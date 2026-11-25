Las imágenes de la joven realizado peligrosas se viralizaron y llegaron a las autoridades, quienes confirmaron una grave sanción.

La camioneta RAM 1500 Laramie rosa con la que la influencer realizó maniobras peligrosas en Pinamar.

Luego de protagonizar una serie de maniobras peligrosas en la costa de Pinamar, la influencer Lara Magalí Rapallo , de 20 años, recibió una sanción que le impedirá conducir durante décadas.

El episodio ocurrió durante el fin de semana y generó repercusiones en las redes sociales, donde circularon imágenes de la joven al volante de una camioneta rosa en una zona de playa.

Rapallo había sido detenida tras realizar trompos con su RAM 1500 Laramie rosa en La Olla, un sector de médanos y playas ubicado al norte de Pinamar.

El caso también motivó la intervención de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, y el Ministerio de Transporte bonaerense resolvió suspenderle la licencia de conducir hasta el año 2099.

Las peligrosas maniobras de la influencer

En los videos del polémico episodio se ve a cuatro personas colgadas en los laterales de la camioneta, mientras la joven realizaba las maniobras, algo que fue catalogado como un peligro para terceros por funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Desde ese organismo se pidió la suspensión preventiva de la licencia para conducir de Rapallo, que tiene domicilio en Pilar, provincia de Buenos Aires y en 2025 había protagonizado un video viral en Vicente López.

Tras la viralización de las imágenes se labró un acta por infracción a la Ley de Tránsito 13.927 y la Subsecretaría bonaerense de Política y Seguridad Vial dispuso la suspensión preventiva de la licencia de conducir hasta 2099.

La joven quedó detenida esta semana, y la Policía bonaerense secuestró la camioneta mientras la Justicia imputó a Rapallo por violar el artículo 193 bis del Código Penal.

Quien es Lara Magalí Rapallo

Lara Magalí tiene 20 años, es oriunda de Pilar y se desempeña como streamer e influencer en plataformas digitales, donde supera los 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Su nombre ya había ganado notoriedad pública en semanas previas a raíz de un conflicto judicial relacionado con su entonces pareja, Santiago De León Quintana, conocido en redes sociales como Chaipa7.

El antecedente con mayor repercusión ocurrió el 15 de octubre de 2026, cuando ambos mantuvieron una discusión durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick. Tras ese episodio, la joven presentó una denuncia contra De León Quintana, quien resultó detenido.

Según fuentes policiales citadas en el reporte, la actuación inicial se desencadenó a partir de un llamado al 911. Al llegar al lugar, el personal tomó declaración a la joven y dejó constancia de que presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo.

Antes de que se formalizara aquella denuncia, ya había comenzado a circular en redes sociales un fragmento audiovisual que captaba un intercambio entre ambos mientras se movilizaban en vehículos separados por una avenida del partido de Vicente López.

En ese registro, Rapallo advertía a su pareja que el seguro del automóvil figuraba a su nombre y que no lo cubriría ante un eventual choque. Ese video pasó a formar parte del material analizado por la fiscalía para reconstruir la secuencia previa a la intervención policial.