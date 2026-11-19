La probabilidad de tormentas, junto con fuertes ráfagas de viento, continúa vigente esta semana en Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarillo para este jueves a la tarde , para la zona Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó una secuencia de días caracterizados por períodos soleados y momentos de inestabilidad con tormentas dispersas, acompañados por aire del sur, vientos persistentes del sudoeste y temperaturas templadas que irán en paulatino ascenso hacia el inicio de la próxima semana en el Alto Valle.

Según el pronóstico del tiempo, para este jueves 19 de noviembre se espera una jornada inestable tanto durante el día como por la noche. Durante el día, la temperatura máxima alcanzará los 26°C, con vientos leves del noreste a 10 km/h y ráfagas que llegarán a los 21 km/h. Hacia la noche persistirá la inestabilidad , fijando una mínima de 10°C y un brusco incremento en la velocidad del viento desde el oeste, que soplará a 35 km/h e impulsará ráfagas intensas de hasta 58 km/h.

Claudio Espinoza

Para el viernes 20 de noviembre se espera una tregua en las precipitaciones durante las horas de sol, presentándose con un cielo mayormente despejado y una temperatura máxima de 25°C, acompañada por vientos del sudoeste a 40 km/h y ráfagas de 44 km/h. Por la noche del viernes la cobertura nubosa aumentará hasta dejar un panorama completamente cubierto, registrándose una mínima de 11°C con vientos del sudoeste a 32 km/h y ráfagas que tocarán los 47 km/h.

Qué pasará el fin de semana en Neuquén

El fin de semana mantendrá la variabilidad climática en toda la capital provincial. El sábado 21 comenzará con precipitaciones en forma de lluvias débiles y dispersas durante el día y un leve descenso de la temperatura máxima hasta los 22°C, bajo vientos del oeste a 17 km/h con ráfagas de 40 km/h. Sin embargo, por la noche el cielo se despejará por completo, marcando un piso térmico de 7°C y una notable aceleración del viento del sudoeste, que soplará a 45 km/h impulsando ráfagas severas que alcanzarán los 65 km/h.

En tanto, el domingo 22 consolidará el retorno del buen tiempo durante el día con un cielo despejado y una máxima de 24°C, vientos del sudoeste a 27 km/h y ráfagas sostenidas de idéntica intensidad. Durante las horas nocturnas del domingo el cielo pasará a estar parcialmente nublado, fijando una mínima de 9°C con vientos del sudoeste a 29 km/h y ráfagas de 46 km/h.

Finalmente, el inicio de la próxima semana sostendrá las marcas templadas y el flujo de aire constante desde el sudoeste en la región. El lunes 23 de noviembre transcurrirá con cielo parcialmente nublado durante el día y una temperatura máxima que volverá a subir hasta los 25°C, acompañada por vientos del sudoeste a 33 km/h y ráfagas de 33 km/h.

El cierre del lunes, por la noche, marcará el regreso de las condiciones inestables con una mínima de 10°C y vientos del sudoeste soplando a 40 km/h con ráfagas intensas que llegarán a los 58 km/h.