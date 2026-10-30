Cayó otro ladrón de vehículos estacionados: lo atraparon in fraganti

El operativo se llevó a cabo el jueves por la noche. La semana pasada ya habían detenido a un sujeto fanático de esta modalidad y quien cuenta con al menos tres causas en su contra.

La Policía evitó el robo de un vehículo en la zona norte de la ciudad de Neuquén.

Un rápido y eficaz procedimiento policial llevado a cabo durante la noche del jueves evitó el robo de un vehículo en la zona norte de la ciudad de Neuquén . El hecho ocurrió en el sector de estacionamiento del Club Alta Barda , cuando personal de la Comisaría 4° logró detener a un sujeto, quien fue sorprendido en pleno intento de forzar la cerradura de una camioneta estacionada dentro del establecimiento deportivo.

Fuentes policiales informaron que la intervención comenzó cuando un efectivo policial, que cumplía un servicio de consigna preventiva y patrullaje en las inmediaciones del lugar, advirtió la presencia sospechosa de un hombre merodeando entre los rodados. Al aproximarse sigilosamente para evaluar la situación, el agente constató que el sujeto ya había provocado daños visibles en el mecanismo de la cerradura de la puerta delantera del vehículo.

Al percatarse de la presencia del uniformado, el individuo emprendió de inmediato la fuga a pie con la intención de escapar hacia las calles aledañas. En medio de la huida, además, intentó desprenderse de los elementos incriminatorios, descartando en el suelo un destornillador, herramienta con la cual habría dañando el sistema de apertura de la camioneta pickup.

Sin embargo, la veloz maniobra de escape duró muy poco. Un segundo efectivo perteneciente a la misma dependencia policial, que patrullaba en las cercanías y acudió rápidamente tras advertir la alerta de su compañero, logró cerrarle el paso, reducirlo e interceptarlo a escasos metros de la playa de estacionamiento.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría, donde se le iniciaron las actuaciones correspondientes por tentativa de robo y daños. En paralelo, el personal interviniente logró contactar al propietario de la camioneta para informarle de la situación e invitarlo a formalizar la denuncia penal de manera oficial.

Desde la fuerza destacaron que la constante presencia de efectivos en puntos de alta concurrencia 2resulta fundamental para neutralizar delitos en flagrancia y brindar mayor tranquilidad a los vecinos de la comunidad".

Fanático de romper vidrios de Hilux para robar quedó tras las rejas

El pasado 21 de octubre, un hombre fue imputado por romper los vidrios de varias camionetas para robar y ahora cumple con prisión preventiva para evitar que se fugue. Le adjudican múltiples hechos delictivos, todos ocurridos en pleno centro de Neuquén, en un lapso de casi un año.

De acuerdo a información brindada por el Ministerio Público Fiscal, todos los robos fueron a vehículos -en su mayoría camionetas Hilux- que se encontraban estacionadas. Desde ruedas de auxilio hasta mochilas con documentación de gran importancia para sus dueños fueron algunos de los objetos que se apropió.

Los hechos ocurrieron en distintos sectores de Neuquén. El primero fue el 17 de diciembre de 2025 en una playa de estacionamiento ubicada en calle Independencia al 1100. Allí, el ladrón, identificado con las iniciales N.D.S, abrió una camioneta Fiat Fiorino y se apropió de una rueda de auxilio.

En el mismo lugar también rompió el vidrio de una Toyota Hilux y fue sorprendido por el cuidador del lugar, quien lo retuvo junto a otros trabajadores hasta que arribara personal de la Policía. Sin embargo, quedó en libertad.

El segundo hecho fue el 28 de noviembre de 2025, cerca de las 16.40 horas. En estas circunstancias, el sujeto volvió a romper el vidrió de una Toyota Hilux estacionada en calle Juan B. Justo al 200 para robar una mochila que contenía una computadora y tres cuadernos.

Imagen ilustrativa.

Aproximadamente 20 minutos después, dañó el vidrio de otra camioneta estacionada en diagonal 25 de Mayo al 170 y sustrajo tres mochilas. En este último episodio fue retenido por comerciantes sobre la Avenida Argentina.

En tanto que el tercer hecho sucedió el 19 de octubre de este año, en la esquina de Juan B. Justo y Ángel Peñaloza. De acuerdo con la imputación, el hombre dañó la puerta de -otra vez- una Toyota Hilux y sustrajo una billetera con documentación personal y un teléfono celular. El propietario advirtió lo ocurrido y su hijo lo atrapó a unas tres cuadras, hasta que llegó el personal policial.

De esta manera, el fiscal del caso, Mariana Córdoba, y la asistente letrada, Silvia Garrido, formularon cargos contra N.D.S. por tres robos a vehículos, los cuales fueron cometidos en distintos momentos entre noviembre de 2025 y octubre de 2026.

Cabe remarcar que este tipo de modalidad de robo es cada vez más común en la ciudad. Los ladrones están al acecho y se aprovechan de cualquier tipo de descuido por parte de los dueños de los vehículos para cumplir sus cometidos.