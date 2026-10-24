FECENE destacó el compromiso del gobierno neuquino y de YPF en fortalecer los proveedores locales

Tras una reunión entre Figueroa, Marín y representantes de la La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia acordaron avanzar sobre cuatro ejes, en el marco de la ley de la cadena de valor neuquina.

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) , entidad que agrupa a ACIPAN, ADINEU, CAMARCO Delegación Neuquén, CAPESPE y CEIPA, destacó la apertura al diálogo y el compromiso del gobernador, Rolando Figueroa, y del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , para fortalecer la cadena de valor local.

Fue luego de una reunión de trabajo en la que se abordaron distintos aspectos estratégicos alineado con los objetivos de la Ley Provincial 3338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina, que promueve una mayor participación de las empresas locales en el crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

En el encuentro avanzaron sobre cuatro ejes fundamentales para impulsar la participación, capacitación, financiamiento y monitoreo de las empresas neuquinas en el desarrollo de Vaca Muerta.

Los ejes del acuerdo

Desde FECENE, se indicó que se abordó el tema de una mayor participación local. Lo que se planteó fue la necesidad concreta de ampliar el acceso y las oportunidades de las empresas neuquinas en los procesos de licitación, contratación y compras de YPF, logrando una mayor integración en su cadena de abastecimiento.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aseguró que la actividad genera recursos para todas las provincias y destacó beneficios millonarios del RIGI.

El segundo aspecto refiere al desarrollo y mejora continua de proveedores. Ahí se acordó optimizar la comunicación de los resultados de las evaluaciones técnicas que YPF realiza a sus proveedores. Esta información permitirá que FECENE, en articulación con el Centro PyMEADENEU, impulse programas de acompañamiento y desarrollo destinados a fortalecer las capacidades técnicas, operativas y competitivas de las empresas locales

El tercer eje está vinculado al acceso al financiamiento, en el que se analizó la creación de herramientas financieras para facilitar el capital de trabajo y respaldar las inversiones necesarias. En este punto, se resaltaron las líneas de crédito a tasas preferenciales anunciadas por el Gobierno provincial a través del Banco Provincia del Neuquén, así como los instrumentos que YPF está desarrollando para sus proveedores.

El cuarto eje está relacionado con el seguimiento de compromisos: Se definió avanzar en una metodología de trabajo y seguimiento conjunto que permita evaluar periódicamente los avances de los temas abordados, identificar oportunidades de mejora y dar continuidad a una agenda de desarrollo de proveedores locales.

"Desde FECENE valoramos especialmente la voluntad de diálogo y la articulación entre el Gobierno provincial, YPF y las cámaras empresariales, convencidos de que el fortalecimiento de la cadena de valor neuquina requiere del compromiso y la participación activa de todos los actores. El crecimiento de Vaca Muerta debe traducirse en más oportunidades para las empresas neuquinas, mayor competitividad, nuevas inversiones y generación de empleo local", concluyeron.

Rarificaron que FECENE "reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera institucional y constructiva para que el desarrollo de la industria energética se consolide como un motor de crecimiento sostenible para Neuquén y sus empresas".