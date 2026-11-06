Zona Franca Zapala: se viene una planta compactadora de alfalfa para exportar a Asia y Medio Oriente

Esta semana empezaron los trabajos para su instalación, a cargo de la firma Desierto Verde. El intendente y funcionarios municipales recorrieron la zona.

El crecimiento que viene mostrando la Zona Franca Zapala (ZFZ) en este 2026, sumó esta semana un nuevo hito, con el inicio de los trabajos para la instalación de una planta de compactación de fardos de alfalfa, que se exportarán, a través de puertos chilenos, a mercados asiáticos y de Medio Oriente.

Se trata de la inversión que realizará la firma Desierto Verde , que también lleva adelante un ambicioso proyecto agropecuario en la zona de Picún Leufú.

La empresa ya comenzó la instalación del cerco perimetral en el predio de una hectárea, donde se montará una nave de 3200 metros cuadrados, con incorporación de equipamiento y maquinaria con tecnología de última generación.

Durante el miércoles se realizó una recorrida para verificar los avances de los trabajos, de la que participaron el intendente, Carlos Koopmann; el gerente de operaciones de la ZFZ, Lorenzo Vidal; el gerente de Desierto Verde, Lucas Sandoval; y la secretaria de Gobierno y representante del municipio en el Comité de Vigilancia, Belén Aragón.

En relación a las características del proyecto, Sandoval explicó que “nuestra empresa produce heno de alfalfa, de gran calidad, que es muy demandado en el exterior, especialmente en los mercados asiáticos, como es el caso de Japón y Corea, y también de Medio Oriente”. Y agregó que “la ubicación estratégica de la ciudad nos permitirá acceder a los puertos de Chile, a través del paso Pino Hachado”.

“Con la instalación de esta planta en Zapala vamos a realizar la compactación de fardos de esta materia prima, logrando un mejor rendimiento en lo que a fletes se refiere, especialmente el marítimo”, Lucas Sandoval. “Con la instalación de esta planta en Zapala vamos a realizar la compactación de fardos de esta materia prima, logrando un mejor rendimiento en lo que a fletes se refiere, especialmente el marítimo”, Lucas Sandoval.

Sandoval estimó que la construcción de la planta “estará finalizada entre julio y agosto de 2027”, acotando que “planificamos llegar a la escala de mayor producción en un periodo de 3 a 4 años, proyectando entre 30 y 50 mil toneladas anuales”.

Además se encargó de remarcar que “tanto en lo que se refiere a la mano de obra que se pueda generar con el funcionamiento de la planta, como en la contratación de los servicios que necesitemos, se dará prioridad a la mano de obra local y a las empresas locales”.

Koopmann, por su parte, remarcó que “la llegada de esta nueva inversión, nos demuestra claramente que Zapala se proyecta como puerta al Pacífico”, destacando el explosivo crecimiento que la ZFZ registró en el último año, recordando que “en 2025 teníamos 7 empresas autorizadas a operar, y ahora ya tenemos 28, con varios proyectos que están en la etapa final de aprobación de parte del Comité de Vigilancia”.

En ese sentido, señaló que “la gran mayoría de las empresas que ingresaron lo hicieron con la categoría de usuarios indirectos, porque depositan sus mercaderías en los galpones de la concesionaria, y están vinculadas a los servicios petroleros, a partir del desarrollo de Vaca Muerta”, agregando que “esta inversión que realiza Desierto Verde es en condición de usuario directo y además es el primer proyecto vinculado a la producción agropecuaria”.

Finalmente, Vidal manifestó que “las empresas están comenzando a detectar la excelente oportunidad que representa instalarse en la ZFZ, donde se combinan beneficios impositivos con las ventajas logísticas, por la ubicación estratégica que tiene la ciudad”.