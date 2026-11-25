Los casos se difundieron en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las preocupantes cifras y la gran cantidad de menores que se quedaron sin madre.

Desde la organización feminista Mumalá ( Mujeres de la Matria Latinoamericana) contabilizaron 266 femicidios y 788 intentos de femicidio, entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026. Estos datos se conocen en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Este dato equivale a una muerte violenta cada 29 horas , lo que marca el peor aumento desde 2020. Además, estos femicidio dejaron a 207 niños, niñas y adolescentes sin sus madres. El promedio de edad de las víctimas es de 37 años.

El informe de la organización detalló que del total anual de los casos, 194 fueron femicidios directos y otros 32 vinculados. También se incluyeron 21 asesinatos en contexto de narcotráficos, 10 suicidios feminicidas , 9 trans/travesticidios y 1 crimen de odio. Asimismo, el relevamiento tomó en cuenta otras nueve muertes violentas asociadas al género.

Por otro lado, la entidad advirtió que el 61% de los ataques ocurrió en la vivienda de la víctima o en el hogar compartido. En paralelo, parejas, exparejas o familiares cometieron el 62% de los asesinatos.

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Impactantes cifras: 66% de las víctimas tenían orden de restricción

De acuerdo al informe, se registra graves falencias en el rol del Estado en el cuidado a las mujeres que sufren violencia. El 11% de las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores y un 66% tenían orden de restricción. A su vez, un 14% contaban con botón antipánico.

El arma blanca fue el principal método utilizado, en un 28% de los casos, seguidos de armas de fuego con un 27%. Le siguieron los ataques con golpes (17%), asfixia (11%), otra modalidad un 10% y un 7% de los registrados se desconoce.

La tasa nacional de femicidios se ubica en 1 cada 100.000 mujeres. En el plano territorial, la provincia de Santa Fe encabezó el ranking con un índice de 2,4 femicidios, seguida por Santiago del Estero (2,3), San Luis (1,8), Misiones (1,5) y Salta (1,5).

Cientos de mujeres denuncian ser víctimas de violencia de género todos los días en nuestro país.

La violencia de género es redes y espacios digitales

Una investigación de GENTIC (Asociación Civil Género y TIC), titulada Huellas invisibles: Estado de situación de la violencia de género digital en Argentina, buscó dimensionar el alcance de estas prácticas en el país.

Según reveló TN, con acceso al informe, de 1102 mujeres encuestadas -de entre 18 y 55 años de distintas regiones de la Argentina- , el 69% sufrió violencia de género digital en primera persona.

Entre las distintas modalidades se encuentran el acoso y las amenazas, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la suplantación de identidad, el cibercontrol, la publicación de datos personales sin autorización y los montajes realizados con inteligencia artificial, entre otras prácticas.

El informe también advierte sobre las dificultades para buscar ayuda: el 91% de las mujeres que reportaron haber sufrido violencia digital no realizó una consulta ni una denuncia formal.

Violencia de género en Neuquén: hubo 93 casos de riesgo de femicidio en 2026

La Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén presentó a finales de octubre un informe sobre las situaciones de violencia de género atendidas en la capital provincial entre enero y octubre de 2026.

En ese período, el Equipo de Atención Integral realizó 177 admisiones, de las cuales 93 fueron clasificadas como Código A, una categoría que identifica situaciones de riesgo de femicidio.

De las estadísticas surgió una media de al menos nueve intentos de femicidio por mes. Es decir, casi diez casos mensuales que el organismo municipal identificó, dio intervención pero, como advirtieron en una conferencia de prensa el contexto judicial es alarmante: "Para llegar al fuero penal las mujeres tienen que estar casi muertas".

Los otros 84 casos fueron catalogados como Código B, es decir una situación de violencia de género grave que requiere intervención y acompañamiento.