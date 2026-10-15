Una embarazada sufrió graves quemaduras y le hicieron una cesárea de urgencia: su pareja está detenida

La joven se encuentra en terapia intensiva. Tiene quemaduras en la parte superior del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello y el tórax.

Una mujer embarazada de 29 años, sufrió quemaduras en aproximadamente el 15% del cuerpo y está internada en terapia intensiva , con asistencia respiratoria y pronóstico reservado. Su pareja, de 36 años, está detenido mientras la Justicia investiga los detalles del ataque.

El hecho tuvo lugar el lunes 12 de octubre en la vivienda que compartían en Granadero Baigorria, Santa Fe. Fue el propio sospechoso quien la trasladó al Hospital Eva Perón, donde los médicos constataron lesiones que también comprometían las vías respiratorias y dispusieron su atención de urgencia .

Por la gravedad del cuadro, los profesionales le practicaron una cesárea de urgencia . El bebé nació prematuro y quedó internado en Neonatología. En paralelo, la Fiscalía ordenó peritajes sobre objetos secuestrados en la casa y reunió testimonios para reconstruir lo ocurrido.

La paciente ingresó al hospital con quemaduras en la parte superior del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello y el tórax. Según el parte difundido tras su ingreso, estaba despierta y parcialmente orientada en tiempo y espacio antes de recibir asistencia.

Los médicos resolvieron intervenirla y luego trasladarla a la Unidad de Terapia Intensiva. Allí quedó con respiración asistida y bajo sedación. Los reportes citados en la información disponible describen un estado estable dentro de la gravedad, con pronóstico reservado.

La cesárea se realizó en la madrugada del martes. El bebé pesó 1,840 kilos y necesitó intubación en las primeras horas. Después pasó a recibir asistencia respiratoria no invasiva y continúa estable bajo el cuidado del servicio de Neonatología.

Qué encontraron los investigadores en la vivienda

El procedimiento se concentró en una casa de Rafael Obligado al 400. En ese lugar, los investigadores secuestraron una botella de alcohol y prendas con marcas de quemaduras, entre ellas una remera blanca, para someterlas a estudios.

La Policía de Investigaciones y Bomberos Zapadores recibieron instrucciones para realizar los peritajes correspondientes. Esos resultados deberán permitir establecer el origen del fuego, su propagación y la relación de los elementos encontrados con las lesiones de la mujer.

Los efectivos de la comisaría 24° también entrevistaron al personal del hospital y a una vecina. Entre las declaraciones reunidas aparece el relato de una persona que habría conversado con la víctima antes de su traslado: según esa versión, la joven negó haber iniciado el fuego.

Los médicos le practicaron una cesárea de urgencia a la embarazada y el bebé está estable (Foto: ElDoce.tv)

La causa también analiza indicios de que los dos hijos de la pareja, de 3 y 8 años, estaban en la vivienda. Esa circunstancia y los testimonios sobre presuntos episodios anteriores de violencia forman parte de los elementos que todavía deben corroborarse.

La causa y la situación del detenido

La investigación está a cargo del fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario solicitó informes sobre la extensión de las quemaduras, la posible recuperación y las consecuencias para la salud de la víctima.

La calificación provisoria que se analiza es tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El sospechoso, identificado como Maximiliano C., continúa alojado en una dependencia policial. La Fiscalía deberá integrar los informes médicos, las pericias y las declaraciones para precisar qué ocurrió dentro de la casa y determinar su eventual responsabilidad.