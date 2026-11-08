La promoción de 1976 del colegio Don Bosco se reunió para celebrar medio siglo de egresados

Los exalumnos repasaron sus años de secundaria y las experiencias compartidas. También recordaron a los docentes y compañeros que ya no están.

Hay recuerdos que sobreviven al paso del tiempo y que, cuando vuelven a compartirse, parecen acercar todo aquello que quedó atrás. Este último sábado 7 de noviembre, un grupo de exalumnos se reunió para brindar por los 50 años de egresados, rememorar las anécdotas de la adolescencia y recordar a quienes formaron parte de aquel recorrido.

Corría el año 1976, 48 estudiantes del colegio Don Bosco de Neuquén terminaron el secundario en la undécima promoción del establecimiento. Tenían 17 o 18 años y estaban a punto de comenzar una etapa nueva, sin saber todo lo que les tocaría atravesar. Medio siglo después, sus vidas tomaron caminos diferentes, pero la experiencia compartida en aquellas aulas sigue siendo un punto de encuentro.

La cena fue la oportunidad para volver sobre las historias que los acompañan desde entonces: los profesores que dejaron su huella, las competencias deportivas, las misiones a la Cordillera y aquel viaje de egresados a Bariloche que organizaron por su cuenta. Pero también, para celebrar el vínculo que todavía los mantiene unidos y conmemorar a aquellos que ya no están.

Don Bosco: una promoción que hizo historia

En aquel entonces, el Colegio Don Bosco de Neuquén era muy diferente al que se conoce hoy. La promoción que egresó en 1976 tenía una particularidad: los terceros A y B se habían unificado en cuarto año y, de esa unión, surgió un curso de 48 alumnos, una cifra inusual que, según recuerdan sus integrantes, convirtió a ese grupo en la promoción más numerosa que había tenido hasta entonces la institución.

El acto de egreso se realizó, como era tradición, en la galería del establecimiento. La despedida estuvo a cargo de la profesora Graciela Otaño y del rector Adolfo Fernández. En representación de sus compañeros, José Antonio "Pepe" Paramio tomó la palabra para cerrar una etapa que había comenzado muchos años antes, para algunos incluso en primer grado.

Pero la vida en el Don Bosco iba mucho más allá de las clases y los exámenes. Los exalumnos recuerdan un colegio ubicado prácticamente en el límite del pueblo, en una Neuquén muy diferente a la actual. Alrededor todavía había grandes espacios abiertos y las costumbres cotidianas tenían otro ritmo: se estudiaba con libros, se escribía con lapicera y la información se buscaba en las bibliotecas.

Sin celulares ni internet, buena parte de la vida social transcurría en los patios y los recreos. Era el momento de conversar, jugar a la pelota y compartir con los compañeros, entre bromas y anécdotas que después se prolongaban fuera del horario escolar. Las formas de comunicarse cambiaron con el paso de las décadas, pero para aquella promoción, esos pequeños momentos también forman parte de una etapa que todavía recuerdan con cariño.

Los profesores que dejaron su huella

Al pensar en aquellos años, los egresados no solo recuerdan las materias y las actividades que compartían, sino también a las personas que los acompañaron durante su paso por el colegio. Los sacerdotes salesianos ocupan un lugar especial en esa memoria, por la cercanía y los valores que transmitían dentro y fuera del aula.

Entre ellos mencionan a Juan Gregui, fundador del establecimiento; Santiago Samuel Sarriegui; Adolfo Fernández, conocido como el "Padre Fito"; Lorenzo García; Rafael Picardi; Friedich; Cibien y Savinp, junto a otros salesianos que formaron parte de aquella comunidad educativa.

El recuerdo también alcanza a Hermelinda Arias, a quien todos conocían como Herme, la histórica portera del colegio. Entre los docentes de primaria aparecen Silvio De La Torre, José De La Torre, Pedro Vicente Cantarutti, Delia Paglialunga de Ortega, Ana Jurado, Olga Rodríguez Segat, María Teresa Lisazoain, Susana Inés Villegas de Azar, Susana Cortés y Benicio Revelant.

En la secundaria, la lista incluye a Graciela Otaño, Héctor Lombera, María del Lanzo, recordada como Madame Pachini; Héctor Rozados, Juan Carlos Rocca, Carlos Urrere, Guillermo Viola y Juan Carlos Leonetti, entre otros profesores que acompañaron a aquella promoción durante su adolescencia.

"Después de cincuenta años algunos nombres pueden escapar, porque la memoria suele olvidar un dato y, sin embargo, conservar intactos una voz, un gesto frente al pizarrón o una anécdota de aquellos días", escribieron los egresados.

Más allá de la formación académica, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la paciencia y el diálogo fueron algunos de los valores que, según recuerdan, formaron parte de esa educación.

Un viaje a Bariloche organizado a pulmón

Como ocurre con tantas promociones, el viaje de egresados es el momento más esperado y penetra en la memoria de quienes pudieron vivirlo. Para este grupo de alumnos del Don Bosco, la elección de Bariloche fue el resultado de una votación. Durante los años anteriores, habían organizado distintas actividades para reunir los fondos necesarios.

Pero llegar al destino implicó mucho más que preparar las valijas. Los propios alumnos tuvieron que conseguir el transporte, realizar las contrataciones y resolver buena parte de los detalles. Como casi todos eran menores de edad, el alumno Emilio Martín, que acababa de cumplir 18 años, asumió la responsabilidad legal de firmar todos los contratos.

La experiencia quedó como una muestra de la autonomía con la que tuvieron que organizarse para concretar aquel viaje. También fue parte de una etapa en la que las amistades, las actividades compartidas y las últimas semanas de secundaria empezaban a mezclarse con la expectativa por todo lo que vendría después.

Pero Bariloche no fue la única experiencia que vivieron como grupo. Las competencias deportivas intercursos y las misiones a la Cordillera también ocupan un lugar importante entre los recuerdos de aquellos años. Durante una semana, las clases daban paso a más de quince disciplinas, desde fútbol y básquet hasta tenis de mesa y ajedrez. Todos los estudiantes participaban y cada uno encontraba su lugar, sin que el resultado fuera lo más importante.

Las misiones, por su parte, les permitían conocer otras realidades y compartir experiencias con comunidades cordilleranas. Eran aprendizajes que trascendían el aula y que, junto con los torneos, los viajes y la convivencia cotidiana, contribuyeron a construir el sentido de pertenencia que todavía hoy conservan.

Una promoción marcada por la dictadura

Cuando los 48 estudiantes terminaron la secundaria, Argentina atravesaba uno de los períodos más duros de su historia. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 había inaugurado la última dictadura militar, una realidad que tuvo consecuencias directas en la comunidad educativa y en las familias de algunos compañeros.

En medio de ese contexto, los alumnos transitaban las preocupaciones propias de la adolescencia: las clases, las amistades, el viaje de egresados y la incertidumbre por el futuro. Sin embargo, algunos hechos de aquel año quedaron ligados para siempre a la historia de la promoción.

Uno de ellos fue la muerte de Juan Carlos Leonetti, quien había sido profesor de Física del curso en cuarto año y falleció el 19 de julio de 1976 durante un enfrentamiento armado. Meses después, el 23 de diciembre, desapareció Oscar Ragni, hermano de Edgardo, uno de los egresados.

Son episodios que forman parte de la memoria de esa generación y que muestran cómo la violencia política también atravesó sus vidas y las de su entorno. "Era complicado. Fue una época dura que fuimos transitando. Pero al tener raíces fuertes como tuvimos, pudimos llegar hasta acá", recuerda Alex Valdez, uno de los alumnos.

Medio siglo después, una celebración para volver a encontrarse

Aunque a lo largo de los años algunos mantuvieron el contacto y otros fueron perdiendo el vínculo, los 50 años de egresados se convirtieron en una oportunidad especial para volver a reunir a aquella promoción. Durante 2026, los encuentros se multiplicaron y permitieron recuperar anécdotas, compartir tiempo juntos y ponerse al día después de tanto camino recorrido.

Uno de los primeros encuentros fue una escapada a Caviahue, durante el otoño, en la que participaron entre 12 y 15 compañeros que viajaron en sus propios vehículos y compartieron el fin de semana. En julio, alrededor de veinte egresados volvieron a reunirse para almorzar, mientras que la cena del sábado fue pensada como el cierre de las celebraciones por el aniversario.

El contacto se sostiene a través de un grupo de WhatsApp en el que participan alrededor de 36 de los 48 integrantes de la promoción. Aunque no todos siguen en comunicación y algunos viven lejos, ese espacio les permite mantenerse al tanto de sus vidas y organizar nuevas oportunidades para encontrarse.

La celebración también tiene un lugar para quienes ya no están. Pedro (Miki) Mendaña, Luis (Like) Oldano, Miguel Edelman, Edgardo (Zurdo) Ragni, Rodolfo (Pacho) Pachetti y Carlos Romero forman parte de los nombres que los egresados recuerdan al reconstruir la historia compartida.

Los 48 egresados de la promoción '76

El país cambió, el colegio cambió, el mundo cambió y ellos también. Pero los recuerdos de aquel camino compartido permanecen intactos. “Cincuenta años después, el tiempo hizo lo suyo con casi todo, menos con la memoria de haber compartido el camino”, aseguran.