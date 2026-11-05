Nadia Márquez fue anfitriona de una "jornada política" con profesionales, Karina Milei y Martín Menem

La actividad reunió a 100 profesionales de Neuquén y Salta e incluyó exposiciones sobre gestión estatal, reuniones con funcionarios y recorridas por organismos nacionales.

Karina Milei y Martín Menem participaron de una jornada política con dirigentes y profesionales de Neuquén

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, encabezaron una jornada de formación y gestión pública que reunió a 100 profesionales de Neuquén y Salta. El encuentro tuvo como anfitriona a la senadora nacional Nadia Márquez y contó con la participación de legisladores y funcionarios del Gobierno nacional.

La actividad incluyó una agenda de capacitación legislativa, exposiciones sobre las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei y reuniones con integrantes de distintas áreas del Ejecutivo. También se realizaron visitas institucionales al Congreso de la Nación, al Ministerio de Salud y a la sede de YPF.

Durante el encuentro, Karina Milei destacó el crecimiento de La Libertad Avanza y la importancia del trabajo territorial para consolidar el proyecto político del oficialismo. En ese sentido, convocó a los participantes a involucrarse en la difusión de las ideas del espacio y a fortalecer la presencia en cada localidad.

La funcionaria también hizo referencia a la posibilidad de que Javier Milei busque la reelección presidencial. "Vamos a lograr la reelección de Javier y la transformación de Argentina", afirmó ante los asistentes.

Por su parte, Martín Menem puso el acento en el crecimiento del espacio político y en las medidas de desregulación que lleva adelante el Gobierno nacional. Durante su intervención, destacó el trabajo del ministro Federico Sturzenegger y mencionó que ya se eliminaron 18.000 regulaciones.

El titular de la Cámara baja también hizo referencia a los cambios vinculados con el sector energético y al impacto que, según sostuvo, tuvieron las medidas adoptadas por el Gobierno en la producción y las exportaciones argentinas.

La senadora Nadia Márquez, quien estuvo a cargo de recibir a la delegación, resaltó el trabajo que vienen realizando los equipos políticos en la provincia. "Estamos trabajando con compromiso y convicción para consolidar el crecimiento en cada rincón de nuestra provincia y de todo el país, fortalecer nuestros equipos y seguir impulsando el proyecto de transformación que lidera el presidente Javier Milei", expresó.

La jornada contó además con la presencia de los senadores nacionales Pablo Cervi, Emilia Orozco y Guzmán Coraita, y de los diputados nacionales Gastón Riesco, Silvana Giudici, Carlos Zapata y Julio Moreno Ovalle.

Entre los expositores estuvieron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial, Javier Gravier; y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, entre otros integrantes del gabinete nacional.

Una agenda con actividades en el Congreso y el Ministerio de Salud

Las actividades comenzaron con una exposición sobre técnica legislativa a cargo de Francisco Tomassino Zelaya, secretario parlamentario del bloque de La Libertad Avanza, y la participación de la diputada nacional Silvana Giudici.

Luego, el vocero presidencial Adrián Ravier presentó un informe sobre los principales resultados de la gestión nacional. Tras esa exposición, los participantes realizaron una visita guiada por el Congreso de la Nación, donde pudieron conocer el funcionamiento de la institución y sus principales espacios.

La agenda continuó en el Ministerio de Salud, donde la delegación mantuvo reuniones con el ministro Mario Lugones y otros funcionarios de la cartera. También participaron el secretario nacional de Discapacidad, Diego Masaragian; el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano; el secretario de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, Roberto Moro; y el secretario de Gestión Sanitaria, Saúl Flores.

Durante esos encuentros se presentaron las principales políticas y líneas de trabajo de cada área, en un espacio destinado al intercambio entre los funcionarios y los profesionales que llegaron desde las dos provincias.

La visita a YPF y el cierre de la jornada

Por la tarde, una parte de la delegación se trasladó a las instalaciones de YPF, donde fue recibida por el director ejecutivo de Asuntos Públicos, Federico Mancuso, y el gerente de Asuntos Públicos Corporativos, Pablo Camusso.

La actividad permitió conocer aspectos del trabajo de la compañía y mantener un encuentro con sus representantes. Posteriormente, la agenda continuó en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se desarrolló la plenaria de Gestión Pública y Legislativa.

En ese espacio, Federico Sturzenegger expuso sobre la revisión del funcionamiento del Estado, las medidas de desregulación y la administración de los recursos públicos. Su presentación se sumó a las distintas instancias de capacitación e intercambio previstas durante el encuentro.

El cierre estuvo marcado por la participación de Karina Milei y Martín Menem, quienes compartieron el último tramo de la jornada con los asistentes.

A modo de balance, Nadia Márquez destacó la importancia de fortalecer los equipos y sostener el trabajo político en el territorio. La senadora expresó su respaldo al rumbo del Gobierno nacional y aseguró que el espacio continuará trabajando para ampliar su presencia en Neuquén y en el resto del país.

La convocatoria reunió a dirigentes, legisladores, funcionarios y profesionales en una agenda que combinó formación institucional, intercambio con autoridades nacionales y actividades vinculadas con distintas áreas de la administración pública.