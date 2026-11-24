El hecho ocurrió este martes por la mañana en la localidad de Plottier. Las cámaras de seguridad de un vecino lograron captar el momento exacto y cómo el vehículo continuó su marcha como si nada hubiera sucedido.

Un episodio que pudo haber terminado en tragedia ocurrió durante las primeras horas de este martes 24 de noviembre en la ciudad de Plottier , cuando un camión recolector de basura derribó un poste con cables tras realizar una maniobra complicada en una concurrida calle de dicha localidad, para luego continuar con su recorrido como si nada hubiera sucedido.

El hecho ocurrió exactamente a las 7:02 de la mañana en la intersección de las calles 25 de Mayo y Primeros Pobladores y fue registrado con lujo de detalle por la cámara de seguridad de un vecino que vive en la zona.

De acuerdo con lo relatado por testigos y lo que puede observarse en la misma filmación, el camión efectuó un giro excesivamente cerrado para ingresar a la arteria transversal, aparentemente condicionado por la presencia de un vehículo utilitario que circulaba en sentido contrario sobre esa misma calzada.

A raíz de esta dudosa maniobra, la estructura del camión enganchó y arrancó un poste con cableado ubicado en la esquina mencionada. El impacto fue tan violento que sacudió todo el tendido eléctrico y de fibra óptica de la cuadra, haciéndolos vibrar a lo largo de la manzana mientras la columna caía pesadamente sobre la calle.

Detrás del camión circulaba una camioneta Ford EcoSport cuyo conductor vivió segundos de puro terror. Gracias a los reflejos del automovilista y a que la plena claridad del día permitía tener una visual despejada de la calle, logró frenar abruptamente a escasos centímetros del poste derribado y de la maraña de cables que quedaron tendidos sobre el asfalto.

Tras esquivar por muy poco los restos de la estructura y el cableado en el suelo, el dueño de la EcoSport detuvo su marcha completamente anonadado por la situación, consciente de que se había salvado de milagro de sufrir un impacto directo sobre su vehículo. Tocó bocina al menos tres veces en un intento de advertir sobre la situación, pero ya era tarde.

Según comentaron vecinos, el chofer del camión recolector continuó su marcha "como si nada hubiera pasado", dejando el peligroso obstáculo bloqueando el tránsito. Entre los testigos surgieron dudas respecto a si el trabajador al volante actuó con total indiferencia o si, debido al porte y el ruido propio del motor del transporte pesado, ni siquiera llegó a advertir que había derribado el poste al doblar.

Una mañana accidentada tras el fin de semana XL

Este martes, además, un violento accidente de tránsito rompió la calma de la madrugada en el barrio Confluencia, en Neuquén. Es que un auto volcó y terminó adentro de un profundo zanjón con las ruedas hacia arriba. A pesar de lo espectacular del siniestro, el conductor logró salir por sus propios medios y se retiró de la escena. El vehículo, en tanto, permanece aún en el lugar.

El hecho se registró alrededor de la 1.30 de la madrugada sobre la calle Tronador, a pocos metros de la intersección con El Chocón, justo en la parte trasera del hogar Hermanitas de los Pobres. Según los testimonios recabados en el sector por el móvil de LU5, un hombre joven, de aproximadamente 30 años, circulaba al mando de un Ford Focus color gris por la calle de tierra.

Por motivos que aún son materia de investigación -aunque todo indica que transitaba a una velocidad excesiva para las condiciones de la calzada- el conductor perdió el control del rodado. Como consecuencia, el vehículo despistó hacia el costado del camino y cayó directamente adentro de un zanjón de importantes dimensiones, quedando tumbado con sus cuatro ruedas apuntando hacia arriba entre los pastizales.

El fuerte impacto y lo que vino después alertó a quienes se encontraban en las inmediaciones. Vecinas del sector y residentes cercanas al hogar de las Hermanitas relataron que, en medio de la oscuridad de la noche, comenzaron a escucharse gritos, pensando que era una discusión.

Sin embargo, resultaron ser gritos de auxilio provenientes desde el interior del desagüe. Era el propio automovilista, quien intentaba destrabar las puertas y salir de la cabina.

Afortunadamente, tras varios minutos de tensión, el joven consiguió escapar del habitáculo por sus propios medios. Según trascendió, optó por abandonar el Ford Focus y marcharse a pie del lugar. Su auto, en tanto, aún permanecía allí pasadas las 10 de la mañana.