven en un heladera: un mensaje de facebook y una nota escalofriante

El hallazgo ocurrió durante un allanamiento. Investigan un posible femicidio y buscan al novio de Camila Belén Iglesias, desaparecida desde el 2 de octubre.

Femicidio: buscan al novio de Camila Iglesias tras descubrir los restos de ella en una heladera.

Personal de la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, encontró restos humanos dentro de una heladera durante un allanamiento en una vivienda del barrio Los Altos. El procedimiento se realizó en el marco de la investigación por la desaparición de Camila Belén Iglesias, de 24 años. Su pareja, Pablo Ezequiel Gómez, es el principal sospechoso y tiene un pedido de captura vigente.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, los restos estaban cubiertos con una sustancia que sería cal hidratada. La heladera fue trasladada al Instituto de Medicina Forense de Córdoba para la realización de las pericias correspondientes. Hasta el momento, resta confirmar la identidad de la mujer y determinar la causa de muerte.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la hermana de Camila, quien indicó que mantuvo el último contacto con ella el 2 de octubre. Dos días después, recibió un mensaje de Gómez, quien le contó que había discutido con la joven y que ella se había retirado del domicilio. Desde entonces, no se tenía información sobre su paradero.

Los antecedentes de violencia y el pedido de captura

Durante las averiguaciones, los investigadores detectaron antecedentes de conflictos y situaciones de violencia en la pareja. A partir de esos elementos y del hallazgo de los restos humanos, la Fiscalía orientó la investigación hacia la hipótesis de un posible femicidio.

De acuerdo con la información difundida por el MPF, familiares de Gómez declararon que el sospechoso les había dicho que “se había mandado una cagada”, que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida.

Los investigadores establecieron que Gómez se habría trasladado a la provincia de La Rioja, aunque hasta el momento se desconoce su ubicación. Por ese motivo, la Fiscalía dispuso un pedido de captura y se desplegaron medidas para localizarlo y concretar su detención.

En el allanamiento, las autoridades también secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un teléfono celular destruido.

Cómo fue el hallazgo de los restos en Cruz del Eje

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó el hallazgo y pidió cautela respecto de los detalles de la investigación.

“Sufrió una desaparición el 2 de octubre. Ayer se hizo la presentación judicial y lamentablemente se encontró a la mujer fallecida. La fiscalía nos pidió prudencia sobre los detalles”, señaló el funcionario en declaraciones a Cadena 3.

Según publicó el diario La Voz, la vivienda estaba sin moradores cuando se realizó el procedimiento. En un pasillo lateral encontraron una heladera que contenía restos humanos.

El medio cordobés también informó que en el domicilio se habría encontrado una carta escrita por la pareja de la joven, en la que admitiría haber cometido el crimen antes de darse a la fuga. Ese dato deberá ser establecido en el marco de la investigación judicial.

En el operativo participaron efectivos de Investigaciones, Policía Científica y el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), bajo la supervisión de la fiscal de Instrucción de Cruz del Eje, Sabrina Ardiles.

El mensaje que recibió la hermana de Camila

Romina, la hermana de Camila, contó al medio El Doce que recibió un mensaje de Gómez a través de Facebook, en el que le decía que había mantenido una discusión con la joven y que después ella se había ido del domicilio.

“Hola Romina como estas? Disculpá que te moleste a esta hora, el lunes tuvimos una discusión con la Cami, se enojó y se fue no sé a dónde, le escribo y no me responde. Por favor si hablas con ella le podes decir que me conteste o que vuelva acá. Si me dice dónde está la voy a buscar. Gracias, cualquier cosa avisame”, decía el mensaje.

En la conversación, Gómez también le pidió que, si lograba comunicarse con Camila, le dijera que regresara. “Si te llega a contestar, decile que vuelva por favor”, escribió, según el relato de Romina.

Sin embargo, los días pasaron sin que la joven apareciera. La denuncia de su hermana dio inicio a la búsqueda y a las actuaciones judiciales que derivaron en el allanamiento en el que fueron encontrados los restos humanos.