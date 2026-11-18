Evelin Saavedra espera que la voten para ganar el premio Abanderados y seguir ayudando. Quiere tener una sala de salud itinerante y llevarla a los barrios.

Cuando sonó el teléfono con un llamado desde Buenos Aires, Evelin Saavedra pensó que se trataba de un error. Ella misma había postulado a otro referente social de la región al Premio Abanderados , la distinción anual impulsada por Fundación Noble, El Trece y Luz Libre que reconoce a los argentinos que se destacan por su entrega solidaria . Sin embargo, del otro lado de la línea le confirmaron que había sido su propia comunidad la que la había nominado y que, tras un riguroso proceso de selección entre 841 postulaciones de todo el país, ella era una de las ocho finalistas de la edición 2026.

Se trata de un premio anual que reconoce a aquellos argentinos que se destacan por su dedicación a los demás y que difunde su ejemplo para inspirar a toda la comunidad. Y el ejemplo de esta neuquina sin dudas es de superación.

A sus 43 años, Evelin es abogada, martillera pública, mediadora, técnica en arteterapia, funcionaria dentro de la Red de Justicia y Acceso Comunitario, estudiante de posgrado y madre de tres hijas (de 24, 21 y 17 años). Pero antes de acumular títulos universitarios y liderar una red de contención territorial en la capital neuquina, conoció en carne propia el hambre, el desamparo y la falta de acceso a derechos.

Claudio Espinoza

Hoy lleva adelante la Asociación Civil sin fines de lucro Moirú, desde la que provee de oportunidades a quienes no las tienen y desde donde planifica siempre seguir ayudando. Hay tiempo de votarla hasta este 19 de noviembre en el siguiente link: https://votacion.premioabanderados.com.ar/

Nació en Zapala y se crió durante su primera infancia en Loncopué -ya que su papá trabajaba en las termas de Copahue-, la vida de Evelin dio un vuelco brusco tras la separación de sus padres cuando tenía 9 años. Con una capacidad de aprendizaje acelerada que la llevó a saltar dos grados en la primaria y egresar a los 11, decidió mudarse a Neuquén capital a los 13 años junto a unos familiares.

Pero un quiebre en su familia la dejó completamente sola en la ciudad. "Terminé viviendo en la calle varios días, muchos días, con 13 años. Ahí conocí de todo", recordó hoy con serenidad, ya que dejó en claro que aquel dolor del pasado fue sanado y reconciliado con los años. Lejos de abandonar sus metas, su única obsesión era terminar la escuela secundaria.

Logró inscribirse en el CPEM 25, donde encontró el respaldo fundamental de docentes, preceptores y compañeras, incluso su preceptora se convirtió en su tutora. Para sobrevivir y costear una pieza en una pensión de la calle Talero -que le salía 60 pesos mensuales-, salía a la calle a vender flores y diarios, o a limpiar vidrios en los semáforos. Ganaba apenas 50 centavos por cada ramo de flores. El dinero le alcanzaba justo para el techo, pero muchas veces se quedaba sin comer.

Claudio Espinoza

Un día, empujada por el hambre, fue a golpear las puertas de la Municipalidad de Neuquén. Tenía 14 años, pesaba apenas 41 kilos y llevaba la cabeza completamente rapada. Una secretaria intentó contenerla, hasta que salió a conocerla el por entonces intendente Horacio "Pechi" Quiroga.

"Yo siempre digo que fue el momento en que se cruzaron las ganas y la oportunidad", compartió Evelin a LM Neuquén. El jefe comunal no le daba dinero, pero se convirtió en su cliente habitual de flores, pedía en el municipio que le compraran y le garantizaba lo esencial para que no dejara la escuela: los útiles escolares, los boletos "monoviaje" de colectivo y la caja alimentaria PAN. Cada vez que le compraba un ramo, Quiroga le repetía la misma frase: "Vos tenés que estudiar, Evelin, lo único que te va a salvar es el estudio".

Años después, poco antes de que el exintendente falleciera, ambos volvieron a cruzarse en un evento en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Evelin, acompañada por su pareja Marita, pudo darle un abrazo de despedida y agradecerle en persona por haber sido el puente que le permitió sostenerse en pie.

A los 15 o 16 años, mientras vendía flores en un velorio, un empresario se acercó a ofrecerle trabajo. El miedo acumulado por los peligros de la calle la hizo desconfiar y esquivarlo varias veces, hasta que finalmente aceptó conocer la empresa junto a la esposa del hombre. Era cierto. Comenzó vendiendo tarjetas prepagas de telefonía celular por las tardes, luego de cursar en el CPEM 25.

Con su primer sueldo formal de 250 pesos logró alquilar un monoambiente por 175 pesos y empezar a construir su independencia. Años más tarde, siendo madre y atravesando enormes dificultades para lograr que la Justicia garantizara la cuota alimentaria de su hija, tomó una decisión que marcó su futuro profesional: "Algún día yo voy a estar del otro lado", se prometió.

Claudio Espinoza

En 2018 comenzó a estudiar abogacía. Desde entonces no paró: se recibió de abogada, martillera y corredora pública, estudió periodismo en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, se formó en arteterapia y actualmente cursa una maestría en Género y Políticas Públicas y un doctorado en Ciencias Sociales.

Moirú: transformar la vulnerabilidad en protagonismo

La semilla de su trabajo social nació entre 2012 en Loncopué, cuando trabajaba en una escuela y, al llegar diciembre, una alumna le preguntó qué iba a comer durante el verano hasta que volvieran a empezar las clases. Evelin redactó un proyecto, gestionó fondos municipales y armó el comedor de verano "Pasitos" junto a un grupo de amigos.

Ya radicada definitivamente en Neuquén capital, la iniciativa creció, tomó estructura y se consolidó como la Asociación Civil sin fines de lucro Moirú, cuya personería jurídica obtuvo en 2023.

Hoy, su base operativa funciona en La Minga, un predio cedido por una empresa recuperadora de metales en Colonia Rural Nueva Esperanza. Allí montaron dos contenedores marítimos: uno funciona como aula equipada con computadoras para capacitación tecnológica y otro como depósito para el banco de alimentos, ropa, útiles escolares y un banco de elementos ortopédicos.

Bajo la premisa de que las familias en situación de crisis socioeconómica no son "meras receptoras" sino protagonistas de su propio cambio, Moirú trabaja en red con el Municipio, el Gobierno provincial, clubes deportivos, bibliotecas populares e iglesias, extendiendo su alcance hacia sectores como la toma 7 de Mayo, Centenario, Vista Alegre, Senillosa, Zapala y Aguada San Roque.

Claudio Espinoza

Según contó Evelin la organización ofrece cursos de computación básica, también herramientas de diseño en Canva y redes sociales para brindar salida laboral rápida. Le enseñaron a muchas mujeres que nunca habían tocado una computadora a diseñar currículums y hoy ofrecen ese servicio a sus vecinos.

También trabaja como replicadora de la Ley Micaela, Evelin encabeza talleres de prevención de violencias, acompaña el proyecto de casa de mujeres que están en proceso de revinculación familiar, dispositivo de bajo umbral del Hospital Castro Rendón y sostiene "El Escuchadero", un espacio de contención directa y asesoramiento jurídico en el basural, además de ser voluntaria en la parroquia María Madre de la Iglesia de Alta Barda, donde mensualmente se brindan 250 viandas a las familias del basural.

El sueño del colectivo itinerante

La gala final del Premio Abanderados se emitirá por la pantalla de El Trece, donde se definirán dos importantes aportes económicos para los proyectos: un premio de 20 millones de pesos elegido por el voto del público y otro de 12 millones otorgado por una fundación patrocinadora.

Para Evelin, el reconocimiento ya es un triunfo colectivo de todas las organizaciones neuquinas que trabajan en alianza. Sin embargo, tiene un objetivo claro en caso de obtener los fondos: comprar un colectivo para transformarlo en un aula y sala de salud itinerante.

La asociación ya cuenta con las computadoras y una camilla médica listas para equipar la unidad. La meta es llevar la capacitación digital y la atención primaria directamente a los parajes y barrios más alejados de la provincia.

"Yo también aprendo todos los días de las personas con las que trabajamos. Me siento honrada y afortunada de poder compartir en su mesa y en sus hogares", aseguró Evelin.

Quienes deseen sumarse como voluntarios o realizar donaciones -actualmente necesitan heladeras, ropa de cambio de estación, alimentos para las cajas navideñas y útiles escolares de cara al ciclo lectivo- pueden contactarse a través de las redes sociales de Asociación Civil Moirú en Neuquén. "Yo creo que tengo que ser servidora. Mucho me dio la vida, Dios me dio mucho y es lo que yo quiero dar para el resto", concluyó.