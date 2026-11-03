Un auto atropelló a dos bicipolicías que realizaban patrullajes en el barrio Belgrano

El accidente tuvo lugar en la intersección de calles Libertad y Bahía Blanca, en Neuquén. Tuvieron que cortar la circulación de tránsito en la zona.

Una conductora vivió una pesadilla durante la tarde del lunes. Es que no sólo provocó un accidente de tránsito , sino que las víctimas son dos bicipolicías . Como consecuencia, la circulación de vehículos tuvo que ser interrumpida y se requirió la presencia de una ambulancia del SIEN , la cual trasladó a uno de los uniformados al hospital .

Una testigo que se encontraba en el lugar de los hechos contó en diálogo con LM Neuquén que todo sucedió minutos antes de las 16 horas en la intersección de las calles Libertad y Bahía Blanca, en el barrio Belgrano . En estas circunstancias, una mujer que conducía un auto Ford Ka color blanco embistió a dos policías que realizaban un patrullaje preventivo a bordo de sus bicicletas.

Como consecuencia, uno de los policías quedó tendido sobre la calzada, inmovilizado, hasta que llegó una ambulancia del SIEN para brindarle atención médica en el momento y luego trasportarlo hacia el hospital. "Cuando lo cargaron se agarraba un brazo, como adolorido", agregó. El segundo involucrado no sufrió heridas y no requirió de asistencia.

Para las 16.20, el personal sanitario se retiró del lugar y se liberó el tránsito. La conductora, en tanto, permaneció sentada en el cordón durante todo el procedimiento. Allí se recabaron sus datos personales y se iniciaron las actuaciones correspondientes a este tipo de incidentes.

Según explicó la joven que se encontraba en la zona y presenció el operativo, el auto circulaba por calle Libertad, en tanto que los policías habrían estado transitando por la bicisenda de calle Bahía Blanca.

Si bien no hay información sobre el estado de salud actual de los uniformados, se corroboró que ambos están fuera de peligro.

Un hombre fue trasladado al hospital tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto

Un hombre debió ser trasladado al hospital tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto. El hecho ocurrió en la localidad de Centenario y debió intervenir personal de la Policía de Neuquén. Afortunadamente, el único lesionado ese encuentra fuera de peligro.

El accidente de tránsito se registró el miércoles 28 de octubre alrededor de las 17.30 horas en el barrio Juan Manuel de Rosas, en la esquina de las calles Cuba y Lago Correntoso.

En este sentido, detallaron que por calle Cuba transitaba una Fiat Strada color negro, la cual era conducida por un hombre de 40 años, y quien intentaba girar hacia Correntoso. En estas circunstancias terminó impactando contra una motocicleta Mondial Dax 70 cc en la que iba otro sujeto, de 42 años.

Gentileza Centenario Digital

Si bien el motociclista llevaba el casco colocado, sufrió algunos golpes en su cuerpo y fue asistido por personal del Hospital Natalio Burd, que procedió luego a trasladarlo en una ambulancia para una mayor atención.

Por su parte, el conductor de la camioneta no presentaba lesiones y el test de alcoholemia que le realizaron efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera dio resultado negativo.

Los dos rodados fueron secuestrados preventivamente. La intervención policial se extendió hasta pasadas las 18:30 horas en el lugar y no se registraron mayores inconvenientes para los vehículos que transitaban por ese sector.