Las temperaturas agradables seguirán acompañando a la capital neuquina, aunque el pronóstico anticipa posibles cambios en las condiciones del tiempo hacia el fin de semana.

Continúan los días de sol y calor primaveral en Neuquén: ¿Volverá la lluvia?

Neuquén continuará con jornadas de características primaverales , con cielo despejado y tardes cada vez más cálidas. Sin embargo, el buen tiempo podría tener fecha de vencimiento: el pronóstico anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas hacia el cierre de la semana, con posibilidades de lluvias y tormentas.

De acuerdo con la información de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el sol seguirá presente durante los próximos días, mientras que las temperaturas se mantendrán agradables. La situación comenzaría a cambiar el viernes, cuando aumentaría la inestabilidad, con un sábado que podría presentar las condiciones más complicadas del período.

Este miércoles se presenta con cielo despejado en Neuquén. La temperatura máxima prevista ronda los 25°C, mientras que durante la noche descenderá hasta los 6°C.

El viento soplará del sudeste durante el día, con velocidades cercanas a los 28 km/h y ráfagas de hasta 36 km/h. Por la noche rotará al este y perderá intensidad.

En tanto, el jueves continuará la tendencia de buen tiempo, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 29°C. Será una de las jornadas más cálidas de la semana en la capital neuquina, con cielo despejado durante el día.

Claudio Espinoza

Hacia la noche aumentará la nubosidad y la temperatura mínima rondará los 8°C. El viento del noreste tendrá una intensidad aproximada de 20 km/h durante el día, con cambios en su dirección hacia la noche.

El viernes podría marcar el comienzo de un cambio en el tiempo. Si bien la máxima prevista será de 28°C, la AIC anticipa posibles tormentas durante el día y condiciones inestables hacia la noche.

También se esperan lluvias débiles y dispersas durante las últimas horas de la jornada. El viento ganará protagonismo, con velocidades que podrían superar los 30 km/h durante el día.

De esta manera, el viernes combinará temperaturas elevadas con la posibilidad de precipitaciones.

Claudio Espinoza

Cómo seguirá durante el fin de semana

El sábado aparece como la jornada con mayor probabilidad de complicaciones meteorológicas en Neuquén. El pronóstico de la AIC contempla tormentas eléctricas, lluvias, chaparrones y la posibilidad de granizo.

La temperatura máxima prevista rondará los 27°C, aunque el ambiente podría cambiar con el avance de la inestabilidad. El viento también se hará sentir, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h durante el día.

Por eso, se recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico y prestar atención a eventuales alertas oficiales.

Para el domingo 1 de noviembre se espera un descenso de las temperaturas en la ciudad de Neuquén. La máxima rondará los 23°C y el cielo estará parcialmente nublado durante el día, mientras que por la noche aumentará la nubosidad.

Claudio Espinoza

El viento del sudoeste tendrá mayor intensidad, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h. Aunque las condiciones tenderían a mejorar respecto del sábado, el tiempo continuará variable.

El inicio de noviembre llegará así con temperaturas más moderadas, después de varias tardes cálidas y de un posible período de inestabilidad durante el fin de semana.

Por ahora, el pronóstico anticipa que el tiempo primaveral continuará durante algunos días más, aunque la posibilidad de lluvia vuelve a aparecer en el horizonte de Neuquén capital.