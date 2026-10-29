Lo investigaban por una encomienda con 12 kilos de marihuana: la sacó barata

Un hombre de Zapala fue apresado en esa ciudad a través de una "entrega vigilada". El proceso en su contra se definió luego de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

La droga que tenía como destino la ciudad de Zapala fue secuestrada durante un control en la provincia de Entre Ríos.

Un hombre oriundo de Zapala que era destinatario de una encomienda con más de 12 kilos de marihuana evitó una condena de prisión efectiva luego de que los investigadores no lograron encontrar pruebas que revelen su participación destacada en la maniobra de narcotráfico.

La pesquisa que tuvo bajo sospecha al hombre de Zapala se inició el 1 de abril de 2023, cuando el personal del Escuadrón 6 “Concepción del Uruguay” de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) hizo un control de rutina sobre un vehículo que transportaba encomiendas desde la ciudad misionera de Posadas.

Como en otros casos similares, los gendarmes trabajaron con un perro detector, que se llama Guli Fi , y que en forma rápida marcó unos bultos sospechosos. Ante la reacción del animal, los uniformados buscaron a testigos ocasionales y avanzaron con la apertura de los paquetes.

En una de las encomiendas, fueron hallados un total de 24 ladrillos de marihuana, que pesaron más de 12 kilos.

Gentileza Policía Federal

Más allá de que el camión tenía como primer destino una ciudad bonaerense, luego tenía previsto seguir rumbo a la Patagonia y uno de los lugares donde iba a detener su marcha era Zapala.

Entrega vigilada

Ante el hallazgo de los estupefacientes, se notificó a la justicia federal y se acordó avanzar con la denominada “entrega vigilada”, con el fin de apresar al destinatario que esperaba la encomienda en Zapala.

El despliegue ordenado por el juez interviniente permitió concretar la detención del remitente de la droga y también del destinatario, que concurrió en un auto Fiat Uno al local ubicado en Zapala.

Imputación inicial

El hombre, de nombre Pablo, enfrentó una imputación inicial por tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte y se lo consideró coautor.

Gentileza Gendarmería

Al igual que otros procesos, la definición se demoró en el tiempo y recién esta semana, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa comunicaron la realización de un acuerdo al tribunal de juicio federal.

Entre otros cambios, el MPF aclaró que se iba a apartar de la acusación de la instrucción y que, ante los interrogantes sobre el rol que tuvo el imputado en la maniobra de narcotráfico, iba a considerarlo como partícipe secundario.

Favorecido por la escasez de pruebas

Del análisis del teléfono del sospechoso no surgieron elementos incriminantes y tampoco se aportaron pruebas que muestren una relación fluida con el remitente.

Frente a esta situación, la representante del MPF explicó que el imputado no podía ser apuntado como coautor o partícipe necesario.

Prisión en suspenso y una donación

A la hora de la definición de la pena, la parte acusadora pidió 3 años de prisión de carácter condicional y el pago de una donación de 450 mil pesos al Polo Integral de Mujeres y Diversidad Neuquén.

Por su parte, la defensa oficial ratificó los puntos del acuerdo y su representado aseguró que comprendía los alcances de lo resuelto.

Finalmente, el juez que presidió la audiencia se encargó de homologar el acuerdo y ordenó entregar el auto Fiat Uno, que había sido decomisado en el procedimiento realizado en Zapala.