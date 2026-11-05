Mundo La Mañana Europa Alerta por nuevas amenazas de bomba en Europa: más de 10 vuelos desviados y aterrizajes de emergencia

Las amenazas han puesto en alerta la seguridad en ocho países este jueves. Qué se sabe hasta el momento. Agregar LM Neuquén a







Francia, Italia, Bulgaria, Bélgica, Austria, República Checa y Rumanía tuvieron que activar los protocolos de seguridad.

Una nueva oleada de amenazas de bomba se registran este jueves en Europa, que han obligado a las autoridades a desviar 13 vuelos y a realizar aterrizajes de emergencia en varios países. Todo esto ocurre dos días después la amenaza de bombas a otros nueve vuelos en países europeos.

En las últimas horas, Francia, Italia, Bulgaria, Bélgica, Austria, República Checa y Rumanía tuvieron que activar los protocolos de seguridad.

De acuerdo a lo publicado por medios europeos, las amenazas estaban dirigidas contra varios aviones comerciales y ha provocado este jueves alteraciones en el tráfico aéreo europeo, con aterrizajes de emergencia y operaciones de seguridad en distintos países.