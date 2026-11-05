Alerta por nuevas amenazas de bomba en Europa: más de 10 vuelos desviados y aterrizajes de emergencia

Las amenazas han puesto en alerta la seguridad en ocho países este jueves. Qué se sabe hasta el momento.
Una nueva oleada de amenazas de bomba se registran este jueves en Europa, que han obligado a las autoridades a desviar 13 vuelos y a realizar aterrizajes de emergencia en varios países. Todo esto ocurre dos días después la amenaza de bombas a otros nueve vuelos en países europeos.
En las últimas horas, Francia, Italia, Bulgaria, Bélgica, Austria, República Checa y Rumanía tuvieron que activar los protocolos de seguridad.
De acuerdo a lo publicado por medios europeos, las amenazas estaban dirigidas contra varios aviones comerciales y ha provocado este jueves alteraciones en el tráfico aéreo europeo, con aterrizajes de emergencia y operaciones de seguridad en distintos países.
Según se conoció, hasta el momento no se confirmado la presencia de artefactos explosivos en ninguno de los aviones.
Uno por uno, los vuelos que recibieron amenazas de bomba
- Francia: un vuelo de Aer Lingus que cubría la ruta entre Dublín y Roma, el EI402, fue desviado como medida de precaución y aterrizó sin incidentes en la base aérea de Évreux, a unos 100 kilómetros al oeste de París. A bordo viajaban 151 pasajeros y seis tripulantes, que resultaron ilesos. Tras el aterrizaje, equipos especializados en desactivación de explosivos comenzaron a inspeccionar la aeronave.
- Bélgica: un avión de la aerolínea polaca LOT que viajaba desde Varsovia hacia Bruselas aterrizó sin inconvenientes en el aeropuerto de Zaventem después de recibir una alerta de seguridad. La compañía confirmó que la amenaza no había sido verificada y se activaron los protocolos correspondientes para revisar la aeronave.
- Austria: dos vuelos recibieron amenazas de bomba y aterrizaron en Viena. El primero, operado por Jettime para Finnair, había partido desde Helsinki. El segundo pertenecía a Wizz Air y cubría la ruta entre Milán-Malpensa y Varsovia. Ambos aterrizajes se desarrollaron con normalidad, según informaron las compañías.
- Italia: tres aeronaves estuvieron involucradas en alertas de seguridad. Un vuelo de Finnair con destino a Roma aterrizó tras recibir una amenaza y fue escoltado por la Fuerza Aérea italiana. Además, un avión de Aegean Airlines procedente de Tesalónica y otro de Ryanair que había despegado de Oporto llegaron sin contratiempos al aeropuerto de Milán-Malpensa. Allí, la policía y especialistas en explosivos inspeccionaron los equipajes y las aeronaves.
- Bulgaria: tres vuelos de Ryanair con destino a Bulgaria, procedentes de Madrid, Londres y Copenhague, recibieron falsas amenazas de bomba. Los aviones que partieron de Madrid y Copenhague aterrizaron en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía, donde fueron trasladados a sectores aislados y se evacuó a los pasajeros para revisar el equipaje y las aeronaves. El vuelo procedente de Londres fue desviado al aeropuerto de Plovdiv, a unos 120 kilómetros de la capital, donde se aplicaron los mismos procedimientos. Las autoridades confirmaron que no se encontraron explosivos.
- República Checa: cuatro aviones que se dirigían a Praga recibieron amenazas de bomba. La policía checa activó los protocolos de seguridad y se preparó para los aterrizajes, aunque consideró que las alertas tenían baja credibilidad. Una vez que las aeronaves llegaron al aeropuerto, fueron inspeccionadas y no se encontraron artefactos explosivos.
- Rumania: un vuelo de Wizz Air que cubría la ruta entre Milán y Bucarest recibió una amenaza de bomba durante el trayecto. La aeronave aterrizó sin inconvenientes en la capital rumana y fue revisada por especialistas. La agencia de inteligencia del país confirmó que la amenaza había sido desactivada tras la inspección.
Te puede interesar...
Leé más
Cayó del séptimo piso en un hotel y murió: un video muestra el momento previo a la tragedia
Creyó que mantenía una relación con Pablo Alborán y sufrió una estafa millonaria
Cómo quedó el Congreso de Estados Unidos tras la victoria demócrata y el fin del dominio republicano
-
TAGS
- Europa
- vuelos
- Amenaza de bomba
Noticias relacionadas