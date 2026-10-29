El acusado por homicidio que rompió la domiciliaria ahora quedó tras las rejas

Se trata de uno de los cinco imputados por el homicidio de Adán Isla, en la localidad de Centenario. Lo encontraron durante un allanamiento y, en una nueva audiencia, le dieron prisión preventiva por cuatro meses.

Un acusado de participar en el brutal homicidio de Mauricio Adán Isla en Centenario fue recapturado tras permanecer prófugo y ahora deberá cumplir cuatro meses de prisión preventiva en un establecimiento penitenciario. La medida fue dispuesta por el juez de garantías Juan Guaita tras una audiencia realizada el miércoles, a partir de un pedido formulado por la fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega .

El imputado, identificado por sus iniciales W.A.U., se encontraba con prisión domiciliaria en el marco de la causa, pero quebrantó la medida al cortarse la tobillera electrónica y darse a la fuga. Tras dictarse la orden de captura y la declaración de rebeldía , efectivos policiales lograron dar con él durante un allanamiento en la zona Oeste de Neuquén , en el que quedó inmediatamente detenido.

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal argumentaron que el riesgo de fuga se incrementó notablemente tras el quebrantamiento de la prisión domiciliaria .

Ante este escenario, solicitaron revocar el beneficio previo, dejar sin efecto la rebeldía y disponer la prisión preventiva por cuatro meses, además de requerir una prórroga de 45 días para la investigación penal preparatoria. El magistrado avaló la totalidad de los planteos de la fiscalía.

Un ataque en patota coordinado por WhatsApp

El homicidio que se investiga ocurrió la madrugada del 6 de octubre de 2025, entre las 00:00 y las 00:20, en las inmediaciones de Peatonal 4 y calle Nicaragua al 400, en Centenario. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, la víctima, Mauricio Adán Isla, se presentó en el lugar y se generó una discusión.

Ante el altercado, W.A.U. y otra de las personas involucradas convocaron mediante mensajes de WhatsApp a un grupo de allegados para que acudieran armados al lugar. Al llegar, la patota persiguió a Isla hasta acorralarlo en la vía pública, donde lo atacaron a golpes de puño, patadas y le asestaron 11 puñaladas que le provocaron la muerte minutos después.

Por el brutal ataque, cuatro integrantes del grupo ya recibieron condenas de entre 10 y 23 años de prisión efectiva tras reconocer su responsabilidad en un juicio abreviado realizado el pasado 9 de octubre.

La situación de W.A.U., en tanto, se tramita por separado: se encuentra imputado como partícipe necesario del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Sebastián Fariña Petersen

La víctima corrió 200 metros mientras agonizaba

Isla corrió herido de 11 puñaladas unos 200 metros -desde el pasaje Pehuén hasta la esquina de Nicaragua y Panamá- y se desplomó en plena calle. Según testigos, alcanzó a brindar sus datos personales antes de ser asistido por efectivos policiales y personal médico, que lo trasladaron en primer lugar al hospital Natalio Burd y luego al Hospital Castro Rendón, donde murió horas más tarde.

De qué están acusados

K.G.W., A.E.M., E.M.F. y P.Y.R. están acusados por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en carácter de coautores.

A W.A.U. se le atribuye el mismo delito, aunque en carácter de partícipe necesario.