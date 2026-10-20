Paritarias 2027: el Gobierno provincial convocó a ATEN a la mesa salarial

A minutos del inicio del plenario de secretarios generales del gremio, la comisión directiva recibió la convocatoria oficial a iniciar la paritaria 2027.

Luego de varios reclamos al Ejecutivo provincial de parte de la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) para iniciar la mesa salarial de la paritaria 2027, este martes llegó la convocatoria.

La reunión convocada por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, se llevará a cabo el próximo jueves las 18 en la sala Lafitte de la Casa de Gobierno.

La nota oficial llegó minutos después de que los secretarios generales de cada seccional del gremio docente iniciaran el plenario en Zapala, donde iban a discutir cómo endurecer su reclamo de iniciar la paritaria.

Hace quince días atrás la secretaria general de ATEN, Fany Mansilla, había asegurado que "ya es hora de hablar de salario" y exigió al gobierno provincial la convocatoria urgente a la discusión de la paritaria 2027.

Mansilla había valorado los acuerdos logrados hasta el momento, pero insistió en que "ya es momento para discutir un salario acorde a la realidad económica de la provincia producto de los recursos provenientes de Vaca Muerta".

"Es la hora del salario de los y las trabajadoras de la educación, sin educación, no hay futuro posible", afirmó la dirigente, quien recordó que si bien está vigente el acuerdo salarial habían hablando con anterioridad que la convocatoria se daría en octubre.

El último acuerdo salarial del Ejecutivo y ATEN está vigente hasta enero del 2027, no obstante para evitar inconvenientes en el inicio del ciclo lectivo del año que viene la secretaria general del sindicato de educación destacó la importancia de sentarse antes a negociar.

Sebastián Fariña Petersen

Además, mencionó que por su parte el resto de los sindicatos estatales ya acordaron una actualización del 4% que empezarán a cobrar con el salario de noviembre, porcentaje que entiende también deberán pagar a los maestros.

"El salario docente es el reconocimiento de la sociedad a quienes desarrollamos la irremplazable tarea de enseñar", insistió la sindicalista, quien dijo que están a la espera del llamado a la mesa de negociación.

En esa oportunidad, Mansilla además salió al cruce de la ministra de Educación, Soledad Martínez, tras sus declaraciones a LM Neuquén sobre la baja en la cantidad de días de licencia que se tomaron los docentes en Neuquén a partir del pago del presentismo.

Mansilla aseguró que a los maestros y profesores se les exige formación inicial, de cuatro años de carrera, formación permanente, para estar actualizados ante los cambios tecnológicos, pedagógicos y sociales e ingreso y ascenso por concurso público, cuidado de los niños, jóvenes y adultos, que están bajo su custodia, dedicación, planificación, evaluación e involucramiento en las diversas realidades de nuestros estudiantes.

"Sin embargo, a la hora de hablar de nuestros salarios surgen todas las críticas. No alcanza con difundir que nuestros salarios son los más altos de la Argentina, cuando los salarios docentes en las otras provincias se desplomaron por el brutal ajuste a la inversión educativa del gobierno nacional y en nuestra provincia los costos de vida se disparan al ritmo de las cuantiosas ganancias de la actividad petrolera que queda en pocas manos", destacó.