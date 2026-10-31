Feroz balacera a plena luz del día generó pánico y confusión

Testigos señalaron que hubo disparos en la vía pública, momentos de pánico entre automovilistas y una posterior huida hacia la zona de la meseta.

Una jornada de extrema tensión e incertidumbre se vivió durante la tarde del viernes del Barrio Sarmiento , en la localidad de Centenario , luego de que se desencadenara una violenta balacera en las inmediaciones del Estadio de la Asociación Deportiva.

El episodio, ocurrido a plena luz del día en un sector de de mucho tránsito vial y peatonal, movilizó a un importante contingente policial y encendió de inmediato las alarmas entre los residentes de la zona, quienes no salían de su asombro ante la ferocidad del ataque en plena vía pública.

De acuerdo con información recabada por el portal de noticias Centenario Digital, las primeras llamadas desesperadas de alerta fueron recibidas cerca de las 16:10 horas.

La secuencia ocurrió en la intersección de las calles Catamarca y Río Negro. En ese punto exacto, testigos reportaron la presencia de al menos tres hombres con el torso desnudo que portaban armas de fuego e iniciaron una balacera de manera intempestiva y sin reparar en los transeúntes.

El ataque generó momentos de altísimo pánico e impotencia, dado que en ese preciso instante varios conductores transitaban por el lugar a bordo de sus vehículos particulares. Los mismos debieron realizar maniobras evasivas de emergencia para resguardarse de los proyectiles y no quedar atrapadas en la línea de fuego, mientras intentaban dar aviso urgente a las fuerzas de seguridad.

Gentileza Centenario Digital

Tras las detonaciones, la dinámica de la huida generó versiones encontradas entre quienes presenciaron la escena. Por un lado, algunos vecinos señalaron haber visto a los sospechosos escapar a bordo de un auto marca Peugeot que abandonó el sector a toda velocidad, realizando maniobras peligrosas.

Sin embargo, otras declaraciones testimoniales recolectadas en el lugar coincidieron en que los tres agresores habrían emprendido la fuga a pie, corriendo rápidamente hacia el sector alto de la meseta con el claro objetivo de ocultarse.

La respuesta de las fuerzas de seguridad no tardó en llegar. Unidades operativas de la Comisaría Quinta cruzaron la ruta provincial 7 a alta velocidad para acudir al sitio de los hechos, montando un rápido esquema de apoyo junto con efectivos de la División Motorizada.

Las patrullas desplegaron un operativo de rastrillaje, cerrojo y toma de testimonios en las inmediaciones para intentar dar con el paradero de los sospechosos y preservar los indicios balísticos en la escena.

Pese a la suma gravedad del incidente y la considerable cantidad de disparos efectuados a metros del estadio del club local, las autoridades confirmaron que, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni heridas de bala.

Asimismo, se informó que durante las primeras horas del procedimiento no hubo detenidos ni personas demoradas. La Justicia y la cúpula policial iniciaron una investigación de oficio para recabar información a través de las cámaras de seguridad, esclarecer el móvil de la balacera e identificar a los autores.

Inseguridad en Centenario: dispararon al menos diez veces contra una viviend

Una sucesión de al menos diez disparos contra una vivienda de Centenario despertó a los vecinos del barrio Vista Hermosa el pasado domingo 25 de octubre. El ataque ocurrió alrededor de las 7:30, en el sector del Polideportivo “Tata Scrivani”, y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 52.

Los tiros fueron dirigidos hacia el paredón de una casa. La Policía convocó a personal de Criminalística para examinar el lugar y buscar elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

A la fecha, se desconoce quiénes efectuaron los disparos y cuál fue el motivo del ataque. Una de las versiones que se busca determinar es si los responsables escaparon a bordo de un vehículo.