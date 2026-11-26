En su cuerpo se detectaron lesiones y el caso se investiga como femicidio. Hay tres detenidos hasta el momento.

Previo al comienzo de su búsqueda, su expareja se había presentado en la comisaría, para denunciar la desaparición.

Gran conmoción se vive una localidad de 5.700 habitantes, tras el hallazgo del cuerpo de Yesica Mercedes Almirón en las últimas horas. Hay tres hombres detenidos por el caso, uno de ellos su expareja y el caso se investiga como un presunto femicidio .

Yesica tenía 34 años , había salido de su casa el martes alrededor de las 20 horas para correr. Llevaba una riñonera y su celular, pero nunca regresó a su hogar.

Previo al comienzo de su búsqueda, su expareja, identificado como Matías David Villordo, se había presentado en la dependencia policial de Colonia Elisa, en Chaco, para denunciar la desaparición de Yésica . Los datos físicos y la descripción de la ropa que había aportado terminaron por coincidir con los de la víctima.

El cuerpo fue encontrado este miércoles por la mañana en un predio ubicado sobre la Avenida Marta Sánchez, frente al Club Municipales. Un vecino que advirtió la presencia de una mujer tendida en el lugar y dio aviso a la Policía.

Rápidamente acudió al lugar personal policial junto a integrantes del Gabinete Científico. También intervino la fiscal Andrea Langellotti y el médico policial, quien determinó que la víctima había sufrido una muerte traumática.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a General San Martín para que le practiquen la autopsia correspondiente.

La relación entre Yésica y su expareja

Pese a estar separados, Yesica y su Matías Villordo seguían conviviendo en el mismo hogar. Esto será un dato clave en el marco de la investigación.

Según reveló diario Chaco, algunos testigos indicaron que él "siempre la seguía" y que "se habrían separado en junio o julio, pero en octubre volvieron a convivir porque tenían seis chicos".

Por otra parte, fuentes de la investigación indicaron al mismo medio que algunos testigos lo vieron a Villordo "salir corriendo en el rango horario en que ella se encontraba con su actual pareja".

Tres detenidos por el presunto femicidio

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Investigación N° 2 de General San Martín y se investiga como un presunto femicidio.

Con el avance de la investigación, la fiscalía ordenó la detención de tres hombres: Villordo, la expareja de la víctima; su tío Enrique Antonio Villordo; y Mauro Romano, señalado como una persona de interés en la causa.

Este jueves por la mañana se llevaron adelante tres allanamientos, dos de ellos con resultados positivos. En una vivienda del barrio 36 Viviendas, perteneciente a Romano, los investigadores incautaron un teléfono celular LG negro, con la pantalla dañada y sin tarjeta SIM ni memoria.

En el segundo domicilio, ubicado en el barrio Teresa de Calcuta y perteneciente a la expareja, secuestraron un celular Motorola, una notebook Noblex con su cargador, un pantalón gris talle 44 y varias cartas manuscritas.

En el tercer allanamiento, realizado en una casa del barrio SUBC perteneciente a E. A. V., no encontraron elementos de interés.

Por la noche del miércoles, en una jornada marcada por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, familiares, amistades y vecinos de Colonia Elisa se movilizaron en la plaza central para reclamar el esclarecimiento del caso. Con velas, carteles y pañuelos, expresaron su dolor bajo la consigna "Justicia por Jessica".