Neuquén tendrá un jueves de sol y calor: hasta cuándo seguirán los días primaverales

La capital neuquina disfrutará de otra jornada cálida, pero el pronóstico anticipa un cambio para el fin de semana que podría traer tormentas y viento.

Neuquén tendrá un jueves de sol y calor: hasta cuando seguirán los días primaverales

El tiempo seguirá ofreciendo condiciones primaverales en Neuquén durante este jueves, con cielo despejado y una tarde ideal cálida. Sin embargo, el panorama podría cambiar en las próximas jornadas: la inestabilidad volverá a ganar terreno y el sábado aparece como el día que requerirá mayor atención por la posibilidad de tormentas.

De acuerdo con el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el calor continuará durante el viernes, aunque aumentará la nubosidad antes de un posible cambio en las condiciones meteorológicas. Para el fin de semana se esperan lluvias, tormentas y ráfagas de viento, mientras que el domingo podría comenzar una mejora.

Este jueves será una de las jornadas más agradables de la semana en la ciudad de Neuquén. La AIC anticipa cielo despejado durante el día, con una temperatura máxima de 28°C. Hacia la noche aumentará la nubosidad y la mínima descenderá hasta los 8°C.

El viento del noreste soplará a unos 20 km/h durante el día y rotará al este por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 32 km/h.

El viernes mantendrá el ambiente cálido en la capital neuquina. La máxima prevista será de 29°C, mientras que durante la noche la temperatura rondará los 9°C.

Claudio Espinoza

Sin embargo, el cielo comenzará a mostrar señales de cambio. La AIC anticipa posibles tormentas durante el día y lluvias débiles y dispersas por la noche. El viento del sudoeste y del sudeste tendrá una velocidad prevista de entre 23 y 25 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 32 km/h.

Cómo estará el fin de semana

El sábado podría traer el cambio más importante de la semana. Según el pronóstico extendido de la AIC, se esperan tormentas eléctricas, lluvias, chaparrones y posibilidad de granizo, tanto durante el día como en distintos momentos de la noche.

La temperatura máxima rondará los 29°C, mientras que la mínima será de aproximadamente 8°C. El viento también tendrá protagonismo, con ráfagas que podrían alcanzar los 32 km/h durante la jornada.

Para el domingo 1 de noviembre, el panorama comenzaría a mejorar en Neuquén capital. La AIC anticipa cielo mayormente despejado, con algo de inestabilidad y una temperatura máxima de 25°C y una mínima nocturna cercana a los 8°C.

Claudio Espinoza

Sin embargo, el viento seguirá siendo un factor importante. Durante el día podría alcanzar velocidades cercanas a los 39 km/h, con ráfagas de hasta 56 km/h. Por la noche se mantendrían las condiciones ventosas.

¿Hasta cuándo seguirá el calor en Neuquén?

El pronóstico anticipa que las temperaturas primaverales continuarán durante el jueves y el viernes, con máximas cercanas a los 30°C. El cambio más importante podría llegar el sábado, cuando aumentaría la posibilidad de tormentas y se intensificaría el viento.

La AIC anticipa un escenario de tiempo cálido durante los próximos días, seguido por un período de inestabilidad que podría modificar los planes del fin de semana. Las condiciones pueden cambiar con las próximas actualizaciones, por lo que será importante seguir la evolución del pronóstico para Neuquén.