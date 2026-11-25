La solicitud alcanza a todos los jubilados y pensionados que tengan la obra social de los adultos mayores. Que información se debe chequear .

Si tenés PAMI, revisá esto hoy mismo: cómo actualizar tus datos en 2 minutos para no perder turnos ni insumos

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) les solicitó a sus afiliados que revisen y actualicen su información personal registrada lo antes posible en la base de datos de la obra social de los adultos mayores. El pedido alcanza a jubilados y pensionados de todo el país y apunta a mantener vigentes los canales de contacto, facilitar trámites y mejorar la seguridad.

Según explicó el organismo, el procedimiento puede realizarse de manera digital , desde la aplicación Mi PAMI o el portal web oficial. Así, los afiliados tienen la posibilidad de revisar su información sin necesidad de trasladarse hasta una agencia para modificar los datos que están habilitados en la plataforma.

Mantener los datos personales actualizados es clave para los afiliados , ya que la obra social utiliza información como el número de teléfono o la dirección de correo electrónico para enviar avisos sobre prestaciones y servicios, validar la identidad durante distintas gestiones y organizar la entrega de determinados insumos .

La obra social de los adultos mayores les pidió a todos sus afiliados que revisen su información personal.

Qué datos deben actualizar los afiliados de PAMI

La recomendación es comprobar cada campo incluso cuando no se haya realizado ningún cambio recientemente. De esa manera, el beneficiario puede detectar errores de carga, información desactualizada o datos que ya no utiliza. Los tres datos principales que PAMI recomienda revisar son:

Número de teléfono celular: debe corresponder a una línea activa y de uso habitual. Es uno de los medios que utiliza el organismo para enviar comunicaciones y códigos de verificación durante las gestiones digitales.

debe corresponder a una línea activa y de uso habitual. Es uno de los medios que utiliza el organismo para enviar comunicaciones y códigos de verificación durante las gestiones digitales. Correo electrónico: es importante que sea una dirección vigente, a la que el afiliado pueda ingresar y consultar regularmente. Allí suelen llegar notificaciones y mensajes relacionados con trámites y prestaciones.

es importante que sea una dirección vigente, a la que el afiliado pueda ingresar y consultar regularmente. Allí suelen llegar notificaciones y mensajes relacionados con trámites y prestaciones. Domicilio de residencia: corresponde al lugar donde vive habitualmente el afiliado y donde puede recibir determinados insumos. Si hubo una mudanza, es necesario actualizarlo para evitar problemas con las entregas.

Cómo actualizar los datos personales en Mi PAMI, paso a paso

El trámite puede realizarse desde el celular, computadora o tablet. Para hacerlo, es necesario tener una cuenta activa en Mi PAMI y contar con el CUIL y la contraseña para ingresar. Los afiliados que todavía no estén registrados deberán crear previamente un usuario en la plataforma oficial.

PAMI utiliza información como el número de teléfono para enviar avisos sobre prestaciones y servicios.

Una vez que tengan acceso, deberán seguir estos pasos:

Ingresar a Mi PAMI: abrir la aplicación instalada en el celular o entrar al portal oficial del organismo, Mi PAMI.

abrir la aplicación instalada en el celular o entrar al portal oficial del organismo, Mi PAMI. Iniciar sesión: colocar el CUIL y la contraseña personal para ingresar a la cuenta.

colocar el CUIL y la contraseña personal para ingresar a la cuenta. Acceder al perfil: seleccionar el ícono de “Perfil”, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

seleccionar el ícono de “Perfil”, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Entrar en Mis datos: dentro de esa sección aparecerá la información personal registrada en el sistema.

dentro de esa sección aparecerá la información personal registrada en el sistema. Seleccionar el dato que se desea modificar: elegir entre teléfono de contacto, correo electrónico o domicilio de residencia.

elegir entre teléfono de contacto, correo electrónico o domicilio de residencia. Ingresar la información nueva: completar el campo correspondiente con los datos actualizados y revisar que no haya errores.

completar el campo correspondiente con los datos actualizados y revisar que no haya errores. Confirmar la modificación: PAMI enviará un código de verificación por mensaje de texto o correo electrónico. El afiliado deberá ingresarlo en la plataforma para validar el cambio.

Luego de finalizar el procedimiento, la información quedará actualizada en el perfil del beneficiario. No es necesario realizar el mismo cambio tanto en la aplicación como en la página web, ya que ambas funcionan sobre la misma cuenta.

Cómo comunicarse con PAMI ante cualquier duda con los datos

La modificación de los datos puede realizarse tanto de manera virtual como de forma presencial.

Aquellos afiliados que tengan dificultades para ingresar a Mi PAMI, no puedan completar la modificación o necesiten asesoramiento, cuentan con diferentes alternativas de atención. Una de ellas es PAMI Escucha y Responde, a través del teléfono 138, una línea gratuita que funciona durante las 24 horas y permite realizar consultas relacionadas con los servicios y prestaciones de la obra social.

Además, para las personas que no estén familiarizadas con las herramientas digitales o necesiten presentar documentación para modificar información que no se puede cambiar desde la aplicación, también es posible solicitar un turno para recibir atención presencial en una agencia de PAMI.