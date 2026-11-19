El dirigente buscará su tercer mandato en forma discontinua. Su postulación fue confirmada por Comunidad para las elecciones del 14 de febrero de 2027.

El nombre de Ricardo Esparza integra el listado difundido el 14 de noviembre, en una presentación que tuvo entre sus voceros a la senadora y presidenta de Comunidad, Julieta Corroza . El partido que conduce Rolando Figueroa presentó al dirigente como su postulante a la comuna de Bajada del Agrio dentro del despliegue territorial para los próximos comicios.

Corroza defendió públicamente ese armado como parte de la continuidad del proyecto provincial. En los primeros lugares de la lista lo acompañan Eluney Huinca y César Vilo .

El de Esparza no es un nombre nuevo. Fue intendente durante el período 2015-2019, gestión que culminó en diciembre de 2019 cuando realizó el traspaso de mando a Mabel Angélica Pino .

Volvió a ejercer el cargo tras ganar las elecciones de abril de 2023 representando al Movimiento Popular Neuquino (MPN), asumiendo en diciembre de ese año, y continúa en funciones en 2026.

Bajada del Agrio tiene 1.068 habitantes según el Censo 2022. Es una localidad chica, pero con una identidad muy marcada: ubicada sobre el río Agrio, en el departamento Picunches, mantiene una tradición vinculada a agricultores y crianceros, tanto en el pueblo como en su área de influencia rural.

¿Por qué continuar?

Esa es la pregunta que Esparza eligió como eje de su campaña. Y la responde así:

"Durante todos estos años hemos trabajado, gestionado y concretado proyectos para que Bajada del Agrio crezca y siga avanzando. Hoy tenemos mucho para mostrar, mucho por lo que agradecer y, sobre todo, mucho por hacer. Obras de asfalto, cordón cuneta, perforaciones, nuevos espacios verdes, plan de viviendas y acompañamiento permanente a nuestros vecinos a través de ayudas económicas, becas, alquileres, soluciones habitacionales, útiles escolares, alimentos y mucho más."

A renglón seguido, mencionó: "Queremos continuar porque creemos en lo que hicimos, en lo que estamos haciendo y en todo lo que todavía podemos lograr. Queremos terminar lo que comenzamos y seguir construyendo juntos el pueblo que soñamos".

Además, ponderó el rincón natural en el que está asentado el pueblo ribereño. "También sabemos el valor de nuestras riquezas naturales. Nuestro río Agrio es mucho más que parte de nuestro paisaje: es vida, es identidad, es energía y representa una de las grandes fortalezas de nuestro pueblo. Cuidarlo, ponerlo en valor y crecer de la mano de todo lo que nuestra tierra nos ofrece también es pensar en el futuro de Bajada del Agrio".

Si hay algo que Esparza remarca, es que nada de lo concretado fue en soledad. Fue fruto del trabajo interinstitucional entre el municipio y el gobierno de la Provincia.

Durante su gestión actual, impulsó un plan de infraestructura centrado en pavimentación urbana, abastecimiento de agua potable, remodelación de espacios públicos y gestión ambiental, en articulación permanente con la gestión provincial

Asfalto e infraestructura vial

En junio de 2026 se inauguró el pavimento de la Avenida 25 de Mayo, marcando las primeras cuadras asfaltadas en la historia de la localidad.

En noviembre de 2024 se gestionó un aporte provincial reintegrable de $604.931.312 para las primeras dos etapas de pavimentación de 30 cuadras. En septiembre de 2026, mediante el Decreto 1472/2026, la Provincia formalizó un nuevo aporte de $1.983.342.758 para ejecutar la Etapa III, que abarca 2.641 metros lineales de cordón cuneta y 13.013 metros cuadrados de carpeta asfáltica en el Boulevard Avenida Las Naciones y las calles Sarmiento, General San Martín, Tierra del Fuego, Diagonal y Malvinas Argentinas.

En junio de 2026 también se firmaron convenios para sumar otras 15 cuadras de asfalto y se anunció el trabajo conjunto para ejecutar la pavimentación de la ruta 14 entre Bajada del Agrio y Covunco/Mariano Moreno y su interconexión con la ruta nacional 40.

Agua, cloacas y ambiente

En el marco de la emergencia hídrica, el municipio firmó un convenio por $187.867.899,16 con las secretarías provinciales de Recursos Hídricos y Obras Públicas. El proyecto incluye cuatro nuevas perforaciones, ocho tanques de reserva de 26.000 litros y cuatro bombas de 15 HP para ampliar la extracción y reserva.

También se acordó junto al gobierno provincial la ampliación de la red cloacal para acompañar el crecimiento urbano.

En agosto de 2026, junto a la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, el municipio implementó el programa Puntos Limpios para Plásticos y la Campaña de Recolección de Pilas y Baterías Usadas, además de iniciar la readecuación del sitio de disposición final.

Espacios públicos y edificios

Se llevó adelante la remodelación integral de la plaza principal con una inversión de $150 millones, con nuevas veredas, glorieta, fuente de agua y juegos infantiles con piso blando.

Se inauguró un mirador turístico en el Cerro de la Cruz, con más de 4 kilómetros de senderos, bancos, veredas e iluminación solar con vistas al río Agrio. Además, se construyeron veredas con luminarias en arterias principales como la Avenida de las Naciones.

En noviembre de 2024 se inauguraron la Casa del Turismo y una oficina comercial del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Entre los proyectos a realizar en el corto plazo figura la firma del convenio para construir una sede propia del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y un salón de usos múltiples (SUM) para la escuela EPEA.

La relación con Figueroa

Al ser consultado sobre su relación de trabajo con la gestión provincial y el hecho de compartir fórmula hoy, Esparza fue claro:

"He trabajado con este gobierno y ha sido bastante fructífero. Al gobernador Rolando Figueroa lo conozco aproximadamente hace veinte años, y ha sido una persona con la cual se ha trabajado coordinadamente para el progreso y las obras que tenía proyectadas en la gestión de Bajada del Agrio".

Asimismo, sostuvo que “con Julieta Corroza, que es la actual senadora, también tenemos una amistad y una forma de trabajar siempre con una mirada hacia el futuro, progresando para la gente y con la gente adentro".

En cuanto a la posibilidad de compartir hoy el mismo espacio político, reflexionó: "Ir con la fórmula con Rolando Figueroa, con Comunidad, va a dejar una impronta importante en la localidad, ya que la visión que tenemos de la localidad turística va de la mano, encaminada a la par de nuestra gente, para poder seguir proyectando trabajo para todos y que nuestra localidad siga siendo, de una vez por todas, definitivamente un punto estratégico en la zona centro".

Esa cercanía, dice, es la que permitió destrabar obras que durante años fueron promesas.

Identidad, cultura y turismo

Bajada del Agrio rescata su historia como tierra de agricultores, crianceros y costumbres camperas para transmitirla a las nuevas generaciones. Organiza encuentros culturales y festivos que fortalecen el sentido de pertenencia y atraen visitantes.

Su identidad cultural se concentra en dos grandes celebraciones camperas y productivas en su Camping Municipal:

Fiesta Provincial del Río Agrio y del Agricultor. Se realiza entre fines de febrero y principios de marzo en el Camping Municipal para homenajear la producción agrícola local y el entorno del río. Combina desfiles de montados, destrezas criollas, carrera de tambores, espectáculos musicales, feria de productores y comidas típicas.

Fiesta Provincial de Don Maciel. Se lleva a cabo tradicionalmente en primavera (septiembre) en el predio gaucho del Camping Municipal y reúne a jinetes y familias de toda la región. Incluye ruedo libre, montas en bastos y crina limpia, bailes camperos, artesanías y pilchas gauchas.

A eso se suma una propuesta turística que aprovecha el entorno del río Agrio y el paisaje del centro neuquino: pesca, senderismo, paseos en kayak, cabalgatas, recorridos en cuatriciclo y carreras de trail.

Desafíos

Si gana, Esparza ya tiene definido cuál será el principal desafío de la próxima gestión: ampliar el Camping Municipal y transformarlo en una costanera plenamente turística, para aprovechar las bondades del río Agrio.

Y, sobre todo, que la Ruta Provincial 14 se transforme en la columna vertebral del flujo turístico entre la Confluencia, el Centro y el Norte neuquino.

Es un proyecto que viene conversando con el gobernador desde 2024. El asfaltado de la Ruta 14 permitiría unir el Centro Neuquino con el Norte Neuquino con una hora menos de viaje y un ahorro de 60 kilómetros por ruta.

"Uno de los puntos fundamentales entre el gobernador y el intendente actual es poder concretar el asfaltado de la Ruta Provincial 14, que lo venimos conversando desde el año 2024", afirmó.

Para Esparza, esa obra no es solo asfalto. Es la posibilidad de tener un mayor flujo vehicular, agilizar la economía local, potenciar el turismo y convertir a Bajada del Agrio en un punto estratégico en la zona centro de la provincia.

"Por un Bajada del Agrio mejor. Más lindo, más vital y renovado día a día. Un pueblo que crezca sin perder su esencia, orgulloso de sus raíces y de las riquezas que lo hacen único", cerró el intendente.