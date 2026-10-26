ATEN y el Gobierno de Neuquén retoman la negociación salarial: qué busca el gremio docente

La mesa paritaria para 2027 continuará este lunes a las 18, luego de un primer encuentro que se realizó el viernes pasado. Luego habrá asambleas.

Las autoridades del Gobierno de Neuquén y de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén ( ATEN ) volverán a reunirse este lunes a las 18 para continuar con la negociación salarial correspondiente a 2027. Después de un primer encuentro que el sindicato calificó como una instancia de presentación e intercambio de planteos, la expectativa está puesta en que el Ejecutivo provincial acerque una propuesta salarial concreta que permita avanzar hacia un acuerdo.

La secretaria general de ATEN, Fany Mansilla, señaló a LM Neuquén que el gremio llegará a la reunión con la expectativa de recibir una oferta que pueda ser discutida por los docentes en las asambleas.

“Nosotros vamos con toda la expectativa hoy a que haya una propuesta que pueda ser abordada en las asambleas. Que tenga que ver con esto que estamos hablando: recomposición real del salario”, expresó la dirigente.

Mansilla también planteó que esperan que el Gobierno avance en esa dirección y evite prolongar las discusiones sin definiciones. “Entendemos que tiene que estar, que lo va a hacer el Gobierno, no seguir dilatando esta situación”, sostuvo.

El IPC, en el centro del reclamo

La negociación comenzó el viernes pasado, luego de varios días de reclamos del sindicato para anticipar la discusión salarial del próximo año. En esa primera reunión, las partes intercambiaron planteos y analizaron la situación económica y financiera de la provincia, aunque no se presentó una oferta salarial concreta.

Por el Ejecutivo participaron el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; la ministra de Educación, Soledad Martínez; la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, y funcionarios de las áreas de Hacienda y Recursos Humanos, entre otros representantes. Por ATEN asistieron Mansilla, la secretaria adjunta, Cintia Galetto, y otros integrantes de la conducción provincial y representantes gremiales.

ATEN provincial tendrá elecciones internas el próximo 29 de mayo. Sebastián Fariña Petersen

Uno de los principales puntos que plantea el sindicato es que la actualización salarial vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) no resulta suficiente para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación. Por eso, ATEN reclama una recomposición que impacte en el salario básico y permita mejorar los ingresos por encima de la actualización por inflación.

En la primera reunión, Mansilla había advertido que una maestra que recién comienza su carrera podría terminar el año con un salario cercano a los 1.680.000 pesos, sujeto a las actualizaciones por IPC. Desde la conducción gremial sostienen que ese mecanismo, por sí solo, no alcanza para responder a las necesidades económicas de los docentes.

Además, ATEN planteó que el presentismo se incorpore al básico, de modo que también pueda ser percibido por jubilados y jubiladas del sector.

Desde el Ejecutivo habían anticipado que el segundo encuentro estaría orientado a acercar propuestas para que el sindicato pudiera analizarlas y desarrollar el debate interno. En ese sentido, la expectativa de ATEN es que la negociación avance con definiciones y que la discusión no se extienda sin una respuesta salarial.

La conducción provincial deberá evaluar cualquier oferta y ponerla a consideración de las asambleas, donde los docentes podrán debatir sus alcances antes de definir una posición.