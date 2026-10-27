Antes de las asambleas, ATEN cruzó al Gobierno por la oferta salarial: "Es insuficiente para vivir en Neuquén"

La secretaria general del gremio docente adelantó que necesitan un aumento salarial "muy por encima" de lo que ofrecieron. Miércoles y jueves habrá asambleas.

La secretaria general de ATEN , Fany Mansilla, aseguró que la oferta salarial del gobierno para los salarios docentes del 2027 "debería estar muy por encima" de lo que manifestaron los funcionarios en la reunión del lunes pasado. El miércoles y jueves habrá asambleas y el viernes el plenario de secretarios generales de dónde podría salir el rechazo.

Mansilla destacó que la propuesta oficial será discutida por todos los docentes en las asambleas quienes definirán si la aceptan o la rechazan, pero consideró que es "insuficiente" para poder vivir en Neuquén .

"El incremento ofrecido es de 60 mil pesos. La proyección que tenemos es que un salario para una docente ingresante llegará a 1.680.000 pesos con la próxima actualización del IPC, y más este porcentaje ofrecido a partir de enero llegaría a 1.730.000 pesos. Por eso decimos que el aumento deberá ser muy por encima de este primer ofrecimiento", detalló la dirigente.

Claudio Espinoza

La oferta que hizo el Gobierno para el primer semestre 2027 es aplicar una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre el mes de enero de 2027 y el mes de junio de 2027.

Además, el Ejecutivo también propuso aplicar un incremento salarial del cuatro por ciento (4%) a los haberes correspondientes al mes de enero de 2027 y otorgar una compensación neta, no remunerativa y no bonificable, de carácter extraordinario por cargo, de 480.000 pesos.

Mansilla contó que la reunión del lunes se extendió bastante tiempo porque ya le plantearon que consideraban insuficiente la propuesta, que insistió deberá "estar muy por encima".

Quieren acuerdos anualizados

La dirigente docente contó además que antes siempre tuvieron acuerdos anualizados, y que ahora les ofrecen hacerlo de manera semestral.

En el acta firmada por las partes, el Gobierno neuquino propuso para el primer semestre 2027 aplicar una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre el mes de enero de 2027 y el mes de junio de 2027.

Los períodos de actualización se aplicarán en los meses de abril y julio de 2027. Para el primer caso se considerará el salario del mes de marzo de, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2027.

A su vez, la actualización de julio se hará con el IPC acumulado de los meses de abril, mayo y junio de 2027, sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de abril.

"Igualmente lo de fondo es que tiene que haber más plata tiene que haber un incremento al básico que suba el piso. Necesitamos que el salario alcance para vivir en Neuquén por lo que deberá estar muy por encima de lo que están ofreciendo", destacó.

Mansilla aseguró que valoran la negociación iniciada y que sentarán a discutir con el Ejecutivo todas las veces que sea necesario pero insistió con un mensaje para el Gobierno: "Tienen que saber que no alcanza con el IPC semestral".

"Los servicios en Neuquén se incrementaron, tanto el gas como la luz y además hoy hay que achicar la brecha entre el salario y el alquiler. Hoy el alquiler ocupa el 85 % del salario, antes, hace penas tres años, ocupaba el 30%", denunció la dirigente, quien aseguró que hay que tener más de un trabajo para vivir en esta provincia.

Las asambleas definen

Las asambleas de docentes se llevarán a cabo en toda la provincia entre el miércoles y el jueves. En esos encuentros es donde los trabajadores de la educación van a analizar el ofrecimiento de incremento salarial para el 2027 y definirán si lo aceptan o rechazan.

Con los planteos de las asambleas luego el viernes se realizará en plenario de secretarios generales de todas las seccionales del que saldrá la definición.

Mansilla insistió en decirle al Ejecutivo que buscan una notable mejora en los salarios. "No es que queremos ser parte de una multinacional, pero tampoco queremos ser parte de las pérdidas", ejemplificó.

Ante la oferta, la secretaria general de ATEN adelantó que lo más probable es que salga rechazada y aclaró que seguramente si es así habrá medidas de fuerza en los próximos días.

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