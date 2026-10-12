La víctima de 26 años había sido vista por última vez el sábado. Su cuerpo fue encontrado en una pensión de Rosario. El caso se investiga como femicidio.

Estremecedor: encontraron el cuerpo de una joven dentro de una valija y un expolicía fue detenido.

Un nuevo femicidio generó gran conmoción en Rosario en las últimas horas. Bárbara Camila Aragón , de 26 años, fue encontrada envuelta en una frazada y dentro de una valija en una habitación de una pensión. Por el hecho fue detenido un hombre de 37 años, expolicía con antecedentes por narcotráfico.

Su familia y amigos habían empezado a buscarla el sábado, después de perder contacto con ella. Según los primeros datos que pudieron reunir, el hombre detenido, identificado como Eliel. S , habría contactado a Aragón días antes para mantener un encuentro.

Además, informaron a la Policía que un conductor de una aplicación habría trasladado a la mujer hasta la pensión ubicada en Juan José Paso al 6200. Minutos después, el conductor que la llevó al lugar recibió un mensaje de WhatsApp en el que la joven le pedía que regresara a buscarla. El hombre volvió hasta el lugar y tocó bocina, pero, como no obtuvo respuesta, finalmente se retiró.

Con estos datos, la Policía se acercó al lugar y con autorización de la propietaria, ingresó al inmueble el domingo por la madrugada. Allí encontraron a un hombre de 37 años y un bulto envuelto en una frazada que resultó ser el cuerpo de Bárbara.

Según detallaron fuentes cercanas al caso a Rosario 3, el cuerpo estaba envuelto en una frazada, dentro de una valija y junto a una caja de reparto, en un sector de la cocina de un departamento situado en la planta alta de la pensión.

El informe preliminar de la autopsia reveló que la joven presentaba signos de fallecimiento por asfixia, sin que se observaran otros signos de violencia.

Qué se sabe sobre el detenido por el femicidio en Rosario

El acusado había sido exonerado de la Policía de Santa Fe y tenía antecedentes por narcotráfico. En 2021 fue condenado a seis años de prisión por integrar una banda que trasladaba cocaína desde Rosario hacia Reconquista. Su pasado judicial volvió a quedar bajo la lupa tras su detención por el asesinato de Bárbara.

"Lo que me dijo el gomero es que era un buen chico, trabajador. De anoche no sabía nada, me enteré cuando llegó la policía", dijo Ester, dueña de la pensión, en diálogo con Cadena 3.

En julio de 2024 había sido demorado durante otro procedimiento policial, cuando llevaba prendas con insignias de la fuerza y una réplica de arma. En aquella intervención también se investigó una moto con la numeración adulterada. Según la información difundida sobre ese episodio, posteriormente recuperó la libertad.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la fiscal Bertolotti.

La funcionaria ordenó la detención del expolicía por el delito de homicidio calificado por femicidio, consumado y en calidad de autor.

Al mismo tiempo, los investigadores secuestraron un teléfono celular para la realización de pericias informáticas. El análisis del dispositivo podría aportar información para reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer qué ocurrió dentro de la pensión.