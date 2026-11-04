"Si no es mía, no es de nadie": mataron a puñaladas a una mujer en el café donde trabajaba

Un hombre de 63 años atacó a la empleada, de 23, tras una discusión. El agresor fue capturado e internado tras autolesionarse.

La víctima fue atacada a puñaladas en el comercio donde trabajaba en Santander, Colombia.

Una joven de 23 años fue asesinada de varias puñaladas en el café en el que trabajaba. El salvaje ataque fue perpetrado por un hombre de 63 años que la acosaba y que fue detenido.

El episodio ocurrió en un local ubicado sobre la ruta que comunica a San Gil con Socorro, en el departamento colombiano de Santander . La víctima, identificada como Paula Carley Coca Murcia , se encontraba recostada en una hamaca, cuando el agresor ingresó e inició una discusión.

Según quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio y en las declaraciones recolectadas por la Policía, el atacante la agredió de manera directa utilizando un arma blanca en repetidas oportunidades.

En video quedó registrado el feminicidio de Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, en el municipio de Pinchote, Santander.



La joven fue atacada por un sujeto cuando se encontraba trabajando en una cafetería. pic.twitter.com/AS9YDBiaRC — Mauricio Vanegas (@Marovaan) November 3, 2026

Tras recibir las heridas, la joven logró descender de la hamaca y se incorporó sobre sus pies para constatar sus lesiones. Sin embargo, pocos segundos después se desvaneció sobre el piso del establecimiento a causa de la pérdida de sangre.

La desesperación en el comercio y el traslado al hospital

Tras el ataque perpetrado a plena luz del día, los testigos alertaron a los servicios de emergencia e iniciaron el traslado inmediato de la víctima hacia un centro de salud de mayor complejidad.

La joven ingresó de urgencia a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en el municipio vecino de San Gil, donde los profesionales médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarla.

Mientras tanto, el presunto agresor intentó alejarse de la escena del crimen a pie, pero fue localizado a los pocos minutos por personal de la Policía Nacional en un operativo dispuesto en las inmediaciones.

Un sospechoso fue detenido momentos después del crimen: presentaba autolesiones y fue internado.

Al encontrarlo, las autoridades constataron que el sospechoso presentaba heridas provocadas por él mismo, por lo que fue aprehendido y derivado bajo custodia policial a un centro asistencial para recibir atención médica.

"El individuo presenta lesiones ante su captura. El capturado junto a los elementos materiales probatorios fueron puestos a disposición de la Fiscalía", señalaron las autoridades policiales según citaron medios locales.

La aterradora frase del sospechoso

El atacante intentaba entablar una relación sentimental con la joven desde hacía tiempo, pero ella lo rechazaba debido a que se encontraba en pareja y abocada a sus proyectos personales.

"Si no es mía, no es de nadie", fue la frase que dijo el agresor durante el ataque en el local comercial, según indicaron los testigos.

La víctima se había graduado recientemente como tecnóloga en Investigación Policial y mantenía la aspiración profesional de incorporarse a las filas de la Policía Nacional de Colombia.

Según testigos, la joven que fue asesinada a puñaladas había rechazado mantener una relación sentimental con el agresor.

Frente a la repercusión pública del caso, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, junto con la titular de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, Waleska Quintero, emitieron un comunicado de rechazo formal en el que solicitaron prioridad en el trámite judicial.

"Rechazo este tipo de acciones de violencia contra las mujeres, les pido las autoridades lograr esclarecer lo más rápido posible", declaró Waleska Quintero, al tiempo que la Gobernación de Santander habilitó los canales institucionales para la activación de rutas de protección ante casos de agresión física o psicológica y exigió a las autoridades que "adelanten las investigaciones correspondientes y esclarezcan lo ocurrido en el menor tiempo posible".

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía General de la Nación, organismo encargado de formular los cargos y llevar adelante la investigación penal.