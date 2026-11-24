El gobernador Rolando Figueroa recorrió distintas obras estratégicas en San Patricio del Chañar y puso el foco en la inversión educativa destinada a dejar atrás las aulas modulares en la provincia. “Es muy importante el avance de la escuela de más de 5.000 metros que nos va a permitir la erradicación de más de 40 tráilers, esos tráilers que tanto daño le han hecho a la provincia, esa deuda con el ciudadano, con la infraestructura y fundamentalmente con los alumnos y con los docentes. La estamos achicando y es una de las grandes obsesiones que tiene el gobierno”, afirmó el mandatario.

Asimismo, subrayó el alcance territorial del plan de infraestructura deportiva y comunitaria que se ejecuta de manera simultánea en todo el territorio neuquino. “Hoy en la provincia del Neuquén, si contamos también los gimnasios que se están haciendo en las escuelas, estamos haciendo más de 50 espacios para la práctica deportiva. Creemos que es fundamental la inversión, la reinversión en obras públicas porque consideramos que el Estado debe estar presente en el desarrollo de nuestra provincia, en cada uno de los rincones”, sostuvo.

La construcción del nuevo edificio de la EPET 26 de San Patricio del Chañar contempla una inversión de 13.204 millones de pesos y una superficie cubierta de 4.940 metros cuadrados, con el objetivo de fortalecer la educación técnica y acompañar el crecimiento de la matrícula escolar, que pasó de 50 estudiantes en sus inicios a los actuales 262 alumnos. Cuando esté terminado, el establecimiento contará con 10 aulas, laboratorio físico-químico-biológico, sala de representación, biblioteca, un Salón de Usos Múltiples (SUM), 19 talleres equipados, espacio para el jefe de talleres y áreas de gobierno y administración, incorporando calefacción por losa radiante sectorizada, paneles solares y sistemas de seguridad contra incendios como parte del plan provincial que edifica 100.000 metros cuadrados de nuevos edificios escolares (65.000 correspondientes a escuelas técnicas).

En materia habitacional, supervisaron el plan de 10 viviendas que está próximo a inaugurarse. La obra se ejecuta a través de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) bajo el programa Neuquén Habita, con la municipalidad de San Patricio del Chañar como entidad intermedia, con una inversión de alrededor de 1.400 millones de pesos.

Por otra parte, recorrieron el predio donde se levantará el nuevo Centro Deportivo Comunitario (CDC). El proyecto contempla un edificio de 1.500 metros cuadrados cubiertos con SUM, salón flexible, cocina, área administrativa, sanitarios, sala de máquinas y una cancha de 15 por 28 metros con gradas metálicas retráctiles para 400 personas, además de playones deportivos exteriores, juegos, estacionamiento, parquización e iluminación, integrándose al plan provincial de 21 centros deportivos comunitarios en distintas regiones neuquinas. La obra demandará una inversión de 4.360 millones de pesos.

Finalmente, se realizó una visita en el terreno destinado a las 32 viviendas para adultos mayores y un Centro de Día, proyecto incluido en el Pacto de Gobernanza entre la Provincia y el municipio a través del programa Neuquén Habita. La iniciativa replica el prototipo estándar del IPVU sobre un predio de aproximadamente 8.400 metros cuadrados totales —con más de 2.500 metros cuadrados cubiertos y un plazo de ejecución estimado de entre 12 y 15 meses—, contemplando 26 monoambientes y seis unidades de dos ambientes junto a un Centro de Día abierto a la comunidad equipado con pileta cubierta climatizada, gimnasio, sala de rehabilitación, comedor, biblioteca, jardín de invierno, huerta comunitaria, parrillas, senderos y postas saludables.