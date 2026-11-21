Maisa creó una marca de indumentaria que fusiona influencias del tatuaje y el anime, con diseños propios y prendas para todos los cuerpos.

De recorrer ferias en busca de su estilo a crear diseños propios de moda alternativa

Hay prendas que permiten expresar gustos, encontrar un estilo propio y diferenciarse de lo que ofrece la moda tradicional. Esa búsqueda fue la que llevó a Maisa a acercarse al diseño independiente y, con el tiempo, a crear su propia marca de indumentaria en el Alto Valle.

Su historia con los emprendimientos comenzó mucho antes de Rayünrock. Siempre encontró alguna manera de generar sus propios ingresos: vendió alfajores de maicena, pan casero y probó distintos proyectos hasta que descubrió en la ropa una posibilidad que reunía dos cosas que le gustaban: emprender y expresar su estilo.

Hace más de seis años comenzó a trabajar con diseñadoras independientes de Buenos Aires. Conoció sus prendas, se contactó con ellas y empezó a ofrecer sus creaciones en el Alto Valle. Al principio, todo funcionaba a pedido: mostraba los diseños, recibía encargos y acercaba al público local una propuesta que no era fácil de encontrar en los comercios tradicionales.

Con el tiempo, el proyecto creció. Incorporó prendas para distintos públicos, amplió la variedad y comenzó a conocer cada vez mejor los gustos de sus clientes. Sin embargo, llegó un momento en el que sintió que necesitaba algo más: una identidad que la representara por completo.

Rayünrock y una fusión de estilos propios

Hace aproximadamente dos años, Maisa decidió dar un nuevo paso y crear sus propios diseños. Así nació Rayünrock, una marca que reúne distintas influencias y estilos, con una identidad atravesada especialmente por el mundo del tatuaje y algunos elementos del anime.

"Es una fusión de un montón de estilos que me gustan", explicó sobre la propuesta. En sus prendas aparecen referencias al tatuaje tradicional y neotradicional, el lettering, personajes de ficción y elementos característicos de distintas series. También hay calaveras, mucho rosa y estampas que buscan salir de lo convencional.

El proceso creativo implicó aprender, probar y dedicar horas a encontrar las combinaciones adecuadas. No se trataba solamente de elegir una imagen y llevarla a una prenda, sino de encontrar una composición que tuviera sentido y reflejara el universo que quería construir.

Al principio comenzó con pocas propuestas, pero la respuesta del público fue tan buena que se animó a ampliar la producción. Para Maisa, había algo que sus clientes también estaban buscando: diseños diferentes, que se alejaran de las prendas seriadas y permitieran expresar una personalidad propia.

"Yo agradezco a la gente que me ha acompañado desde un comienzo porque parecía que estaban esperándolo", recordó.

De a poco, las remeras dejaron de ser las únicas protagonistas. Sumó vestidos, pantalones, tops, faldas y camisas estampadas, incluso con propuestas que combinan prendas más formales con detalles alternativos. También busca adaptarse a las tendencias, como los pantalones baggy, sin perder la identidad de la marca.

"Me hace re feliz ver a alguien con un diseño armado por mí", contó. Una satisfacción que, según reconoció, le permitió comprender mucho mejor a aquellas diseñadoras con las que había comenzado a trabajar años atrás.

Talles para todos los cuerpos

Otro de los aspectos que Maisa busca sostener en Rayünrock es la variedad de talles. Desde sus primeros contactos con el diseño, aprendió a trabajar con medidas reales y a entender que una prenda no debería quedar limitada a un único tipo de cuerpo.

Por eso, intenta que sus productos tengan una oferta amplia de talles, tanto grandes como pequeños. Incluso contó que, al principio, tenía una mayor disponibilidad de talles grandes y luego advirtió que también necesitaba incorporar opciones más chicas para responder a las necesidades de otros clientes.

"En casi todos mis productos trato de que haya una variedad de talles amplia", garantizó.

La marca tiene un público diverso, que abarca distintas generaciones. Si bien las prendas oversize y los modelos más holgados atraen a muchos jóvenes, Maisa aseguró que sus clientes van desde los 25 años en adelante y que incluso ha recibido a tres integrantes de una misma familia que se acercan a buscar alguna prenda o un regalo.

Entre las ferias y el showroom

Rayünrock tiene su showroom en Cipolletti, aunque el vínculo con los clientes también se construye en distintos espacios de encuentro. Desde hace años, Maisa participa de la feria Alquimia, un lugar que considera fundamental para el desarrollo de su emprendimiento.

"Para mí ha sido muy importante ese espacio", destacó. Allí suele estar algunos domingos al mes y mantiene un contacto directo con otros emprendedores y con quienes se acercan a conocer sus productos.

Además, participa de exposiciones de tatuajes y convenciones de anime que se realizan en el Alto Valle. No es casualidad: son espacios donde encuentra a buena parte de su público, personas que comparten esos gustos y que buscan propuestas vinculadas con ese universo.

En ese sentido, las ferias cumplen un papel que va más allá de las ventas. Le permiten llegar a personas que quizás todavía no conocían la marca y que descubren sus diseños mientras recorren los puestos.

Para Maisa, es importante que estos espacios continúen existiendo y que los emprendimientos tengan oportunidades para mostrar lo que hacen. El contacto cara a cara, la posibilidad de conversar y conocer otras propuestas forman parte de una experiencia que complementa el trabajo del showroom.

Una historia de esfuerzo y reinvención

Antes de llegar a Rayünrock, Maisa había recorrido distintos caminos. Hace alrededor de 12 años tuvo otro emprendimiento de indumentaria, aunque en ese momento trabajaba con ropa de fábrica y prendas de talle único.

Sin embargo, el diseño independiente le abrió un mundo diferente. No solo encontró prendas que la identificaban, sino también una manera de trabajar con personas que compartían esa pasión y que, como ella, llevaban adelante sus proyectos a pulmón.

En estos más de seis años atravesó momentos buenos y difíciles, pero sostiene que una de las claves para continuar es no dejar de buscar alternativas. La posibilidad de incorporar nuevas prendas, probar ideas y adaptarse a los cambios forma parte de su manera de emprender.

"Yo todo el tiempo estoy en búsqueda", aseguró.

También puso el foco en una realidad que atraviesa a muchas mujeres que llevan adelante sus propios proyectos. Algunas tienen trabajos de lunes a viernes y destinan los fines de semana a las ferias para sumar ingresos y sostener a sus familias.

En su caso, es madre de dos hijos, de 20 y 12 años, que también forman parte de ese recorrido. Incluso consulta algunos diseños con su hijo mayor, con quien comparte el gusto por el anime y que en ocasiones le aporta otra mirada sobre las propuestas.

"Todo proyecto es muy viable si vos le ponés toda tu energía y tu predisposición y buena onda. Si vos creés en vos, el proyecto lo vas a sacar adelante", sostuvo.

También remarcó la importancia de separar el dinero del emprendimiento de los ingresos personales, priorizar la reposición de mercadería y los insumos antes de retirar las ganancias. Para ella, la organización es fundamental para que el negocio pueda sostenerse y crecer.

Durante años, Maisa fue esa mujer que recorría ferias y exposiciones de tatuajes en busca de una prenda diferente, de algo que tuviera un estilo propio y con lo que pudiera identificarse. Nunca imaginó que, tiempo después, sería ella quien estaría del otro lado del puesto, compartiendo sus propias creaciones con quienes buscan eso mismo que alguna vez buscó.

Hoy, Rayünrock representa mucho más que una marca de ropa: es la posibilidad de transformar un gusto en una identidad y llevarla con orgullo.