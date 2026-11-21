A los 86 años y tras 46 años al frente de Interior Neuquino, el realizador repasa lo que significaron sus travesías por la provincia y el tesoro de cintas donde quedó grabado el crecimiento de un Neuquén que sigue más pujante que nunca.

Conoce el interior de la provincia como pocos. Vio y registró con el lente de su cámara el crecimiento y el desarrollo de cada localidad. Neuquino de pura cepa, desde que empezó en la locución a los 17 años nunca se detuvo. A sus 86 años todavía lleva adelante Interior Neuquino, el ciclo local que desde 1980 refleja la vida de los sitios, parajes y territorios de la provincia.

Por así decirlo, Jorge Fernández Garro fue un adelantado en lo suyo. Mientras que en 1996 Mario Markic cautivaba a los televidentes del cable con En el camino, dieciséis años antes este neuquino ya marcaba el rumbo con un equipo mínimo, en un Neuquén de puros caminos de tierra. Llegar en camioneta a los distintos puntos de la cordillera, los lagos y la precordillera era toda una hazaña.

“Eran ganas, entusiasmo por todo lo que podíamos hacer. Siempre tomé las cosas así. Desde que comencé a probarme como locutor en una camioneta Ford A”, cuenta Fernández Garro. Aquel primer capítulo íntimo ocurrió en 1957: a los 17 años recorría el Bajo neuquino pasando publicidad para los comercios a través de un sistema de altavoces. Fue su primer contacto con un micrófono, el puntapié que seis años después lo llevaría a LU19 y LU5 .

De película, toma I

LU5 Radio Neuquén se inauguró en abril de 1945. En su casa -donde eran diez hermanos en total-, uno de ellos tenía una radio a bobina con una piedra de galena y un auricular. “Vos ponías la piedrita y se escuchaba la radio. Escuchaba música porque LU5 recién comenzaba. Eso me motivó”, recuerda Fernández Garro sobre su primer encuentro con la legendaria emisora, cuando tenía apenas siete años.

“Me iba a la cancha del club Independiente y había un tipo que hacía locución con unos parlantes y por ahí hacía algo. Siempre tuve inquietud”, agrega.

Jorge nació en esta ciudad en 1940. Su padre había llegado desde España y conoció a su madre en estas tierras: “Ella venía de la provincia de Buenos Aires. Se casaron y vivíamos sobre la calle Alberdi, donde se encuentra la Asociación Italiana”.

“Estudié en la escuela N° 2 y el secundario en Roca, en un colegio de curas. Después llegó la locución”, evoca.

Maria Isabel Sanchez

En ese camino resultó clave Jorge Edelman (fallecido en 2008), conocido como el “Señor Radioteatro” -un género que durante 39 años se emitió por LU5-. “Éramos amigos y los dos teníamos esas ganas de hacer algo radiofónico. Él fue quien me dijo: ‘Andá a ver a Juan Miravete, que necesita hacer publicidad en la calle’. Y así empezó mi vida como locutor”.

Con Los Plateros sonando de fondo, Jorge recorría el Bajo de Neuquén al volante de un Ford A. “Ponía la versión de Only You de Los Plateros”, dice. Hasta que un día el propio Miravete le preguntó: “¿Pibe, vos vas a estar siempre arriba de esa camioneta?”. “Él tenía una casa que arreglaba radios y me comentó que estaban pidiendo locutores para una radio que abría en Cipolletti. ‘¿Por qué no te presentás?’, me dijo”.

Garro fue a la prueba radial y se topó con un tal Turril, quien iba a ser director de LU19. “Era el que tomaba los exámenes de locución. Leí un par de publicidades y a la semana me llamaron para comunicarme que había sido seleccionado”, rememora.

Maria Isabel Sanchez

“Tenía 23 años y comencé a hacer locución. Estuve desde el 62 hasta el 67. Como los turnos terminaban a las doce de la noche y a esa hora no había colectivos para volver a Neuquén, me tenía que volver a dedo”, relata. Por entonces, LU19 funcionaba en una chacra, frente a la histórica rotonda que aparece apenas se cruza el puente carretero.

Cafetal y un nuevo punto de partida

Fernández Garro siempre “paraba” en Cafetal, un café ubicado sobre avenida Argentina, a metros de la catedral. En la esquina de Carlos H. Rodríguez y la avenida estaba la librería El Colegio, de la familia Pollina. En ese reducto lo sorprendió El Loco Durán Cordero: “Era muy locuaz y apenas me vio me gritó: ‘Con vos tenía que hablar’. La gente pensó que me iba a pegar. ‘Tenés que venir a trabajar conmigo’. Él estaba como interventor de LU5 porque eran épocas de Onganía”.

Raúl Valladares y José del Egido (José “Pepe” Ramos Paz), pioneros de la locución en la zona, se destacaban en LU5 y en ese momento estaban ausentes. Así se abrió la puerta para Fernández Garro: “Fue en el informativo. Redactaba el informativo y lo leía. Estuve durante diez años. Fui jefe de locutores, de ventas y comercial. Cuando se iba el director tenía que hacerme cargo de la radio”, revela.

En 1969, Chiquito Celata, amigo de toda la vida, lo empujó hacia otro desafío: una discoteca. “Se estaba haciendo una casa sobre Sargento Cabral. Me había comprado un Fiat 600 usado y me hizo la propuesta de poner un boliche, una discoteca”, cuenta.

“Vendí el auto y pusimos el boliche junto a otro socio, Arnaldo Quito Luzuriaga”, continúa. A locales ya conocidos como Blip-Blup o Pata Pata se sumó Gente. “Fue un éxito total. Mi casa actual la compré con la guita que me dio el boliche”, acota.

Maria Isabel Sanchez

El constructor Pablo Mander les financió la obra que estaba levantando Celata y aquella construcción terminó convirtiéndose en un reducto bailable que toda una generación de neuquinos todavía recuerda. Gente funcionó durante ocho años y abría de viernes a domingo.

“La década del 70 fue de oro porque vino mucha gente a trabajar a El Chocón por la represa. Había una vida nocturna impresionante: varios boliches, como cuatro cabarets y muchos restaurantes”, detalla.

En paralelo, la televisión regional empezaba a dar sus pasos. En 1967, a dos años de la inauguración de Canal 7 Neuquén, Garro ya había integrado uno de los equipos responsables de Línea directa, el primer noticiero de la zona, junto a Osvaldo Arabarco, Raúl Valladares y Jorge Poli. Más tarde, en 1978, Arabarco —el poeta que escribió el himno de Neuquén— le avisó que Canal 7 le había propuesto hacer el primer informativo regional. Línea directa volvió al ruedo con Raúl Valladares, Osvaldo Arabarco, Poli, Héctor Soto y el propio Jorge.

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“Estuvimos casi dos años al aire hasta que Riavich, el presidente del canal, nos dijo que teníamos que cortar. El canal tenía que renovar la licencia y no lo dejaban contratar un informativo tercerizado”, revela.

El Mundial, las repetidoras y el vínculo con el interior

Finalmente, el canal dejó afuera a Garro y Soto presentó su renuncia: “Había salido de la locución y Osvaldo me vino a buscar para el área comercial del informativo. Me quedé con la marca Línea directa y medio que me la rebusqué porque tenía que empezar de cero”.

La apertura del Mundial de 1978, disputado en el país, le dio otra perspectiva a Fernández Garro al ver las repetidoras instaladas por ENTel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones).

“ENTel hizo un convenio con Canal 7 para enviar la señal al interior de la provincia. La tele se podía ver. Ramón Carbonel, un camarógrafo de Noti 7 que también había quedado al margen de Canal 7, venía a mi oficina y ahí salió la idea de hacer un programa para la gente del interior”.

El histórico conductor de Interior Neuquino.

“Así nació Interior neuquino y comenzamos a movernos para conseguir auspiciantes. Nos costó, pero salió. El primer anunciante fue Riscos Bayos, una planta de cal. Marcelo Fernández era el locutor que presentaba el programa y Palmina Stefanich salía al interior junto a Carbonel”. Interior Neuquino salió al aire por Canal 7 en agosto de 1980. Y su emisión duraba una hora.

Jorge se ocupaba de la comercialización y la organización, además de alquilar el espacio en Canal 7. Sin embargo, año de iniciar el envío se quedó sin conductora ni camarógrafo cuando ambos decidieron irse de la ciudad. “Tuve que alquilar una cámara al canal hasta que pude tener la propia. La idea fue continuar y vender”, cuenta.

Cerca de la gente en pueblos inhóspitos

Tras la partida de Marcelo Fernández, Jorge Fernández Garro se convirtió en el conductor de su programa. “El primer programa que hicimos fue desde Chos Malal, que tuvo que ver con algo del aeropuerto que había en épocas de Domingo Trimarco (gobernador de facto). Después pasamos a hacer un programa con Óscar Gálvez (piloto que ganó cinco campeonatos de Turismo Carretera) que había venido a Neuquén”, señala.

Carmen San Martín entrevistando a Manolo Galván, en LU5 Radio Neuquén.

El flamante conductor recibiría luego desde 9 de Julio (provincia de Buenos Aires) a Carmen San Martín, que ya contaba con trayectoria en la locución. “Para mí Carmen es como una hermana más. Desde que llegó en el 83 sigue trabajando conmigo hasta el día de hoy. Una mujer de una lealtad terrible”. Además de Interior neuquino, la locutora se destacó en FM Monarca, el informativo de Canal 7, RTN y AM550. En julio pasado, el Concejo Deliberante de Neuquén la distinguió como Vecina Destacada por su trayectoria en los medios de comunicación de la ciudad.

En el ínterin, ya rearmado, Jorge recibió una propuesta del gerente de Canal 7 para realizar el informativo. “Estaba Laura Plaza. Coronato (gerente) me dijo que querían renovarse. No sabía bien qué hacer. Y Carmen me convenció: ‘Agarrá, que es laburo para todos’, recuerdo que me dijo”.

“Compré los equipos que necesitaba y estuvimos ocho años haciendo el informativo. Hasta que vendieron el canal y no me renovaron el contrato”, agrega.

Divino tesoro

Cuando uno ingresa al estudio de Garro, la vista se dispara hacia distintos rincones. En las paredes de su casa de Bouquet Roldán 685 se pueden apreciar fotos en blanco y negro de las dos emisoras -LU5 y LU19-, donde Jorge es protagonista junto a otros amigos como Milton Aguilar. También abundan las menciones y los reconocimientos que recibió por Interior neuquino.

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En esa especie de laberinto cargado de historia, Garro guarda un tesoro único: un archivo de cientos de casetes de video VHS y otros formatos, en los que quedaron registradas las historias y el desarrollo de las localidades que visitó con el ciclo.

“Tengo toda la historia de Junín de los Andes, de Villa La Angostura y del resto de las localidades en todos estos casetes. También hay documentación sobre Chihuido I (proyecto de la represa) y de casos resonantes como el crimen del soldado Omar Carrasco, el Triple Crimen de Cipolletti y cuando se produjo la pueblada en Cutral Co. Ahí es donde nace el movimiento piquetero”, cuenta.

En ese enorme material de archivo también se pueden hallar la historia de uno de los sobreviviente de la mina de carbón de Auca Mahuida que explotó y dejó varias víctimas.

Pipo Lirio y una historia impactante

"Algunos me piden material. Ahora estoy trabajando con un proyecto del Banco Provincia. Tengo testimonios de quienes fueron los primeros presidentes del banco. Por el préstamo a una empresa constructora -que hizo el camino simple a Centenario- casi se funde”, cuenta.

Otro registro histórico que atesora Garro es cuando Carlos Pipo Lirio, oriundo de Junín de los Andes, recibió su primer trasplante de corazón. “Lirio tenía 17 años y solo un trasplante de corazón podía salvarle la vida. Lo derivaron de urgencia a la Fundación Favaloro. Justo un jugador de fútbol de Santa Fe tuvo un accidente y la mujer donó sus órganos”.

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“El corazón de ese jugador se lo trasplantaron a Pipo (Lirio). La madre veía el programa [Interior neuquino], se contactó, y así fue como a dos días de ser operado pude hacerle la primera nota en la Fundación Favaloro. El trasplante lo pagó el Instituto de Seguridad Social del Neuquén”.

Garro reveló que el caso de Pipo fue todo un acontecimiento porque en esa época un órgano trasplantado no duraba 30 años: “Era aproximadamente de ocho años y a Pipo le duró treinta. Luego se hicieron varios congresos respecto al tema con él presente”.

Testigo directo y anécdotas sorprendentes

“Había que tener ganas de hacer Interior neuquino. Hacer 500 kilómetros y volver por caminos de tierra -al norte y al sur de la provincia- era toda una odisea. Hasta para ir a Zapala. Pero ¿qué pasaba?... Neuquén te motiva. Miraba y veía todo lo que se estaba haciendo. En Neuquén no había casi nada”, afirma.

“Cuando arranqué el programa, primero vi los aeropuertos que había hecho don Felipe (Sapag) para los aviones de TANSE (Transportes Aéreos Neuquén Sociedad del Estado), que transportaban pasajeros, cargas y correo, además de hacer evacuación sanitaria. Llegaba a 15 destinos”, recordó.

“Después vi los hospitales, escuelas y viviendas que comenzaron a hacerse en distintos sitios. Lo que se hizo en Neuquén en todos estos años es impresionante. Y la gente a veces no toma dimensión. Las inversiones en las represas y el petróleo provocaron que el gobierno tuviera que acelerar la infraestructura”, aseveró.

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Garro destacó el Plan Salud -impulsado en 1970- y sostuvo que le cambió la vida a muchísimos los pobladores. A modo de anécdota y ejemplo, trajo a su memoria un hospital pequeño que se levantó en Las Ovejas.

“Las crianceras no se querían quedar en el hospital porque tenían miedo. Hubo que invitarlas para que vinieran con sus chicos, así luego le comentaban al resto que las habían atendido bien. Así lograron que las mujeres tuvieran sus hijos en el hospital. Hubo muchos médicos que llegaban a hacer su residencia al Castro Rendón y después se iba al interior”, recuerda, y agrega: “Se asustaban un poco cuando llegábamos y veían la cámara”.

Suerte y quién es quién

Otro hecho del cual fue un claro testigo ocurrió cuando se inició el proceso de forestación en la provincia impulsado por CORFONE (Corporación Forestal Neuquina). “Vi los primeros plantines que se utilizaron para forestar las montañas de Huinganco. El gran iniciador de todo fue Rogelio Figueroa”, asegura.

“Mientras escarchaba, pude filmar a un operario que, solo con una pala, iba colocando los plantines. Esas plantas deben tener 40 años y se están transformando en viviendas u hoteles, como se puede ver en Los Miches o Manzano Amargo”, resalta.

Maria Isabel Sanchez

Fernández Garro asegura que se tuvo suerte porque hubo gobiernos que, de alguna manera, consiguieron continuar con los grandes proyectos. “Este trabajo te da la posibilidad de ir viendo quién es quién; qué hizo y qué no hizo, porque lo estás viendo y registrando”, señala.

“Cuando estuvo Jorge Sobisch se hizo el canal Mari Menuco–Confluencia, que era una vieja idea de la que se venía hablando desde el gobierno de Pedro Salvatori. Iba a ser un canal y terminó siendo un acueducto. Fue una obra de unos 40 kilómetros. Todo el desarrollo lo tengo filmado”, destaca.

“El tramo de Chos Malal a Barrancas se hizo en la gestión de Sobisch, pero lo terminó inaugurando Don Felipe, quien mencionó que la ruta se había hecho en el gobierno anterior. Por eso digo que tuvimos suerte de que se continuaran las obras. Siempre seguí la historia de cómo venían las cosas. Y tengo todo grabado”, acota.

El reconocimiento generacional

Se puede estar horas y días hablando con Jorge Fernández Garro. Cuando habla de todo lo que ha vivido con Interior neuquino, lo hace con entusiasmo y una cuota de pasión. Trama su propia película y se despacha con detalles, fechas, personajes, actores políticos y hechos que atrapan en su relato.

“Te sentías útil haciendo este trabajo, mostrando la provincia, porque recibías los llamados telefónicos de la gente agradeciéndote porque podían ver su localidad o les gustaba conocer lo que pasaba en el interior”, destacó.

“Hay gente de unos 50 años o menos que todavía me para por la calle y me dice: ‘¿Usted es el que hacía Interior neuquino?’. Y le respondo con un sí. ‘Nosotros mirábamos con mi papá el programa’. Eso para mí es suficiente”, concluye el neuquino, que está viviendo a pleno la Fiesta del Chivito y que tiene todo listo para estar presente en la Fiesta del Puestero, de la misma forma que lo hizo hace 46 años cuando comenzó a andar la provincia con Interior neuquino.