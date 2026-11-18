El tres veces gobernador de Neuquén va por Más por Neuquén y dijo que es "su último baile". Los detalles de la conferencia de prensa. ¿Quiénes estuvieron?

Jorge Sobisch lanzó su candidatura a gobernador por Más por Neuquén , el partido que armó el año pasado Carlos Quintriqueo , en una alianza explosiva que dio que hablar, y generó sorpresas, incertidumbre y rechazo en un sector militante. Un lanzamiento nutrido de militantes, como en la vieja época del partido provincial. "No tengan miedo, no los van a castigar por sacarse una foto acá", dijo.

Pero la suerte está echada y el tres veces gobernador va a competir en las elecciones del 14 de febrero por ese partido que, casualmente, por sus siglas que se usaron como gancho y propaganda: MPN, como si se tratara del partido provincial que le cerró la puerta al mismo Sobisch.

El lanzamiento se hizo en un coqueto resto en Paseo de la Costa , a la orilla del río Limay, donde Quintrioqueo ya había lanzado a sus candidatos en las elecciones de 2025, donde dio la sorpresa al sacar el 8% de los votos. Sobisch les habló directamente a quienes le cerraron las puertas en el Movimiento Popular Neuquino .

Claudio Espinoza

Se vieron viejas caras, como la del exministro de Sobisch, Luis "Toti" Manganaro y también referentes de la política que se sumarán a la alianza. Gerardo Gutiérrez, actual diputado provincial y hermano del exgobernador Omar Gutiérrez, y los diputados provinciales Federico Méndez, César Gass y Juan Sepúlveda. También estuvo el expresidente de CORDINEU y exconcejal del quiroguismo, Juan Monteiro.

Jorge Sobisch, modo viejo MPN: "No al caño" a Vaca Muerta

"No quiero usar palabras duras, pero voy a decir más o menos una cosa", avisó. Y enseguida las usó: "A los miserables que cerraron el Movimiento Popular Neuquino. Primero decirles: tontos, nos hicieron un favor, porque demostraron que no tienen ideas, que no tienen propuestas, que no tienen jerarquía política para dar el debate dentro del movimiento popular neuquino, que lleva 60 años dando el debate".

Claudio Espinoza

Fue la frase más dura de una presentación en la que el tres veces gobernador oficializó su candidatura para 2027 al frente de una alianza que integra, junto a Juan Peláez, presidente de la Unión Cívica Radical. "Eligieron cerrar la puerta. Y aquí está el mensaje", remató.

"Hoy es el anuncio formal, pero se vino trabajando en este último tiempo y tiene que ver con la presentación de un frente electoral con distintas miradas", explicó Quintriqueo. Y agregó: "Las puertas están abiertas y sabemos que próximamente se van a seguir sumando otras fuerzas políticas que hoy están discutiendo poder hacerse parte".

Sobisch eligió también empezar por la historia sobre los recursos del gas y petróleo de Neuquén en los '90. Rescató una consigna que, dijo, se vio pintada en las paredes de Neuquén de otra época. La frase era "No al caño", en referencia a la metáfora de llevarse para Buenos Aires los recursos hidrocarbureíferos de la provincia, sin dejar nada en Neuquén. Metáfora que tomó en 1997 León Gieco para hacer la canción "El embudo" en el álbum "Los Orozco", gracias a la letra del poeta Marcelo Berbel. Es otra postal de una parte del ser neuquino.

Claudio Espinoza

Para el exgobernador, aquella pelea es una de las tantas que resume la identidad del partido provincial. "Quiero repetir esto. El debate profundo que tenía y tiene el movimiento popular neuquino, que es la explotación de los recursos naturales y el valor agregado de los recursos naturales en nuestra región", insistió.

Sobisch se hizo eco de otro debate molesto y casi filosófico que hay en Neuquén, donde todo parece no hablar de lo mismo desde posturas distintas. Si el derrame, o el valor agregado de Vaca Muerta, cae sobre los neuquinos. "No es solamente casas, rutas, hospitales. Es una mejor calidad de vida de los neuquinos". Y apuntó que en los últimos tres años eso "no se vio reflejado de acuerdo a los recursos que se están llevando", en el marco de "este modelo de extracción desmedida" que, según él, "está condenado al fracaso".

Un mensaje al gobierno provincial: "No tengan miedo"

El cuestionamiento no se quedó en la Casa Rosada, sino para el gobernador Rolando Figueroa, con quien ha compartido en el pasado una gestión de gobierno. "Este es un mensaje para el actual gobierno provincial", dijo, y acusó: "Usted firmó una concesión por 30 años, empeñando el futuro de los neuquinos por unas miserables regalías".

Claudio Espinoza

Se adelantó a la respuesta que esperaba, sobre si su candidatura puede alterar las reglas de juego de las inversiones de Vaca Muerta. "Me van a hablar de seguridad jurídica. Yo tengo experiencia, tres veces gobernador y una vez intendente, siempre respeté la seguridad jurídica. Pero más respeté la seguridad jurídica de los neuquinos, que acá no se tomó en cuenta", expresó.

El exgobernador le habló también a la tropa propia del Estado provincia, sobre todo en época de campaña, donde se denuncian presiones para asistir o no a los actos partidarios. "Acá no hubo aprietes, no hay camionetas", indicó, casi como conociendo de adentro cómo son las cosas (y eran) en las previas a las campañas en Neuquén.

"Se ha instalado en la provincia de Neuquén que la gente tiene que tener miedo. Y esta reunión y este discurso es para decirle a la gente: no tenga miedo. Los que están en el gobierno están circunstancialmente", afirmó Sobisch.

Claudio Espinoza

Remarcó que el público llegó "sin movilidad, sin camiones, sin coches alquilados, sin aprietes", y advirtió: "Señores dirigentes del gobierno, no van a poder castigar a nadie, porque hay un pueblo que está decidido".

Quintriqueo había ido en la misma línea que Sobisch, al referirse al clima de campaña. "No vamos a dejar que a ningún compañero o compañera, por sacarse una foto con un dirigente opositor, el día de mañana se los persigan sus sectores de trabajo", indico´.

La oferta libertaria a Sobisch

Quintriqueo aportó el dato político más llamativo de la jornada. "Él seguramente no lo va a decir, pero lo voy a decir yo", arrancó. "Hace pocos días rechazó una oferta tentadora por parte del gobierno libertario, que le ofertaba poder ser el candidato de un espacio que con el sello tenía más que asegurado seguramente poder llegar a la gobernación, y eligió una alianza con los neuquinos".

Quintriqueo dio a entender que La Libertad Avanza le habría ofrecido ser candidato a gobernador por el sello de Javier Milei. "No es a cualquier precio llegar a la gobernación", remarcó.

Claudio Espinoza

La presencia de Juna Peláez en la conferencia fue la pata al menos más intrigante, porque se dirigió a sus "correligionarios" y explicó el sentido del frente político.

"Cuando vienen las elecciones, para que no sean una puesta en escena, una pantomima, un acto formal solamente de ir a votar, es importantísimo que exista una alternativa real de poder. Eso en la provincia de Neuquén no existía".

Describió lo ocurrido en el MPN como el caso "de alguien que quiso participar con legitimidad dentro de ese proceso interno y se le cerraron las puertas", algo que, según él, terminó canalizando "cierto malestar que hay en la sociedad".

"Pareciera que todos los partidos políticos están en un mismo lugar y la ciudadanía en otra. Entonces la gente se empieza a preguntar, che, ¿y a nosotros quién nos representa? ¿A nosotros quién nos defiende?", graficó.

Claudio Espinoza

Repasó la reforma constitucional de 2006 impulsada por Sobisch, que abrió la Legislatura a las minorías, creó el Consejo de la Magistratura y limitó las reelecciones. "Hoy estamos más cerca de no visualizar siquiera la división de poderes en la provincia de Neuquén", advirtió.

"El último baile"

Sobisch retomó ese punto con una anécdota. Contó que, cuando el MPN tenía mayoría de 15 a 10, un viejo dirigente del partido le pidió que abandonara la promesa de abrir la Legislatura a otras fuerzas políticas. "Me miró con sorna y me dijo: se dicen tantas cosas en la campaña, déjese de joder", relató.

"Lo mismo les digo ahora. Se dicen muchas cosas en la campaña, pero nosotros tenemos una historia de compromiso. Este no es un discurso vacío", indicó Sobisch.

En el cierre volvió sobre el MPN, y el cierre que le dieron las nuevas autoridades a las internas. "Este mensaje se va a multiplicar por miles a lo largo y a lo ancho de la provincia. Nos va a hacer ganar las elecciones. Pero cuando ganemos, vamos a ser totalmente distintos a los que son ellos. No vamos a perseguir, vamos a integrar a cada uno de los neuquinos, piense como piense".

Y entre risas, habló de sí mismo como un jugador en su última temporada: "Yo digo en joda, Jorgito Omar es el último baile, como en el básquet. Vamos a ganar con una sonrisa".