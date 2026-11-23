La obra contempla una intervención de 51 kilómetros y forma parte de un plan vial de más de 450 kilómetros que busca mejorar la conectividad en la región petrolera.

Comenzó la pavimentación de la Ruta 8 en Vaca Muerta: permitirá llegar a Rincón de los Sauces por asfalto.

La pavimentación de la Ruta Provincial 8 ya está en marcha y permitirá mejorar la conexión entre distintas localidades de la zona de Vaca Muerta. Los trabajos forman parte de un plan de infraestructura vial que apunta a acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera, ordenar la circulación y ofrecer mejores condiciones de seguridad para quienes transitan por la región.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió este lunes el sector donde comenzaron las tareas, que están a cargo de la Unión Transitoria de Empresas conformada por Luis Losi S.A. y Rovella Carranza S.A. En esta primera etapa se trabajará sobre los primeros 20 kilómetros del corredor, aunque el proyecto completo contempla intervenciones sobre un total de 51 kilómetros.

Durante la recorrida, el mandatario destacó que esta obra integra una red provincial de más de 450 kilómetros de rutas que se están construyendo, pavimentando o reconstruyendo en distintos sectores de Vaca Muerta . Según explicó, el objetivo es mejorar la infraestructura vial para responder al movimiento que genera la actividad petrolera y facilitar los desplazamientos de los habitantes de la región.

Uno de los principales beneficios será la posibilidad de contar con un acceso asfaltado directo desde Neuquén capital hasta Rincón de los Sauces. Para concretarlo, los trabajos sobre la Ruta 8 se complementarán con las tareas de pavimentación y repavimentación que se desarrollan sobre la Ruta Provincial 6.

Qué sectores de la Ruta 8 serán intervenidos

El proyecto contempla dos intervenciones principales sobre la Ruta Provincial 8. La primera corresponde a la pavimentación del tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial 6 y el sector conocido como Camino de la Tortuga. Es precisamente en este sector donde comenzaron los trabajos que recorrió el gobernador.

La segunda intervención comprende la repavimentación del tramo que va desde el empalme con la Ruta Provincial 51 hasta la Ruta 7. Esta obra también incluirá la construcción de una nueva intersección en el cruce de ambas rutas, con el propósito de mejorar la circulación y las condiciones de seguridad vial.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estas intervenciones permitirán completar una conexión estratégica entre las rutas provinciales 7, 8 y 17. De esta manera, se busca consolidar una red de circulación que facilite tanto el traslado de vehículos particulares como el movimiento de camiones y unidades vinculadas con la actividad hidrocarburífera.

Buscan mejorar el tránsito hacia Añelo

El coordinador del Ministerio de Infraestructura, Gonzalo Peralta, explicó que la pavimentación de la Ruta 8 se suma a otros trabajos viales que se encuentran en ejecución en la región, entre ellos el bypass de Añelo. El funcionario remarcó que las distintas intervenciones forman parte de una planificación integral que supera los 450 kilómetros de infraestructura vial, con obras nuevas y tareas de repavimentación en sectores estratégicos de Vaca Muerta.

Por su parte, Figueroa sostuvo que el conjunto de los trabajos permitirá descomprimir el tránsito hacia Añelo, mejorar la fluidez vehicular y reducir los tiempos de traslado. La intención es que las rutas puedan responder al crecimiento de la circulación que genera el desarrollo de los yacimientos petroleros, pero también a las necesidades cotidianas de los vecinos que se desplazan entre las localidades.

En ese sentido, la planificación no apunta solamente a facilitar el transporte de la industria, sino también a mejorar la conectividad y la seguridad de quienes utilizan estos corredores para viajar, trabajar o acceder a distintos servicios.

Más obras sobre las rutas

El plan vial para la región también contempla nuevas intervenciones sobre otros dos corredores importantes. Una de ellas será la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial 51, en el tramo comprendido entre los empalmes con las rutas provinciales 8 y 17.

Además, está prevista la repavimentación de la Ruta Provincial 7, desde el límite con Río Negro hasta su empalme con la Ruta 8. Estas obras buscan mejorar la conexión entre los principales corredores viales de Vaca Muerta y ofrecer alternativas para distribuir el tránsito que actualmente circula por las rutas de la región.