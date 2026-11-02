El relevamiento busca conocer cuánto cuesta alquilar, qué obstáculos enfrentan las familias para acceder a una vivienda y qué dificultades tienen para sostener los contratos.

Neuquén lanzó una nueva encuesta para conocer cómo viven los inquilinos y cuáles son sus principales problemas.

El Gobierno de Neuquén puso en marcha una nueva encuesta provincial destinada a conocer la realidad de las personas que alquilan una vivienda en la provincia. Se trata de la tercera edición de un relevamiento que busca reunir información sobre las condiciones habitacionales, los gastos que deben afrontar las familias y los principales obstáculos que encuentran a la hora de conseguir y mantener un alquiler.

La iniciativa comenzó el domingo 1 de noviembre y estará disponible hasta el 20 de diciembre inclusive. Está dirigida a todas las personas que actualmente alquilan en alguna localidad neuquina y se realiza exclusivamente de manera virtual. Quienes quieran participar pueden completar el formulario a través del siguiente enlace: https://forms.gle/ZP4iqoHZDRhXyPKX9.

La encuesta se desarrolla a través del Monitor de Alquileres y es impulsada por la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, junto con la Dirección de Tecnología e Innovación del Gobierno provincial.

Uno de los aspectos centrales del nuevo relevamiento será conocer cuánto representa el alquiler dentro de los ingresos familiares y qué sacrificios económicos deben realizar los hogares para poder sostenerlo. También se buscará identificar las dificultades que aparecen al momento de ingresar al mercado inmobiliario, los requisitos que solicitan para acceder a una propiedad y los gastos adicionales que implica concretar una mudanza.

La consulta permitirá, además, conocer si las familias necesitan endeudarse para afrontar los costos iniciales, si tienen dificultades para cumplir con los pagos mensuales y si atraviesan situaciones que ponen en riesgo la continuidad de su vivienda.

Qué pasó con los resultados de las encuestas anteriores

El director provincial de Protección al Consumidor, Pablo Tomasini, explicó en Radio La Red que el relevamiento se realiza por tercer año consecutivo y que los datos obtenidos en las ediciones anteriores permitieron identificar problemas concretos que afectan a quienes alquilan.

El funcionario señaló que aproximadamente el 25% de la población neuquina accede a una vivienda mediante el alquiler. Por ese motivo, consideró necesario contar con información actualizada sobre cómo funciona el mercado en las distintas localidades y cuáles son las dificultades que enfrentan las familias.

Según explicó, las primeras dos encuestas permitieron detectar que uno de los momentos más complicados para los inquilinos es cuando deben mudarse. Reunir el dinero necesario para ingresar a otra propiedad puede representar un esfuerzo económico muy importante, especialmente por los gastos iniciales que se acumulan entre el nuevo alquiler, los depósitos y las garantías.

A partir de esos resultados, la Provincia impulsó junto al Banco Provincia del Neuquén una línea de créditos destinada a personas que necesitan afrontar los gastos de una mudanza. El funcionario también mencionó la implementación de un mecanismo de seguro de caución para ofrecer una alternativa a determinadas exigencias de garantías inmobiliarias.

Otra de las medidas que surgió del análisis de los relevamientos fue la exención del impuesto de sellos para los contratos de alquiler cuyos valores sean inferiores a los dos millones de pesos, según detalló Tomasini.

El funcionario sostuvo que estas herramientas fueron posibles a partir de la información recopilada y remarcó que el objetivo es continuar utilizando los resultados para diseñar respuestas a los problemas que aparecen en el mercado de alquileres.

La presión sobre los alquileres y el crecimiento de Neuquén

Otro de los puntos que destacó Tomasini fue el impacto que tiene el crecimiento poblacional sobre la disponibilidad de viviendas. Según explicó, la llegada de nuevos habitantes a la provincia genera una demanda cada vez mayor y provoca una presión importante sobre el mercado inmobiliario.

Como ejemplo, indicó que durante el primer semestre de este año se instalaron cerca de 13.000 personas en Neuquén. Ese movimiento poblacional, vinculado en buena medida a las oportunidades laborales de la provincia y al desarrollo de Vaca Muerta, también incrementa la necesidad de contar con viviendas disponibles.

Sebastián Fariña Petersen

El funcionario explicó que esta situación genera una mayor competencia entre quienes buscan alquilar y puede complicar especialmente el acceso a una propiedad en determinados sectores y localidades.

A través del Monitor de Alquileres, la Provincia también trabaja con "mapas de calor" que permiten identificar las zonas donde se concentra una mayor demanda. Tomasini mencionó como ejemplo los alrededores de la Universidad Nacional del Comahue, donde en determinadas épocas del año aumenta la búsqueda de viviendas por parte de familias que necesitan alojar a sus hijos durante sus estudios.

Esa información, señaló, permite pensar en respuestas de mediano y largo plazo, entre ellas el desarrollo de residencias universitarias.

Una encuesta anónima y solamente por internet

Desde el área de Protección al Consumidor remarcaron que la participación es completamente anónima. La información será procesada por las áreas tecnológicas del Gobierno provincial y no se solicitará a los inquilinos que reciban encuestadores en sus domicilios.

Tomasini aclaró especialmente que el formulario estará disponible únicamente a través de canales digitales y que el Gobierno no enviará personas a las viviendas ni solicitará información por WhatsApp para completar el relevamiento.

La difusión se realizará mediante las redes sociales oficiales, con publicaciones e historias que permitirán acceder directamente al formulario. La modalidad busca evitar situaciones de confusión o posibles engaños vinculados con personas que puedan hacerse pasar por encuestadores.

Desde el Gobierno provincial convocaron a quienes alquilan a participar y responder las preguntas, ya que la cantidad de respuestas y la información aportada serán importantes para conocer las diferencias que existen entre las localidades. Los resultados permitirán actualizar el diagnóstico sobre el mercado inmobiliario, reconocer dónde se presentan las mayores dificultades y orientar nuevas medidas para mejorar las condiciones de acceso a una vivienda en alquiler.

La tercera Encuesta Provincial de Inquilinos estará disponible hasta el 20 de diciembre. La participación es gratuita, voluntaria y anónima, y está abierta a todas las personas que actualmente alquilan una vivienda en Neuquén.