Tal como ocurrió con Figueroa, el partido de Gaido, Primero Neuquén, se alió con el dirigente de Cutral Co. Qué opinaron sobre sus rivales para el 14 de febrero.

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido , replicó el posicionamiento del gobernador Rolando Figueroa y también selló un acuerdo político con el jefe comunal de Cutral Co, Ramón Rioseco , de cara a las elecciones provinciales y municipales del 14 de febrero de 2027.

Aunque todavía no divulgaron los nombres de los candidatos, aclararon que se acompañarán como colectoras desde ambos partidos y marcaron su defensa de los intereses neuquinos frente a propuestas de orden nacional.

"Este acuerdo que hemos llevado adelante con el gobernador y con Ramón nos permite mostrarle a la sociedad un proyecto para defender el crecimiento de Neuquén, las empresas neuquinas y el trabajo neuquino", dijo Gaido durante una conferencia de prensa, celebrada apenas un día después del acuerdo entre Rioseco y Figueroa.

"Si Argentina tiene una oportunidad de salir adelante, es gracias a los neuquinos que nos hemos puesto de acuerdo en trabajar juntos por el futuro de nuestra provincia y nuestras ciudades", agregó el intendente capitalino.

Pese a que históricamente su partido se enfrentó al de Rioseco, una corriente peronista con fuerte arraigo territorial en la comarca petrolera, ambos coincidieron en la defensa de los intereses locales ante el crecimiento de otras alternativas con una mirada nacional. "Nosotros no respondemos a los gobiernos nacionales, respondemos a los vecinos y ciudadanos de Neuquén", afirmó Gaido.

Sebastián Fariña Petersen

Con esta alianza, el sello de Gaido, Primero Neuquén, y el de Rioseco, el Frente y la Participación Neuquina, respaldarán al candidato a intendente que defina cada uno como su sucesor en Neuquén Capital y Cutral Co. En el orden provincial, los dos partidos respaldan el modelo político de Figueroa, que aún no hizo anuncios oficiales respecto a la decisión de ir por un segundo mandato o designar un sucesor para su proyecto de gobierno.

"Acompañamos con el Frente y la Participación Neuquina con candidatos propios, respaldando al candidato que resuelva el gobierno de la ciudad", afirmó Rioseco y agregó que la capital enfrenta grandes desafíos de gestión hacia el futuro. "Tenemos que gestionar una gran capital, que va a ser no solo la capital de Vaca Muerta, sino la capital de la Patagonia", dijo.

Del enfrentamiento a la alianza

Pese a que Gaido comenzó su carrera en el gabinete provincial y llegó al gobierno de la capital con el Movimiento Popular Neuquino (MPN), el acuerdo con Rioseco marca el crecimiento de su propio sello político, Primero Neuquén, que trabaja en alianza con Comunidad, el partido del gobernador Rolando Figueroa, y que ya tiene una proyección provincial con candidatos para otros municipios.

"Primero Neuquén es un espacio político conformado en 2018, que lleva siete años de gestión en la municipalidad, dedicado a defender a los neuquinos y proyectar el futuro juntos", afirmó el intendente.

Sebastián Fariña Petersen

En ese contexto, la alianza con un histórico rival del MPN marca su crecimiento por fuerta del icónico partido provincial, una decisión que también tomó Figueroa al aliarse con partidos que eran viejos rivales.

Para Rioseco, la unión se lee como una muestra de madurez frente a las demandas de la sociedad neuquina. "Aunque históricamente hemos estado enfrentados, construir consensos, confianza y previsibilidad para las inversiones requiere un gran compromiso dirigente", aseguró.

Su posición en el mapa electoral

La alianza de Figueroa, primero, y de Gaido, después, con Rioseco, se da en una semana de ebullición electoral, que incluyó anuncios sorpresivos para el escenario político de Neuquén.

Sebastián Fariña Petersen

Tras la decisión del MPN de no participar en la contienda del 14 de febrero, el ex gobernador emepenista Jorge Sobisch ratificó su deseo de competir en las elecciones, en una llamativa alianza con el secretario general de ATE y referente de Más por Neuquén, Carlos Quintriqueo, y el presidente de la UCR Neuquén, Juan Peláez.

En el mapa electoral tampoco pasa desapercibido La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, que esta semana c onvocó a internas partidiarias para definir a sus candidatos en la elección provincial, en medio de fuertes rumores que señalan un posible acuerdo con el gobernador Figueroa para no presentar rivales de peso el 14 de febrero.

Tanto Gaido como Rioseco se refirieron a los acuerdos recientes. "Saludamos que la democracia esté a pleno en la Argentina y en Neuquén; cualquier alianza es legítima y respetamos a todos los que piensen distinto", aseguró el intendente de Cutral Co.

Sebastián Fariña Petersen

El intendente de la capital, por su parte, marcó una diferencia con las miradas de partidos nacionales y aclaró que la unión con Rioseco responde a la defensa de los intereses neuquinos. "Nuestra conducta siempre ha sido el respeto absoluto de las diferentes opiniones y alternativas políticas. Sí, absolutamente somos diferentes. Nosotros no respondemos a los gobiernos nacionales y nuestra prioridad que es obtener y defender el proyecto y futuro de los neuquinos", aseguró.

"Nuestra prioridad es que el vecino neuquino tenga la preferencia a la hora de tener trabajo y que la empresa neuquina lidere el desarrollo económico", dijo Gaido y dio ejemplos concretos de crecimiento económico en la capital, con propuestas como el Polo Tecnológico, el nuevo Parque Industrial o la alianza con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

"Nuestros proyectos proponen que los desarrollos clave se establezcan primero en Neuquén, como la planta de GNL en Cutral Có o el parque industrial de la capital", afirmó.

Sebastián Fariña Petersen

A su turno, Rioseco afirmó que mirar a Neuquén como el faro del mundo implica un compromiso no solo en la provincia, sino en pensar la capital y Cutral Có para los próximos 50 años". "No se puede tener una provincia que exporte lo que exporta sin que las ciudades acompañen ese crecimiento y esa riqueza se distribuya en calidad de vida, infraestructura y planificación urbanística", aseguró.

La gestión, su verdadera campaña

Pese a las históricas diferencias de sus partidos en otras compulsas electorales, el rasgo que une a Rioseco y a Gaido es su rol ejecutivo como intendentes y sus gestiones transformadoras en ciudades de peso en la provincia de Neuquén.

Gaido destacó que ambos apuestan al desarrollo de la obra pública con cuentas ordenadas. "A nivel nacional muchas veces se pone en relieve que administrar eficiente tener las cuentas ordenadas. Para nosotros eso no alcanza. Alcanza cuando tenemos ciudades que permanentemente están en movimiento y en acción", aseguró.

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"Estar en acción significa avanzar concretamente con loteos con servicios, desarrollo de servicios públicos en cada barrio, cuadras de asfalto o parques solares", aclaró.

"La mejor campaña es la mejor gestión: podés tener el mejor marketing, pero si no hiciste nada en cuatro años no vas a tener éxito", agregó Rioseco. "Yo estoy en campaña cuatro años porque cada vez que voy una obra, voy a una escuela, construimos algo para el hospital o lanzamos y financiamos carreras universitarias para que el hijo del trabajador vaya a la universidad, eso es estar en campaña", dijo y añadió que ese trabajo le otorga una ventaja frente a otros competidores.

"Nuestra campaña es la gestión y estamos preparados para ir a elecciones mañana", aclaró Gaido. "Nosotros tenemos un proyecto que se puede visualizar, te lo cruzás o te lo muestra la ciudad permanentemente.", dijo y apuntó contra los que critican la fecha temprana de elecciones. "Me llama la atención ese razonamiento porque, sabiendo que era un año electoral, no estaban preparados", dijo.

"La ciudadanía es muy inteligente y nosotros estamos convencidos y tranquilos a la hora de de poner una fecha porque se ve una gestión en desarrollo y acción", aseguró.

Y concluyó: "Hay campañas que algunos toman para agraviar; nosotros la tomamos para construir y para que los neuquinos puedan soñar con un futuro de oportunidades"