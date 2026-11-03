Una por una, quiénes eran las víctimas del avión que se estrelló en Florida

Confirmaron la identidad de los ocupantes de la aeronave que cayó en Estados Unidos. Los pasajeros, la tripulación y el dolor de las familias.

Entre las víctimas de la caida del avión estuvieron un empresario tecnológico, su esposa, relacionista pública y ceramista, y sus dos hijos.

Un reconocido empresario tecnológico, su núcleo familiar, allegados y los dos pilotos fueron las nueve personas que murieron en el avión que se estrelló el domingo en Florida, Estados Unidos .

A través de un comunicado, las familias informaron que entre los pasajeros se encontraba el empresario Adam Robinson , fundador y director ejecutivo de las firmas RB2B y Retention.com, y exintegrante de entidades financieras como Barclays y Lehman Brothers, junto a su esposa Helen Sharp , profesional de las relaciones públicas y ceramista.

En la misma aeronave viajaban sus dos hijos pequeños , Emma, de 4 años, y Charlie, de 2, además de Anita Maria Cetina , quien se desempeñaba como la niñera de los menores.

El grupo familiar compartió el vuelo junto a Rachael Reed y Charmi Fehr, al parecer amigos de la familia, quienes completaban la nómina de pasajeros que tenía como destino final las islas Bahamas.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida.



The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. pic.twitter.com/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

El equipo de tripulación del avión, en tanto, estaba integrado por el capitán Jeffrey Gregory, de 55 años, profesional que prestó servicios en la compañía de chárter East Coast Jets, y por la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, joven de origen brasileño radicada en el estado norteamericano.

"El corazón roto", el dolor de los familiares de las víctimas

En el comunicado publicado en las redes sociales para despedir a sus seres queridos, los allegados de las víctimas expresaron todo su dolor por el accidente fatal.

"Con el corazón roto, nuestras familias compartieron que Adam y Helen, sus hijos Emma y Charlie, Rachael y Charmi, y Anita Maria Cetina estuvieron entre los que se perdió en el vuelo que cayó cerca de Greenacres, Florida, el 1 de noviembre", confirmaron en la primera parte de la nota publicada en redes sociales.

En el texto, remarcaron también la dedicación de la pareja para con sus hijos: "Adam y Helen eran padres devotos, y Emma, 4, y Charlie, 2, eran la luz de sus vidas".

"Adam y Helen fueron el amor que durará para siempre. Su calidez, generosidad y talento para hacer que la gente se sienta bienvenido tocaron muchas vidas", indicaron, por otro lado, sobre el tipo de relación que tenía la pareja.

El comunicado dedicó además una mención a las acompañantes de la familia y a la mujer encargada del cuidado de los niños. "Charmi y Rachel estaban llenos de alegría y aventura. Amaban intensamente a sus seres queridos, de manera completa y sin dudarlo".

"Desde el momento en que se conocieron, estaban unidas en el camino de la vida que construyeron", los describieron.

La niñera y una pareja amiga de la familia también murieron en el avión que se dirigía hacia Bahamas.

Respecto de la asistente de los pequeños, la nota familiar precisó: "Anita Maria cuidó de Emma y Charlie con ternura y devoción, y ella era verdaderamente parte de la familia. Nos mostró un legado de amor incondicional y devoción".

Por su parte, en declaraciones brindadas a la prensa de Estados Unidos, Dudley Sharp, padre de Helen Sharp, describió la noticia como "un golpe muy duro”.

“Nuestra hija, su esposo y nuestros dos nietos estaban en el avión”, expresó el hombre a The Palm Beach Post.

Quiénes eran los pilotos

Desde la empresa East Coast Jets emitieron una declaración institucional sobre la pérdida del comandante de la aeronave.

"Nos entristece profundamente saber que el capitán Jeff Gregory se encontraba entre las personas que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo ocurrido en Palm Beach", declaró un portavoz de la compañía en un comunicado, aclarando que el profesional había trabajado en esa firma de manera breve entre 2016 y 2017.

La joven copiloto que murió en el trágico accidente del avión que cayó en Florida.

En tanto, la familia de la copiloto Nathalia Filgueiras aportó detalles sobre la trayectoria de la aviadora de 20 años, egresada de la academia American Flyers, quien había alcanzado la licencia de vuelo a los 17 y sumaba más de 1.300 horas en el aire.

"Me gusta ser diferente a los demás. Algunas personas piensan que es raro que pueda pilotar aviones, pero no pueda conducir un auto; bueno, sí puedo, pero a mucha gente le parece gracioso", dijo la joven en declaraciones registradas en 2023 durante una entrevista televisiva.

Su madre, Camila Gadelha Corteleti, se refirió a la pasión de la joven por la actividad aeronáutica durante una entrevista. "Le encantaba la libertad. Era completamente diferente ver el mundo desde la cima", dijo en diálogo con el diario The New York Times.

Posteriormente, en declaraciones citadas por CNN Brasil, la mujer definió a su hija como "una chica muy buena, responsable y trabajadora”, “Era la copiloto y no podía tomar ninguna decisión”, explicó.