De qué murió a los 46 años Eric Bauza, icónica voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas

El actor de doblaje, ganador de un premio Emmy, falleció "de forma repentina". La Oficina Forense del condado de Los Ángeles confirmó la causa del deceso.

El actor que interpretó a numerosos personajes animados murió en su residencia de Los Ángeles.

El actor de doblaje canadiense Eric Bauza, reconocido por dar voz a personajes emblemáticos de Warner Bros. como Bugs Bunny y el Pato Lucas, murió a los 46 años de manera repentina en su residencia de Estados Unidos .

La confirmación sobre el fallecimiento del artista fue difundida inicialmente por su círculo íntimo mediante un comunicado en redes sociales. “Eric Bauza, actor de voz ganador del premio Emmy y la voz moderna de los personajes icónicos de Looney Tunes, Bugs Bunny y Daffy Duck, junto con docenas de otros personajes de dibujos animados queridos, ha fallecido de forma repentina”, publicaron sus familiares en Instagram.

Posteriormente, las pericias oficiales determinaron las causas médicas detrás del deceso. Según informó la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles , Bauza falleció en forma natural el domingo en su residencia de una enfermedad cardiovascular hipertensiva . Además, marcó que Bauza tenía otras afecciones importantes como apnea del sueño y obesidad de clase 2.

El actor Eric Bauza junto a uno de los personajes a los que le prestó su voz.

A lo largo de su trayectoria profesional de más de 25 años, el intérprete acumuló más de 420 papeles, según su perfil en IMDB.

Bauza se consolidó como uno de los actores de voz más requeridos de la industria de la animación, siendo considerado un sucesor moderno de Mel Blanc al interpretar en inglés a figuras como el gallo Claudio, Porky Pig, el Correcaminos, Elmer Gruñón, Tweety, el Pájaro Loco, Marvin el Marciano y muchos otros.

Una larga y exitosa trayectoria como actor de voz

Nacido el 7 de diciembre de 1979 en Scarborough, Toronto, Eric Adrian Bauza comenzó su trabajo en la industria audiovisual como diseñador de personajes antes de dedicarse a la actuación de voz.

Con el tiempo se convirtió en el encargado de dar continuidad a las voces originales en inglés de figuras de Warner Bros., participando en producciones como "Space Jam: Una nueva era", "The Day the World Blew Up" y la reciente película "Coyote vs. Acme".

Bauza fue nominado a cinco premios Daytime Emmy por su trabajo en "Looney Tunes Cartoons", "Muppet Babies", en la que dio voz al pequeño Oso Fozzie, y "Las aventuras del gato con botas", donde interpretó al protagonista.

En paralelo, ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar en 2022, 2023 y 2024 por "Los jóvenes Titanes", "Bugs Bunny Builders" ("Manos a la obra?") y "Looney Tunes Cartoons", además de obtener una nominación por "Lucas en Wackyland".

Al momento de su muerte, el actor se encontraba en la etapa de preproducción de dos proyectos: "Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical", donde interpretaba al Pato Lucas, y "The Dragon Masters", en la que daba voz al Shogun King.

Las declaraciones de Warner Bros. tras la muerte de Eric Bauza

Luego de la confirmación de la noticia, representantes ejecutivos de las cadenas donde trabajó el artista hicieron públicas sus declaraciones oficiales respecto de la pérdida y su legado profesional.

“Eric Bauza fue un talento vocal único que brindó alegría y risas a millones de personas en todo el mundo. Durante sus 15 años en Warner Bros. Animation, fue la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas, entre muchos otros personajes", dijo Channing Dungey, presidente de Warner Bros. TV Group y US Networks.

Y añadió: "Siguió los pasos de grandes como Mel Blanc. Eric afirmó que continuar con el legado legendario de los Looney Tunes fue uno de los mayores honores de su vida".

"Además de su increíble talento, Eric era una parte muy querida de nuestra familia de animación. Nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos”, afirmó el directivo.