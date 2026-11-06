Habrá venta de chivitos y productos regionales en el Mercado Concentrador: fechas y horarios

La Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvu traerá sus productos para llegar directo al público. También habrá productores de chocolatería, embutidos, chacinados y ahumados.

El Mercado Concentrador del Neuquén abrirá sus puertas los próximos sábados y se podrán adquirir chivitos del norte neuquino. También habrá productores de chocolatería, embutidos, chacinados y ahumados.

El predio abrirá tanto este sábado 7 como el próximo 14 de noviembre, de 9 a 13. La iniciativa se lleva adelante desde hace un par de meses con el objetivo de ampliar las posibilidades de compra para quienes, por cuestiones laborales o de disponibilidad horaria, no pueden concurrir durante los días habituales de atención.

Quienes concurran este sábado podrán adquirir Chivito Criollo del Norte Neuquino y escabeche de ajo, cuya comercialización estará a cargo de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvu.

Sin embargo, de esta jornada especial también participarán productores neuquinos de otros rubros, como chocolatería, embutidos, chacinados y ahumados.

El presidente del Mercado Concentrador del Neuquén, Diego Molina, explicó que la decisión surgió a partir de las consultas que reciben a través de las redes sociales y otros canales de comunicación. Muchas personas preguntaban por los días y horarios de atención y por la posibilidad de realizar compras directamente en el predio.

Además, destacó que estas jornadas permiten sumar a productores neuquinos y ofrecerles un espacio para comercializar sus productos, completar la cadena de venta y acercar su producción directamente al consumidor.

La propuesta continuará en diciembre y la intención es sostener la apertura durante los primeros dos sábados de cada mes, ampliando los canales de comercialización y fortaleciendo el vínculo entre la producción regional y las familias neuquinas.

Qué más hacer este finde en Neuquén

Para disfrutar este fin de semana largo en Neuquén, hay otras dos propuestas atractivas. Por un lado, la llegada del 33° Encuentro Nacional de Artesanos y Fiesta del Arte Popular Callejero. El evento, que empezó este jueves y se extenderá hasta el lunes, congrega a artesanos y artesanas de todo el país en un clásico paseo que promete atraer a multitudes de la capital y localidades vecinas. Se lleva adelante en plena Avenida Argentina.

El evento reúne una amplia diversidad de rubros —como cuero, madera, metal, cerámica y textil— elaborados por hacedores que viajan desde provincias como Misiones, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos y distintos puntos de la Patagonia.

La feria está abierta al público de manera continua desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, extendiendo su horario durante el fin de semana. Además, para facilitar el recorrido peatonal y el disfrute familiar, el tramo de la avenida se convertirá en peatonal.

Omar Novoa

Por otro lado, Neuquén recibe por primera vez al Encuentro Nacional de Juegos de Mesa (ENJM) en su 15° edición. La cita federal más importante del sector lúdico en la Argentina se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, desde este viernes y hasta el domingo, en las instalaciones del Centro de Convenciones Domuyo, en la Isla 132.

El evento, que se caracteriza por ser de acceso libre y gratuito, convoca de manera anual a jugadoras, jugadores, diseñadores, ilustradores, editoriales, tiendas, clubes y organizaciones de todo el país. La iniciativa tiene como objetivo central promover, celebrar y democratizar el acceso a la cultura lúdica en un entorno inclusivo, participativo y profundamente intergeneracional.

Durante los tres días se desplegará un amplio abanico de actividades gratuitas que contemplan talleres, charlas sobre desarrollo, mesas de juego libre, instancias para probar prototipos en fase de diseño, espacio para juegos de rol y torneos oficiales, orientados tanto a aficionados experimentados como a quienes se acercan por primera vez al universo de los juegos de mesa modernos.