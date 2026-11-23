La Lista Azul defiende la continuidad de la actual conducción, mientras que la Celeste propone cambios en los servicios y la atención a los trabajadores.

La Asociación Bancaria de Neuquén se prepara para una nueva elección que definirá quiénes estarán al frente del sindicato en la provincia. Dos espacios competirán por el respaldo de los afiliados en una votación que tendrá como protagonistas a trabajadores de bancos públicos y privados , además de jubilados del sector. La discusión incluye el balance de la gestión actual y distintas propuestas sobre el futuro de la organización gremial.

Los comicios se realizarán este miércoles 25 de noviembre, entre las 8 y las 18, mediante urnas volantes que recorrerán las sucursales bancarias de toda la provincia. Según los datos difundidos por los candidatos, son 1.016 los afiliados habilitados para participar. La elección se desarrollará en el marco de la renovación de autoridades de las 53 seccionales que tiene la organización sindical a nivel nacional.

En Neuquén competirán la Lista 3 Azul, encabezada por Adrián Medina, y la Lista 2 Celeste, que lleva como candidato a Alfredo Soto. Ambos dirigentes presentaron sus propuestas y explicaron cuáles son los principales puntos que buscan discutir con los trabajadores bancarios.

Claudio Espinoza

La Lista Azul apuesta a la continuidad y la renovación interna

Adrián Medina, candidato de la Lista 3 Azul, explicó en LU5 que la elección permitirá definir el secretariado provincial de la Asociación Bancaria, integrado por 25 secretarios titulares con distintas responsabilidades dentro de la organización. En este sentido, señaló que uno de los principales ejes de su espacio es defender el recorrido de la actual conducción y poner en consideración de los afiliados el balance de gestión de los últimos años.

El dirigente destacó especialmente el papel que tuvo el sindicato en la defensa del Banco Provincia del Neuquén (BPN) frente a los intentos de privatización registrados alrededor del año 2000. Según planteó, aquella lucha fue uno de los principales hitos de la agrupación y permitió sostener el carácter público de la entidad bancaria. Medina remarcó que actualmente el BPN cuenta con más de 1.200 trabajadores y que sus empleados mantienen condiciones de estabilidad laboral y derechos que consideró destacados dentro del sistema bancario argentino.

Adrián Medina.

El candidato también mencionó los avances alcanzados en materia salarial y laboral como parte de los argumentos que su espacio llevará a los afiliados durante la campaña. Sin embargo, la propuesta de la Lista Azul no apunta solamente a defender lo realizado.

Medina anticipó que, en caso de obtener el respaldo de los trabajadores, proyectan una renovación de aproximadamente el 70% de las autoridades del sindicato. La intención, explicó, es incorporar nuevos dirigentes y dar lugar a una nueva generación de representantes gremiales, sin abandonar el camino recorrido por la actual conducción.

En ese sentido, reconoció que existe una discusión sobre la representatividad sindical y la distancia que muchas veces se genera entre las autoridades y los trabajadores. Por eso, sostuvo que la renovación de nombres y la incorporación de nuevos referentes también forman parte de la apuesta de su espacio para los próximos años.

Maria Isabel sanchez

La Lista Celeste propone cambios en los servicios para los afiliados

Por su parte, Alfredo Soto, candidato de la Lista 2 Celeste, explicó que su decisión de competir por la conducción surgió de diferencias con la actual gestión y de la falta de respuestas a distintas inquietudes que, según aseguró, venían planteando desde adentro del sindicato.

Soto contó que decidió dar un paso al costado de la conducción hace aproximadamente un año, pero que luego recibió el acompañamiento de otros trabajadores que compartían sus cuestionamientos. A partir de ese respaldo, resolvieron conformar un espacio opositor y presentar una propuesta alternativa.

El candidato reconoció que la Asociación Bancaria protagonizó históricamente importantes luchas gremiales y consiguió conquistas para los trabajadores. Incluso recordó su experiencia de casi 15 años de trabajo junto a referentes de la organización y mencionó que también hubo derrotas, como la discusión por el Impuesto a las Ganancias.

Alfredo Soto.

Sin embargo, consideró que el sindicato debe ampliar su agenda de trabajo y no concentrar toda su actividad en los conflictos salariales o las medidas de fuerza. Entre las principales preocupaciones que identificó, mencionó el endeudamiento de los empleados, los problemas de salud, la insatisfacción con los puestos laborales, la educación y la necesidad de mejorar los servicios que reciben los afiliados.

Como parte de sus argumentos, comparó la situación de la seccional neuquina con los servicios que ofrece la organización en Río Negro. Allí, sostuvo, los afiliados cuentan con farmacias, instalaciones deportivas, propuestas turísticas y cabañas para alquilar en Las Grutas.

Para el candidato, la diferencia refleja una deuda pendiente con los trabajadores de Neuquén. La propuesta de la Lista Celeste apunta, entre otras cosas, a mejorar las condiciones de la sede, recuperar espacios para los afiliados y ampliar los beneficios y servicios disponibles para los trabajadores bancarios.

Para acceder al préstamo de $19 millones del Banco Galicia, los interesados deben tener entre 18 y 80 años y contar con Token Galicia activo. Foto: Google.

Más de 1.000 afiliados podrán votar en Neuquén

De acuerdo con los datos proporcionados por los candidatos, el padrón provincial está integrado por 1.016 afiliados habilitados para participar de los comicios. Dentro de ese total, 574 corresponden al Banco Provincia del Neuquén, 107 al Banco Nación y 80 son jubilados del sector. El resto pertenece a distintas entidades de la banca privada.

La votación se desarrollará durante diez horas, entre las 8 y las 18, con urnas que recorrerán más de 100 sucursales bancarias distribuidas en toda la provincia. En ese operativo participarán trabajadores de más de 20 entidades financieras.

La elección permitirá definir quiénes asumirán la representación gremial de los bancarios neuquinos durante el próximo período y qué proyecto tendrá a cargo la conducción de la seccional. Con dos propuestas diferentes, la continuidad con renovación de autoridades que plantea la Lista Azul y los cambios en la atención y los servicios que impulsa la Lista Celeste, los afiliados tendrán la última palabra este miércoles.